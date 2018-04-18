一物降一物 环境杀手塑料有“天敌”

图片版权 Getty Images Image caption 塑料对环境造成的严重污染已经越来越引起人们的关注。

正当全世界都苦于塑料造成的环境公害之际，科学家无意中发现的一种化学物质，只要几天就能"吃"掉某些塑料。

故事最早要从2016年说起，在日本大阪堺市一个塑料垃圾场，科学家发现了一种细菌。这种细菌的特别之处在于，它以塑料为“主食”。

科学家们经过研究试验，对这种自然产生的细菌加以改良，生成了能降解聚酯（PET）的酶，并将它命名为PETase。

这种酶，在几天时间内就能“消化”聚酯（PET）。

聚酯（PET）是人们日常使用的塑料瓶中的主要成分，也被广泛使用于服装行业。

负责这一研究的英国普茨茅斯大学的科学家说，这将可能彻底改变塑料回收过程，使构成塑料产品的某些物质可以重复有效地利用。

参加研究的普茨茅斯大学约翰·梅根教授（John McGeehan）说，“PET大量出现是最近50年的事情，自然界生成一种细菌，能吃掉这种人工物质应该是最近才发生的。”

不过，聚酯（PET）所属的聚酯纤维在大自然中的确早就存在。

梅根教授介绍说，聚酯纤维为植物叶子提供保护。所以能吃掉聚酯纤维的细菌已经进化了数百万年。

英国广播公司BBC的科学事务编辑大卫·舒克曼（David Shukman）走访了普茨茅斯大学的研究实验室，感受到所有参与者的兴奋情绪。

他分析说，在这一发现之后，科学家们面临的一大挑战，是如何将实验室中的发现投入实际使用。

”找到一种技术，能低成本生成这种酶，将会是他们要克服的一大障碍。另外一大问题，是掌握大规模工业化使用这种酶的技术。”

图片版权 Getty Images Image caption 英国王储查尔斯王子参加在伦敦举行的英联邦国家首脑会议，观看一头用塑料瓶做成的鲸鱼。

据舒克曼分析，无论前面还有多少障碍，在塑料污染危机中，寻找科学解决办法的道路上，这样的科学动力都是至关重要的。

塑料瓶所用的聚酯和纺织行业中所说的聚酯面料、涤纶面料均为同一种原料。塑料瓶经回收后约有80%会被用于纺织行业。

新改良生成的酶PETase可以改变这样的一生产过程，将聚酯再变成原料，再次重新使用。

梅根教授说，“这样一来，聚酯就可以再次被制成塑料，避免用更多石油生产塑料，也就是让塑料有了真正的回收利用价值。”

不过，吃塑料的酶要大规模地投入使用，仍然需要很多年的研究。另外还需要将其吞噬塑料的速度加快，才能真正成为有经济价值的产品。

虽然前路漫漫，但梅根教授乐观地认为，这将是人类最终消除塑料污染、控制塑料泛滥的新起点。