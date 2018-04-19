早期鉴别癌症 “人工痣”或成为预警神器

图片版权 ETH ZURICH Image caption 如果血液中的钙水平升高就会出现小棕点。

科学家发明了一种相当于"人工痣"的皮下植入方法，他们说希望有一天它可能被用于帮助监测到一些最普通的癌症。

这种方法是通过看血液中的钙水平是否有升高（高钙血症，hypercalcaemia）因为它与某些癌症有关联。

当钙值升高到一定程度时，"人工痣"就会发生反应，形成一个棕色的痣点。

科学家说，这种技术最终有可能帮助医生更早诊断出癌症。

但专家说，该研究还处于"初级阶段"。这项研究被发表在《科学转化医学》杂志上。

高钙血症与4种最常见的癌症都有联系，其中包括乳腺癌、前列腺癌、肺癌、肠癌以及肾衰竭。

研究人员人工培植了一些人类细胞，这些细胞在遇到高钙血症时会产生黑色素，变成棕色。

研究人员用两组老鼠做了实验，一组老鼠所患的癌症肿瘤不会引起高钙血症，另一组患癌的老鼠确实可以引起高钙血症。

在给两组老鼠的皮下植入这种"人工痣"时发现，当它遇到高钙血症与癌症有联系的那组老鼠时就会出现棕色痣点。

而那组本身癌症不会引起高钙血症的老鼠就不会出现小棕点。

这种实验在猪身上也获得了成功。

健康潜力

图片版权 Getty Images Image caption 研究人员用两组老鼠做了实验，取得了进展。

研究人员说，如果用在人身上的话，如果皮下植入变了颜色，出现棕点将意味着要进一步看医生，做检查。

这样就有助于尽早得到诊断，增加治疗癌症的成功率。

领导该项目的苏黎世联邦理工学院生物科学系教授佛斯埃格（Martin Fussenegger）说，早期诊断会大大增加患者的生存率。

他说，"现在，人们往往在肿瘤已经出现症状时才去看医生。不幸的是这时已经太晚了。"

研究人员说，他们还可以修改这种"人工痣"，让它只在红灯下显现。

佛斯埃格教授说，这种技术还有用于其它健康问题的潜力，例如神经退行性疾病(neurodegenerative diseases)等。

当然，研究人员说要把它用于人身上还有很长一段路要走。

"尚属早期"

英国癌症研究慈善组织（Cancer Research UK）的皮克沃茨博士（Dr Catherine Pickworth）说，这种"可穿戴技术"令人"兴奋"，但该研究仍处于"初期阶段"。

她表示，该研究在老鼠身上奏效，但我们需要知道它是否会在人体上也能成功。

因为，虽然高钙血症可以显示可能有某种癌症，但是身体中的许多其它情况也会造成钙水平升高问题。

"早点发现癌症是改进生存率的最有效方式之一。因此，能够找到监测高风险人群或缓解癌症的最佳方式是一个重要的挑战。"