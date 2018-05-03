学外语要趁早 最佳年龄段到底有没有？

图片版权 Getty Images

最近社交网站脸书上有一个英语语法测验，吸引了将近67万人参加，大部分人在20、30岁左右，最小的10岁，最大的70岁，他们主要来自欧洲的几个国家。

这项研究称，假如想流利掌握一门语言，例如主要想达到语法无懈可击，最佳时段在10岁以前。

研究结果发表在《认知》杂志上。报告称，数据显示学习语言确实有一个“关键期窗口”，这个窗口从10岁开始关闭，到17、18岁结束。

什么时候开始学外语才可能达到“以假乱真”、跟母语不相上下的水平？通俗说法是越早越好，孩子学语言快；专业说法也比较含糊 - 幼儿时期，而具体到最佳年龄段，或者说语言学习关键期，一直以来没有权威定论。

在中国，一般认为幼儿时期是学习外语口语的最佳年龄段，这样孩子长大后外语不但跟母语一样流利，发音也可乱真，具体年龄没有统一说法，但一般理解是5-6岁之前，也就是学龄前儿童。

图片版权 Science Photo Library Image caption 一般认为，对于婴儿来说，母语和外语的区别不大

以往的研究认为，人在5岁以后母语思维习惯形成，发音机制逐渐稳固，学外语时会受到语音干扰和思维定式阻碍，难度加大。

英美等国近年来出现幼儿学中文热，依据大抵不外乎语言学习关键时期理论或类似的学说。

但这些通常针对口语，没有特别提及语法的掌握。

发表在《认知》杂志上的英语语法测验题目不难，基本上就是识别语法错误。同时，参加者要提供一些基本信息，包括年龄、学英语时间多长、怎么学的英语，是在本地学校还是出国留学学的，等等。

参加测试的人里，三分之一的人母语是英语，其余三分之二的人母语主要包括芬兰语、土耳其语、德语、俄语和匈牙利语。

研究人员用电脑模型分析数据，发现"最佳学习效率"在18岁出现拐点，但原因有待进一步分析研究。

图片版权 Getty Images Image caption 常言道活到老学到老，说的不是学习能力，而是学习的其他收益

报告联合作者之一，MIT脑科学与认知学教授泰南伯姆（Josh Tenenbaum）认为，一种可能的解释是成年人的大脑已发育成熟，相对定型，不那么容易改变，适应性能也减弱。

“有可能出现了生理性的变化，也可能有社会和文化因素，”他说。

粗略地说，17、18岁之前属于未成年，之后则生活状态和轨迹不同了，也许上了大学，也许进了职场，也许从父母家搬出去独立生活了。所有这些因素都会影响语言学习效率。

这并不等于说成年以后再学外语就是做无用功。记忆差了，但理解能力强了，学习环境更有利了，能否达到母语一样的水平因人而异，但学习的成效无可否认。

但是，关于学语言的“关键期截止年龄”，不少学者表示异议。

英国约克大学语言学教授维曼（Marilyn Vihman）认为，必须从幼儿时期开始学外语才能达到母语水平的说法值得商榷。

她说，有人从20多岁开始学一门外语，最后达到以假乱真的程度，这种例子也不少。

根据MIT的这项研究，她认为更有可能反映的是成年前后那段时间，大部分人的认知和学习能力不在上升，而是进入一个平台期。这样的例外也不少。

也有其他学者指出，上述研究只涉及语言的一部分--语法。

图片版权 Getty Images Image caption 学语言需要有环境、需求、互动和频繁大量的接触。

中国外语教学专家王初明在《外语是怎样学会的》一书里提到，学外语，年龄是无法改变的自然生理条件，但外部条件也很重要，四大关键包括语境和真实使用、交际需求和动力、大量接触和规律的掌握，以及互动和模仿样板。

从经验来看，青春期前学外语效率高，这点毋庸置疑，但即使是儿童学外语，离开这四个关键条件也达不到“母语程度”。

美国语言学家乔姆斯基提出，人类大脑里有一个“语言学习机制”，就像其他行为能力一样自然发育发展。这在一定程度上跟语言学习关键期假设相呼应。

这些目前仍是学术界有争议的话题。

近年来，有不少学者开始研究学外语能否和如何延缓老年痴呆症发作的问题。

图片版权 Getty Images Image caption 已经有研究表明，学外语可以推迟老年痴呆症的发作。

苏格兰格拉斯哥市政府2015年成立了一个社会公益企业，叫语言火烈鸟（Lingo Flamingo）。它给老年人开外语班，通过学外语推延老年痴呆症的发作。

爱丁堡大学心理学讲师巴克博士（Thomas Bak）数月前开始分析研究这些老年外语班的效果和数据，希望找到“能够量化的结果”。

他曾参与对印度海德拉巴600名老年痴呆症患者的研究。海德拉巴的居民都会多种语言，历代如此。

他对BBC表示，有研究结果表明学外语可以推迟老年痴呆症4到5年，效果不亚于任何现有的药物。

他说，如果能找到量化的证据，那就可以把学外语提供认知训练作为一种疗法，跟体育锻炼、健康饮食、健康生活方式并列。