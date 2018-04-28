是胖还是瘦？五个你不知道的决定性因素

你可能以为减肥瘦身要靠自己的决心和意志力，但医学研究却提出不同看法，以下就是五个你从来不知道可以决定胖瘦的因素。

一、肠道微生物

杰基和吉莉安是一对双胞胎，但是她们两人的体重相差41公斤。

作为英国双胞胎研究的一部分，斯派克特教授过去25年一直在追踪她们两人的进展。

斯派克特教授相信，她们两人体重差距如此之大，是因为体内肠道微生物的不同所导致。

“你每次吃东西的时候，你实际上在喂食百万亿个肠道微生物，你从来不是独自进食的。”

粪便采样发现，双胞胎中比较瘦的吉莉安，体内肠道微生物种类广泛，比较胖的杰基体内肠道微生物种类较少。

“体内肠道微生物种类越广泛，体重就越轻，如果你体重很重，肠道微生物种类就会减少。”斯派克特教授在5,000人的研究中发现相同情况。

图片版权 Science Photo Library

保持健康和均衡的饮食，丰富摄取多种不同的纤维，就能维持肠道微生物多样化。好的饮食纤维包括：

全麦早餐谷物

水果，包括莓果、浆果和梨子

蔬菜，包括绿花椰菜和红萝卜

豆类

荚果

坚果

二、基因

你有没有发现，有些人努力控制饮食固定运动，但就是“连喝水也胖”，另一些人却“怎么吃也不会胖”？

剑桥大学的科学家相信，会不会胖有40%至70%的比率取决于我们遗传的基因。

“这就像乐透抽奖一样无法可循，”法卢奇教授说。“现在我们很明白基因能决定我们的体重。”

“基因能影响一个人的食欲，食量大小和胃口喜好，基因也能影响人体燃烧热量的多少，人体控制脂肪的能力。”

图片版权 Getty Images

三、进食时间

有句话说“早餐要吃好，午餐要吃饱，晚餐要吃少”。这句话其实很有道理，但大多数人并不明白其中奥妙。

肥胖专家詹姆士·布朗博士说，越晚进食越容易发胖，这并不是因为我们晚上活动量少，而是我们身体内的生物时钟。

“和夜晚天黑的时候相比，白天天亮的时候，人体更能有效控制热量。”

因此，日夜颠倒和夜晚上班的人就更需要特别注意饮食的调节，以免发胖。

夜晚时我们的身体不容易消化脂肪和糖，所以晚餐最好在晚上七点以前吃，以免体内累积脂肪热量。

图片版权 Getty Images

现代人工作生活忙碌，晚餐经常耽误到八点左右才吃，许多人更有吃宵夜习惯，肥胖的人也更多。

因为忙碌或节食的原因而不吃早餐更不被推荐，要有健康饮食，反而早餐要多摄取蛋白质和碳水化合物，例如全麦土司加蛋。

四、欺骗大脑

行为科学家哈珀表示，有几种方法可以潜意识改变你的饮食习惯，让你更轻松维持健康好身材。

例如，避免视觉诱惑可能比努力计算卡路里摄入量要有效得多，而且也更简单轻松。

所以，在厨房桌面上尽量不要放不健康的零食，改放一碗水果或健康的零食。

吃饼干的时候不要整包开来吃，把你要吃的饼干数量从包装里取出用盘子盛装，其余留在包装里拿回橱柜放好，这样就不会吃太多。

另外，给家里换一套小一点的碗盘杯子也是不错的办法。

图片版权 Getty Images

五、荷尔蒙

虽然说对抗肥胖症最有效的方法就是施行减肥手术，但减肥手术并不只是缩小胃的容量那么简单，更重要的是荷尔蒙的变化。

医学人员发现，施行减肥手术之后，那些让我们有饱食感的荷尔蒙数量会增加，让我们有饥饿感的荷尔蒙数量会减少。

伦敦帝国学院的研究人员已经重新创造了减肥手术之后产生的能够改变食欲的荷尔蒙，现在正被用在一项新的临床试验上面。

这个临床试验让病人在四周时间里，每天注射一剂三种荷尔蒙混合物。

“病人比较不觉得饿，吃得也比较少，体重减少了2至8公斤。”

这种新药一旦试验成功确定安全，就能够正式使用，让病人体重降低至健康水平。