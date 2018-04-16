谈肝色变——警惕脂肪肝这个沉默杀手

图片版权 PERSPECTUM DIAGNOSTICS Image caption 左右肝脏对比，左边的病肝以及右侧健康肝脏

肥胖可能引发各种疾病，包括高血压、心脏病、糖尿病等等。现在，医生警告说，由于肥胖所导致的脂肪肝病例（fatty liver disease）不断增多，应该给人们敲起警钟。

如果不提早发现和治疗，它可以永久性地损伤肝脏， 导致肝硬化、肝功能衰竭以及死亡。

在英国的成年人中，八分之一可能有潜在的肝脏问题，主要是因为他们的体重严重超标。

英国生物样本库（the UK Biobank）在检查了近3000名成年人的肝脏时发现，12%的人肝部有炎症以及脂肪肝。

英国肝脏基金会说，这一发现"令人警觉"，应该给人们"敲响警钟"。

肝病学家说，脂肪肝这个沉默杀手正在悄然肆虐。

脂肪肝在中国

有人说中国是"肝炎大国"。特别是近些年，随着人们生活方式的改变以及肥胖症和酒精滥用现象的日趋增多，中国脂肪肝患病率迅速增长。

脂肪肝正在成为中国越来越引发关注的慢性疾病。

根据中国去年对城市人口的几项抽样调查，中国成人脂肪肝患病率在12.5%到35.4%之间。

其中非酒精性脂肪肝患病率约为15%。也就是说这些脂肪肝患者的病因主要是由于肥胖而造成的，同饮酒的关系不大。

据中国医学资料显示，脂肪肝已取代病毒性肝炎成为中国居民第一大肝脏疾病。

令人担忧

Image caption 弗朗西斯现在是健身教练，她成功减掉40多公斤。

脂肪肝之所以令人担忧，是由于通常它没有任何症状，直到给肝脏造成永久性的破坏。

但好消息是，如果发现的早完全可以逆转。

52岁的弗朗西斯7年前被告知有脂肪肝。当时她体型肥胖，重达116公斤。后来，她成功减掉44公斤。

弗朗西斯说，"当我得知我患脂肪肝时感到震惊。但我决定做出改变。我开始健康饮食，并结合运动。我很高兴我的肝脏恢复了正常。"

不但如此，如今弗朗西斯还教授健身课，并成为营养师。

她说，过去自己无论走多远都会气喘吁吁，现在可以健步如飞地爬山。

Image caption 弗朗西斯的衣服尺码从22号缩小到12号

她的核磁共振成像（MRI）显示她的肝脏恢复了健康。

牛津大学的一个公司研制出的一种新型智能健康软件叫LiverMultiScan,为肝脏提供了方便快捷的无创检查（non-invasive），给患者带来了福音。

该公司负责人Dr Rajarshi Banerjee表示，当然，肝部活检仍然是肝病临床的重要组成部分，但是医生需要更好的，非侵入式肝检来帮助鉴定肝病的严重程度。

因为毕竟，针刺活检可以诊断病人的肝病程度，然而它成本高、有创伤、给病人带来痛苦而且具有一定的风险性。

这种软件可以在任何核磁共振的机器上使用，但现在并没有成为医生例常检查的一部分，大部分仍是用于医学研究方面。

目前英国国民医疗服务体系（NHS）医院中只有南开普顿医院使用了这一新技术。

健康体重

图片版权 PA Image caption 肥胖易患脂肪肝

专家认为这一技术可以减少由于需要活检的成本。而且，该软件可以为医生提供整个肝部的成像，不像针刺活检那样只能提供某一区域的情况。

之前的研究显示，大约二十分之一的成年人可能有潜在严重型的非酒精性脂肪性肝炎（NASH, non-alcoholic steatophepatitis）。

病人肝区内及周围的细胞发炎，时间长了就可以导致这些纤维化的疤痕组织越积越多，最终导致肝硬化。

诺丁汉的肝病专家史蒂夫说，许多有严重肝病到医院来就医的患者是因为他们太胖了。

他说，如果及时治疗的话，90%的肝病是可以逆转的。

英国肝脏基金会负责人里斯说，大多数人都知道少喝酒对肝有好处。但是如果不想得脂肪肝的话，重要的是要保持正常的体重，并且要保持锻炼、健身。

英国肝脏基金会设计了一个网上脂肪肝风险自测（英文），有时间你可以不妨一试。