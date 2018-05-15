算一算：全球寿命提高 看看你的预期寿命是多少？

全球寿命预期在不断增长。例如，一个在2016年出生的人，比25年前出生的人平均多活7岁。

请在下表输入你的年龄、国家和性别，立刻可以知道你这一年龄组人的寿命预期，并知道你可预期的健康寿命是多少？

填入您的個人資訊以便計算預期壽命 年齡 請輸入年齡（最高值為116歲） 所在國 Search for countries 顯示我的預期壽命: 女 男 女男雙項 顯示結果 對不起，請再試一次! 對不起，由於網絡連接問題我們無法獲取結果。請再試一次。 預期壽命 對比之下 您預期壽命中還有多少健康年數？ 預期壽命：您和世界對比 我所在國家排名如何？ 非洲 亞洲 歐洲 北美 大洋洲 南美 輸入另一國家，查看其預期壽命排名 Search for countries Select a random 世界各國人口平均壽命 非洲

亞洲

歐洲

北美

大洋洲

南美 全球人類平均壽命72歲——男性70、女性75。不過，這一平均值也在與日俱增。例如，現年69歲的人，平均壽命還有17年。

如果你看不到这个寿命预期换算表，请点击下面这个互动链接。

为什么寿命预期依据年龄而变化？

一个人的平均寿命预期是根据其年龄、性别以及所在国家推算出来的。

“全球疾病负担调查”是根据各国所有年龄组的死亡率来计算的。

因此，寿命预期对不同年龄组人而言有所不同，因为它要考虑一个人现在的年龄来推算出未来的预期寿命。

例如，一名2016年在墨西哥出生的女孩预计可以活到79岁。但一名在2016年已经65岁的墨西哥妇女的预期寿命却是84岁。这位女性的预期寿命更高是因为她已经活到65岁，因此很可能再活20年。

如何使用这一计算方法？

该计算方法采用的数据是2016年“全球疾病负担调查”的结果。

计算用的预期寿命值是根据相关年龄组输入年龄后，得出的大约年龄预期。大多数情况下，每5年为一个年龄组，例如10到14岁。

"你的健康生活还能维持多少年"是根据一个人健康生活预期计算出来的，同时要把残疾率考虑进去。预期寿命是以百分比方式来显示的。

结果假设人的一生中死亡率和残疾率不变，这里不考虑任何科学进步和医疗改善的因素。

算法设计：Tom Calver, Nassos Stylianou, Becky Dale, Nick Triggle, Ransome Mpini,Prina Shah, Joe Reed, Eleanor Keane

感谢健康指标与评估研究所（the Institute for Health Metrics and Evaluation）