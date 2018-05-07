生命奥秘：细胞自噬或许开启延年益寿大门

图片版权 Getty Images Image caption 高强度运动可以刺激自噬

谁不想减肥、长寿、还能看上去比实际年龄年轻？或许未来人们的这些奢望并不完全是白日做梦。

科学家发现自噬（autophagy）也许会帮助人体细胞自我修复，"重新启动"，从而提升健康，达到减肥、延寿以及显得更年轻的目的。

何谓自噬

根据维基的解释，自噬是一个涉及到细胞自身结构通过溶酶体机制而被分解的过程。

自噬因此是一种机体细胞自我再生过程。这一过程可以减少感染疾病的机会，同时也有助于延长寿命。

英文中的自噬autophagy来源于希腊语，"auto"(意思是“自己”) ， "phagein"（意思是“吃”）。

它是一个细胞自己分解和回收的过程。在这一过程中它为机体提供能量，并为细胞更新再生提供材料。

在受到感染后，自噬可以摧毁细菌和病毒。同时，细胞利用自噬清除那些受损的蛋白质和细胞器（organelles）以抗击机体老化的负面影响。

"自噬"是由比利时化学家克里斯汀·德·迪夫在1963年首次发现的。

图片版权 Reuters Image caption 大隅良典为此获得诺贝尔医学奖

但其重要影响则是因为1990年代日本科学家大隅良典（Yoshinori Ohsumi）对其研究后得到承认的。

大隅良典也因"对细胞自噬机制的发现"获得2016年度的诺贝尔奖。

此外，它还对控制感染以及极度炎症似乎有好处。

动物实验成功

剑桥大学以及英国痴呆症研究所的鲁宾斯坦教授（Dr David Rubinsztein）说，"从老鼠实验的证据显示显然是这样的"。

他说，"一些研究利用辟谷、基因工具或是药物来启动这一过程。结果发现这些动物似乎寿命更长，健康状况也更好。"

然而，鲁宾斯坦教授表示，目前并不清楚它是否适用在人身上。

图片版权 Getty Images Image caption 在老鼠身上禁食24小时后可以从大脑以及肝脏上看到效果

他说，"例如，老鼠禁食24小时后可以从其大脑以及肝脏上看到效果。但是，即使禁食的确有益，我们也无法确切得知人类需要辟谷多长时间才能获得健康好处"。

但是，鲁宾斯坦教授说，辟谷确实可以刺激自噬。它的益处也被其他的一些研究所证明了。

这一发现也使人们对像帕金森和俗称老年痴呆症（也称失智症，dementia）有了更好的了解。

与此同时，各大医药公司、学术机构竞相研制能够刺激这一过程的药物、食品等。

鲁宾斯坦教授说，它确实能预防帕金森症、舞蹈症（Huntington's,也称亨廷顿病）以及某些形式的痴呆症。

一些新兴健康书籍称，通过改变饮食以及生活方式可以"激活"自噬。

健康专家也声称通过禁食辟谷（fasting）、高强度运动以及限制碳水化合物摄入就可以诱发身体的这一过程。

增加肌肉

由维泰尔（Naomi Whittel）撰写的一本新书叫Glow 15，为人们设计了一个15天节食运动项目，其中包括一周辟谷3次，每次16小时。

同时，在某些天减少蛋白摄入量，在吃碳水化合物时要在一天当中的晚些时候进行，并在这期间进行高强度运动。

在由一些志愿者对此进行的初级实验结果显示，它可以带来以下几大好处：

"有些人15天内减掉7磅（将近3.2公斤），还有一些人皱纹减少了，血压有所改善以及肌肉增加，" 维泰尔说。

鲁宾斯坦教授认为，这些有关健身书籍可能并不会给人带来伤害。

"如果你生活方式不佳，如果你老是吃零食和垃圾食品，那你将不会有自噬机会，"他说。

图片版权 Getty Images Image caption 一天当中要晚些时候进食碳水化合物

神经细胞

凡是有个度，如果辟谷过度肯定不是好事。因此，专家建议任何人如果希望彻底改变饮食习惯或是生活方式最好应该先征求医生的意见。

鲁宾斯坦教授对自噬的未来以及它所带来的益处表示乐观。

他的实验室发现，在那些患帕金森症和阿尔茨海默氏病（Alzheimer's）人的神经细胞中蛋白质粘结在一起，形成团块。

"我们发现，如果启动自噬就能快速剔除蛋白质，并可能预防像舞蹈症和有些痴呆症这样神经退行性疾病，"他说。

鲁宾斯坦教授希望有一天也许可以发明新药，启动自噬机制。

据报，美国一家新创业公司Casma Therapeutics已经集资5850万美元，研究用于刺激自噬的新药。