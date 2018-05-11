脱发人士福音：新药或有望治愈“秃头”烦恼

图片版权 Getty Images Image caption 脱发对人的自信心可能会产生影响。

一种本来用于治疗骨质疏松的药物有可能成为治疗歇顶（俗称秃头）的新方法。

据说，这一新药有治愈秃头的潜力。

从实验室里的效果来看，研究人员发现，这种药对毛囊效果显著，可以刺激毛囊生长。

该药含有一种成分，专门对付阻止头发生长的一种蛋白，该蛋白可能让头发停止生长，继而出现秃顶现象。

英国曼彻斯特大学研究小组负责人霍克肖博士（Nathan Hawkshaw）说，这可能"给那些脱发人士带来真正的效果"。

目前，西方国家市面上用于治疗脱发的两种药物主要是米诺地尔（minoxidil），男女都适用。

还有一种药物叫非那雄胺（finasteride)，只适用于男性。

这两种药都要自己掏腰包买，公费医疗不给报销，此外， 这些药对有些人管用，而对另外一些人则不太有效，而且都有一些副作用。

在中国，在治疗脱发的药物中，可能要数章光101最为知名了。

但至于效果怎样则因人而异，众说纷纭。

图片版权 Getty Images Image caption 人们通常把脱发与上年纪画等号

此外，有些人士选择做头发移植手术来解决脱发苦恼。例如，英国足球名将鲁尼（Wayne Rooney）就选择了头发移植。

但头发移植价格昂贵，花费从1000英镑到30000英镑不等。

虽然研究人员在实验室里对新药物的实验很有成效，但还需要做进一步的临床实验才能知道这种治疗是否真正有效而且安全。

英国皮科医师协会（ British Association of Dermatologists）一名发言人告诉BBC,这个研究很有意思。

其实，头发脱落每天都在发生，一般来说不必太过担心，有些脱发是暂时性的，但有些不幸成为永久性的。

如果你遇到以下情况就应改引起警觉，去看医生了。

图片版权 Getty Images Image caption 头发移植虽然有效但比较昂贵

脱发谜思

首先，从两性角度来说，脱发似乎对男性影响更大。

其次，人们往往对脱发存在一些误解和疑虑，BBC就与脱发有关的问题和担忧做了一些解答：

秃顶男性身体中雄性荷尔蒙睾丸素（睾酮）含量更高？

这完全是个神话。的确，秃顶与睾丸素有关联。但睾丸素多少并不重要，关键是你对它有多敏感？是不是对睾丸素敏感则取决于遗传。

有一种酶可以把睾丸素转化成一种叫双氢睾酮（dihydrotesterone）的物质，这种物质可以引起毛囊萎缩，进而导致脱发。

戴帽子会不会引起脱发？

其实脱发跟戴帽子一点关系都没有。但是，有些发式例如编得过紧的小辫或是接发（hair extension）等都有可能导致脱发现象。

突发事件，例如巨大的惊吓/震惊/悲痛会影响头发吗？

有可能。因为当身体受到巨大惊吓，会释放压力荷尔蒙，这些荷尔蒙就会影响头发生长。

脱发主要是受母亲那方基因的影响？

这也是一种误解。脱发跟基因有关，因此它受父母双方的影响，而不是单方。

减肥能导致脱发吗？

有可能。人们在减肥时，身体感到饥饿，于是机体开始动用它认为不重要部位营养的能源储备。头发则首当其冲受到影响。因为它不是身体的重要器官。

如果剪发次数频繁可以促使头发长得更快吗？

不能。因为头发既没有神经末梢也没有血管，根本不知道自己被剪掉。

每个人每天都有头发脱落，通常每天脱落100根左右。人们平均有12万根头发，其中总有10%处于脱落阶段。

耻辱？

虽然脱发不是病，但它对人们的心理健康可能造成巨大影响，甚至伤害，包括使人丧失自尊心和自信心等。

Image caption 鲁尼也受脱发困扰，不得不寻求头发移植

因为通常人们会把脱发与变老画等号，特别是对那些年纪轻轻就开始谢顶的人士。头发对一个人的面貌形象有着不可估量的影响。

因此，脱发人士想方设法寻找灵丹妙药来保全自己的头发和面子。

有些脱发男士与其遮掩，干脆选择把头发全部剃光，以显阳刚之气。

脱发自古有之。据说，就连古罗马的凱撒大帝（Julius Caesar）也受脱发困扰，千方百计保护头发。

古代治疗脱发的民间秘方更是多种多样。古埃及有一个5000年的秘方，把刺猬身上的刺烧成灰，然后再用油、蜂蜜、石膏雪花、红赭石以及指甲屑混和在一起，治疗脱发。

维京人据说用鹅粪。古希腊人则使用鸽子粪与辣根、小茴香以及荨麻和在一起。

"因此，如果能找到效果显著的脱发新药将会是一件多么令人兴奋鼓舞的事情"，英国皮科医师协会的发言人说。