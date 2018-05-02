技术趋势：无人机当通讯基站 危难显身手

图片版权 ERICSSON Image caption 移动服务公司说，移动网络中的无人机能够加速救援服务的效率。

人们都知道可以用无人机拍摄视频，观测建筑，基础设施和庄稼，但是无人机因为其机动性和能连接互联网在救援和客服方面大有用武之地。

在乡间边远地区移动信号不好，在紧急情况发生，生命受到威胁的时候，反应速度如果不迅速就意味着更多人死亡。

移动信号通常通过依附在建筑上和电信杆的基站传送。紧急情况下很快设立基站并不容易，因此有人想出让无人机携带移动信号基站。

在过去两年，芬兰科技公司诺基亚和英国移动服务商EE一直用小型的四轴无人机在苏格兰携带基站升空传送信号。

在紧急情况下 ，一架无人机能够在灾区飞行，为方圆50公里提供4G移动网络。

图片版权 AT&T Image caption AT&T的“飞牛”无人机能够昼夜滞留空中。

但问题是无人机因为电池持续能力有限不能飞行太久，一般最多也就飞行30分钟左右。

因此美国电讯巨头AT&T正在开放一种大型的，像直升机那样的无人机，这种无人机被称作"飞牛"，也就是"带翅膀的电池"。这种无人机通过电缆和地面连接，获得电力。

这样无人机就能在最高达168米高的地方一天长达24小时滞空。

AT&T说，在波多黎各11月遭遇台风灾害后，他们利用这种"飞牛"在波多黎各紧急提供4G信号 。每个无人机提供的信号可覆盖多达36平方公里的地方。

诺基亚希望更进一步，把警察的车辆和消防车变成指挥控制中心，帮助救援者在紧急时刻更迅速地作决策。

这样做消防车就有了他们自己的4G网络，能够向方圆50公里的范围提供移动信号。

图片版权 Getty Images Image caption 英国消防人员在放飞一个无人机。

从指挥中心，消防人员能够发射无人机，通过无人机上的摄像机监测现场。同样的概念也适用于搜索和救援行动，用人工智能将无人机串联在一起，只需一个人就能控制整个一群无人机。

诺基亚正在和沃达丰，德国杜塞尔多夫的消防当局一起测试这种技术。

诺基亚先进移动网络解决方案部副总裁罗伯里希（Thorsten Robrecht）说，不需要派遣消防人员进入危险环境中，就能完全掌握灾情。

"从警察方面我们看到这种办法比直升机更廉价，更快捷。但在这种情况下，他们现在仍然使用直升机。"

英国创始公司Unmanned Life开发出一种软件，能够在建筑火灾这类灾害发生时同时连接许多自主操控的无人机获取信息。

一架无人机在空中提供4G网络信号，另外一架在建筑周围绕飞提供即时视频。第三个无人机携带热传感器传递建筑的热敏感图像，第四个无人机利用声纳侦测建筑结构受损情况。

Unmanned Life正在谈判打算向英国电讯和美国的威讯通信提供他们的设备，该公司目前和政府有合同，在英国和美国提供紧急通讯网络。

相互协调的无人机群中的每个无人机的任务互不相同，无人机群有助于解决滞空时间的问题，因为单功能的无人机可以做的更轻。

如果无人机的诸如导航等电脑和传感功能有地面设备承担，通过无线网络传送给无人机，那么无人机的重量能够进一步减轻。

无人机重量越轻，装载能力也更多。

2月份爱立信同英国电讯和美国的威讯通信在伦敦测试了这种概念，以此显示一个无人机能够单独携带重达5公斤的医疗物品，在不需经人干预的情况下，从一个地方把物品运到另外一个地方。

测试展示了下一代速度超快的5G系统能够在无人机和地面快速传输数据，同时还能够保证无人机和地面的联系不间断地进行。

图片版权 DAVID TETT / ERICSSON Image caption 一名女性在平板电脑上操作，一名男子在无人机上装载急救物品。

爱立信的波纳尔（Phil Bonner）说，"我认为无人机和5G网络以及物联网的前景无限。"

"我们需要无人机尽量简单和廉价。"

但是送货无人机和用于救援的无人机只有在可以自主飞行，而又不会撞上建筑，树，电线，不会彼此相撞的情况下才有用武之地。

许多科技和电讯公司竞相为无人机建造空中交通管制系统。

诺基亚的罗伯里希说，"诺基亚有基于4G网络的系统，能够把所有无人机连接在一起，让它们彼此清楚各自的位置。"

"我们有商业飞机的4G网络，能够覆盖欧洲的全部空域，能够将所有飞机连接在一起。"

"我们努力找到解决办法，试图衔接两个网络。"

一旦这个问题得到解决，通讯无人机的用途就不止于救援服务。它们还能够以各种方式向公共提供帮助 ，诸如体育赛事。

AT&T无人机系统程序负责人普雷格勒（Art Pregler）说，"我们遇到的一个挑战是，不清楚在'超级杯'（美式足球）比赛中体育场观众在什么时候会使用他们的（无线）装置。"

图片版权 AFP/GETTY Image caption 在2018年'超级杯'（美式足球）比赛中，无人机发挥作用增加了移动信号网络能力。

"如果足球比赛真的很好，他们会拍视频，或快速看回放。这就产生了很多对网络的需求。"

"我们能在空中布署无人机，对现有的网络能力提供补充，这在体育比赛中就改善了客户体验。"

科技公司爱立信认为，将来在信号不好的地区，我们甚至可以付费让人发射无人机，设立网络覆盖特定区域，这很适合音乐节这种场合。

代表移动行业的GSMA认为这一点在商用无人机市场的发展中至关重要。

但是美国科技研究咨询公司Gartner的分析师马坎农（Aapo Markkanen）说，"不管电讯公司怎么样，无人机商业化应用是大势所趋。"

"如果电讯公司参与进来，就能让公司做更复杂的业务，但是他们需要投资，然后才能赢利。"

技术研究公司CCS Insight的分析师曼恩（Kester Mann）认为，在救灾现场的无人机上印上电讯公司的标记当然有利于电讯公司的信誉，但是这么做未必有巨额利润。

他说"诸如向社区提供帮助，向公共行业出售技术解决方案就属于此类。"

"但是我们能要看到政府将为这些时髦技术出资吗，而目前政府预算正面临巨大压力，可能吗？"