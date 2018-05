你能活多久？全球寿命排行榜中九大事实

图片版权 Science Photo Library

随着医药卫生发展和进步,全球人口寿命不断上升。BBC推出一个计算预期寿命的推算表,并总结出了影响全球人口寿命的九大规律和结论。

BBC预期寿命计算法使用的数据来自于"全球疾病负担调查" (the Global Burden of Disease)。它是健康指标与评估研究所(the Institute for Health Metrics and Evaluation)的一个项目。

1.我们寿命延长

自从1990年以来,全球人口寿命增长7岁。全球人口寿命延长,部分原因是高收入国家心脏病死亡率下降。同时,低收入国家儿童死亡率减少。

当然,医疗改善、卫生条件提高以及医学进步都是寿命提高的原因。

与此同时,人们的健康寿命也上升6.3年。

2.西欧人均寿命最长

全球寿命排行榜前20位的国家中,有14个欧洲国家和地区。其中英格兰的预期寿命为81岁。

但是东亚国家总的来说也不错。目前在日本和新加坡出生的人口预期可以活到84岁。

3.非洲国家垫底

排在最后20个国家中,有18个在非洲。

例如,2016年在莱索托以及中非共和国出生的儿童平均预期寿命为50岁,比日本人少了34岁。

这是因为这两个国家饱经内战。同时,连年的战争、干旱等使阿富汗成为排在最后几名的唯一亚洲国家。人均预期寿命为58岁。

4. 女性总的来说比男性寿命长

在接受调查的198个国家中,195个国家中的女性都比男性寿命长,平均多活6岁。在有些国家,例如东欧和俄罗斯,女性比男性甚至多活11岁。

俄罗斯男性寿命相对较低,与酗酒和工作条件差有关。

但在刚果共和国、科威特和毛里塔尼亚这3个国家,男性寿命比女性长。

5.埃塞俄比亚,平均寿命增长19岁

自1990年以来,96%国家的人口寿命有所提高。

改善程度最大的要数撒哈拉以南的非洲国家,其中埃塞俄比亚1990年平均寿命只有47岁(受饥荒影响)。但2016年出生的人预期寿命会增加19岁,部分原因是呼吸道感染以及腹泻疾病等大大降低。

6. 8个国家人均寿命下降

在8个寿命降低的国家中,有4个是撒哈拉以南非洲国家,其中最严重的是莱索托。

根据联合国估计,该国四分之一的人是艾滋病毒携带者。

南非国家2016年出生的人平均预期寿命为62,而1990年出生的人平均寿命却是64,其主要原因也是受艾滋病泛滥的影响。

7.地区化影响

影响人口平均寿命的因素很多,两个相邻国家之间可以有巨大差别。例如,中国与阿富汗,两国人口平均寿命相差18岁。

另外,位于西非的内陆国家马里受连年恐怖主义以及内战干扰,人均寿命只有62,但它的邻国阿尔及利亚平均寿命则为77岁。

8. 战争对人口平均寿命有毁灭性影响

2010年叙利亚内战前,该国人均寿命排在前65位,但在2016年,叙利亚人口寿命下降到142位。

与此同时,位于中非的卢旺达1994年发生种族大屠杀最严重时期,人口预期寿命仅为11岁。

9. 饥荒和自然灾害同样减寿

朝鲜在1994到1998年之间发生严重饥荒,导致人口平均寿命下降。

2010年,加勒比海岛国海地地震估计造成20万人死亡,使该国预期寿命受到影响,虽然后来有所恢复。

如果你有兴趣查看预期寿命,可以使用这个预期寿命计算表。

本文由BBC记者 Tom Calver和 Nassos Stylianou提供