为什么粪菌移植可以挽救你的性命

你听说过粪菌移植(faecal microbiota transplant, 也可直译为粪便移植)这个词吗?

粪菌移植听起来很不雅,但在今天的医学实践上却起着越来越重要的作用。

顾名思义,粪菌移植就是把一个人的大便通过肠道输送给另外一个人。

其目的在于把一个健康人肠道中的有益微生物移植到有问题的接受者体内,起到治病的作用。

不要小看这一过程,它有可能会拯救一些人的性命。

从这里不难看出,人体中的微生物对人的健康有多么重要,特别是生活在人体肠道中的微生物,种类极其多样化,它们之间相互作用,并与人体发生互动。

我们的肠道是一个不见光日、缺乏氧气的地方,然而那里的生态系统确是异常丰富多样的,就像一个热带雨林或是珊瑚礁那样种类繁多。

艰难梭菌

有一种叫艰难梭菌(Clostridium difficile),又称难辨梭菌、难辨棱状芽孢杆菌(C.difficile)的东西可以占领我们的肠道,导致健康出现问题。

这种细菌是机会主义者,通常它会在那些接受抗生素治疗的患者肠内繁殖。

虽然抗生素是现代医学的奇迹之一,但它在杀死坏细菌的同时,也可以杀死好的细菌。

抗生素就好比是肠道里的一把火一样,所到之处一片枯竭,这就让艰难梭菌有机可乘。

一旦这种细菌占据了人体的肠道,患者就会每天拉肚子,还会出现肚子疼、发烧。严重的可能有生命危险。

移植方法

而治疗这种病没有什么好办法,只能使用更多的抗生素。这样做就形成了恶性循环。

Image caption 微生物插图

粪菌移植就是希望通过移植健康人体内的微生物,让它们在病人肠内繁殖生长。

具体操作,首先考虑的是患者的亲属,因为他们的肠道细菌是相似的。

医学人员先让粪菌捐献者"贡献"一份粪便样品,之后把它与水调和。

为了把粪便弄碎,需要用手或是使用食物搅拌机把它打散。

有两种办法可以把这种"粪便药"移植到患者体内,一种是通过口服;另一种是通过直肠灌入。

它听起来确实有点让人作呕。詹森博士(Dr Jansson)是美国华盛顿州太平洋西北国家实验室(Pacific Northwest National Laboratory in Washington State in the US)的微生物生态学家。

Image caption 实验显示,这种办法的有效率大约在90%左右。

她和她的团队试图证明这一办法的确有效。

例如,一名老年女性患者8个月来一直拉肚子,体重减了27公斤。患者感到有点绝望,并有死于艰难梭菌的危险。所有的抗生素都已经失效。

医生给她移植了她丈夫的健康粪菌,结果患者惊奇地发现,她的病好了。

詹森博士告诉BBC,只用了2天时间该名患者就被治好了。

实验显示,这种办法的有效率大约在90%左右。

由于这种办法非常有效,有些人甚至尝试自己动手进行粪菌移植,并成立了像OpenBiome这样的公共粪便库。

微生物与疾病

Image caption 粪菌移植也可能会发生自己并不想要的结果。

现在,医学科学人员正在研究人体中微生物与人体之间的互动以及与疾病之间的关系。这一研究几乎囊括了所有你能想到的疾病。

从炎症性肠病到糖尿病、帕金森病等等都跟微生物有关。

此外,治疗癌症的药物是否有效,甚至抑郁和自闭症都与微生物有关。

当然,也有人因为使用了粪菌移植之后发生了自己并不想看到的结果。例如,2015年一名妇女在接受了她女儿的粪菌移植后体重增加了16公斤,成为肥胖症。

之前已经有动物实验证明使用粪菌移植方法可以让小老鼠减肥或是长胖。但这一情况是否在人身上同样有效,还有待进一步研究。

与此同时,粪菌移植也可能会把一些能引起疾病的危险微生物一并移植到身体中。

因此,科学家正在致力于完善这种技术,从单纯的使用捐献的粪便到可以直接使用"细菌鸡尾酒"(cocktails of bacteria)移植法。

维康桑格研究所(the Wellcome Sanger Institute)的劳利博士(Dr Trevor Lawley)说,未来的治疗必须要有所改进和更有针对性。

也就是说,未来微生物药物的发展很可能是知道病人微生物的问题所在,然后精确地对症下药。