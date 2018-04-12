最新研究：夜猫子型真会增加早亡风险

图片版权 Getty Images Image caption 早睡早起身体好？

中国有句古话说，"早睡早起身体好"。现在看来这句话真有几分道理。

根据一份最新的研究发现，相对早睡早起者，那些喜欢晚睡晚起的夜猫子型（也称猫头鹰型，晚睡晚起型）更有可能死得早。

该研究调查跟踪了433000人，历时了六年半时间，最终发现夜猫子型的人比早起型的人早亡率高10%。

同时，夜猫子型人也更容易患一系列的心理和生理疾病。

参加调查的人员年龄在38到73岁之间。

研究人员让他们填写自己属于或是更接近哪一种类型：绝对早起型；绝对夜猫子型；以及中等早起型和中等夜猫子型。

公共健康问题

研究人员在得出结论前还综合考虑了年龄、性别、种族背景、吸烟、胖瘦以及社会经济地位等因素。

他们发现早亡率最低的是绝对早起型，早亡率也随着晚睡晚起的程度而递增。

同绝对早起型相比，夜猫子型罹患心理疾病的可能性高出90%，患糖尿病的机率高30%。

同时，他们更容易出现肠胃问题，以及神经紊乱等。

图片版权 Getty Images Image caption 夜猫子们应该尽量避免工作过晚，上床太晚。

但研究人员没有探究这其中的原因到底为什么。他们说它可能与人体的生物钟有关。

美国西北大学芬堡医学院(Northwestern University Feinberg School of Medicine) 努森（Kristen Knutson）副教授说,"这可能与心理压力、吃饭不准时、运动不足、睡眠不足、夜间醒来以及吸毒和酗酒都有关系。"

他说，如果一个人经常很晚睡觉就会养成一系列的不良习惯。

该研究项目的另一名作者，萨里大学时间生物学教授山茨（Malcolm von Schantz）说，夜猫子所面临的健康问题不容忽视，它已经成为公共健康问题。

生物钟

他说，如果有可能的话应该允许夜猫子型晚一点上班，晚一点下班。

同时，在这一方面还需要研究一下如何能够帮助夜猫子型调整其生物钟，与自然界日出日照时间保持一致。

不过科学家说，人的生物钟大约有40%到70%是由遗传基因决定的，另外的一部分则由环境和年龄决定。

也就是说，你只能控制你身体的一部分生物钟，另外一部分受遗传基因的影响。

并非没救了

图片版权 Getty Images Image caption 睡觉真的很重要

努森副教授表示，这并不意味着如果你是夜猫子型，你就没救了。

之前也有研究说夜猫子型的人智商更高。

即使你是夜猫子型，也可以有一些办法帮助你把你的生物钟往前调一调。

以下是专家所给的一些建议和窍门：

确保你在早晨沐浴在阳光（自然光）之下。

尽量保持有规律上床睡觉，不要很晚睡觉。

要严格遵循健康的生活方式，告诉你自己什么时候上床休息睡觉很重要。