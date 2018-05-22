图片版权 Robert Murphy Image caption 研究指野生的娃娃鱼数量急速下降，现存的娃娃鱼大都是人工饲养。

中国政府为保育国家二级重点保护野生动物娃娃鱼，多年来采取人工繁殖然后放生策略。但最新研究发现，这种方法可能会破坏现存野生娃娃鱼的基因，不利牠们在野外生存，而真正野生的娃娃鱼至今已“差不多灭绝”。

娃娃鱼学名中国大鲵。来自中国、英国与加拿大的研究人员发现，世上最少有五个不同品种的娃娃鱼，这些品种的娃娃鱼基因各有不同。中国政府放生人工繁殖的娃娃鱼时没有考虑这个因素，让不同品种的娃娃鱼在野外交配，影响牠们后代在野外的存活机会。

此外，人类大量捕杀娃娃鱼食用，正将其推向灭绝边缘。研究人员呼吁中国当局尽快改变保育计划，以真正保护这种“活化石”。

负责保育工作的中国农业农村部至今未见评论该项研究结果。

图片版权 Ben Tapley Image caption 娃娃鱼可长至1.8米长。

这份在美国期刊《当代生物学》（Current Biology）发表的论文指出，研究人员于2013至2016年期间，在中国97个娃娃鱼自然栖息地进行调查。他们在其中四个地点发现娃娃鱼，但牠们与当地野生的同类属于不同品种，显示牠们是人工繁殖计划培养的娃娃鱼。

研究指出，这会让不同品种的娃娃鱼交配，打乱各品种的基因，令疾病更容易传播，影响族群的整体数量。

论文作者之一，中国科学院昆明动物研究所研究员车静博士指出，中国政府目前实施的保育措施把娃娃鱼当成一个物种看待，但这种保育方式可能令许多娃娃鱼的基因无法传给下一代，甚至造成物种灭绝。她认为，中国“急需更新保育娃娃鱼的方法”。

根据这份论文，娃娃鱼至少可以划分成陕西、四川、广西、贵州和安徽五个地域品种。

图片版权 CNS Image caption 娃娃鱼在中国被视为贵价食材，每条可卖上10,000元人民币。

娃娃鱼的身体结构在过去1.7亿年都没有大改变，因此又被称为“活化石”。

中国大鲵在国际自然保护联盟（IUCN）“红色名单”上被列入“极危”类别。中国法律禁止捕捉野生的娃娃鱼，但许多养殖场都有人工饲养以供食用，每条最贵价值约1万元人民币。

与车静等一同撰写这份研究报告的伦敦动物学会（Zoological Society of London）研究员特维博士（Dr Samuel Turvey）说，娃娃鱼是世上最大型的两栖类动物，人类大量捕杀娃娃鱼，令牠们在野外的数量在短时间内大跌。如果各方不能尽快互相统筹保育计划，牠们的未来将受“严重威胁”。