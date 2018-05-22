“每日一鸡蛋 医生不用看”

图片版权 Getty Images

中国一项对近50万人进行的研究显示，每天吃一个鸡蛋可能降低患心脏病或中风的风险。

专家表示，鸡蛋的摄入需要与健康的生活方式配合，才能真正起作用。

而担心吃太多鸡蛋可能对健康有害的说法，则似乎已经证明是不成立的。

剑桥大学的尼塔·福罗希教授（Prof Nita Forouhi）说：“营养学研究中有很多限制和不足，但这项基于中国大范围调查的研究最突出的结论是，一天吃一个鸡蛋至少不会增加心血管疾病的风险，而它最大的可能是甚至对健康有益。”

这项刊登在《心脏》（Heart）期刊上的研究发表之前，媒体长年都在报道鸡蛋的不好，比如它有沙门氏菌和胆固醇的风险，不一而足。

BBC就来尝试一下，把这些问题分辨个明白。

吃多少？

作为健康饮食的一部分，如今很多医生都鼓励病人吃鸡蛋，因为鸡蛋是大自然当中营养最丰富的食物之一。它富含蛋白质、维他命A、D、B及B12，还有叶黄素和玉米黄质，它们对老年人有护眼的好处。

英国饮食协会（British Dietetic Association）弗兰基·菲利普斯博士（Dr Frankie Phillips）说：“一天吃一个甚至两个鸡蛋是绝对可以的。”

“人们不应该担心鸡蛋吃得太多。”

菲利普斯博士表示，唯一的问题可能是，任何食物吃得太多就“意味着错过了从其他食物摄入其他营养成分的机会”。

另一方面，虽然鸡蛋是“蛋白质的绝佳来源”，菲利普斯博士提醒说，我们日常饮食当中通常已经有很多的蛋白质了，而过多摄入（两至三倍于每日推荐摄入量）“可能会增加肝脏的负担”。

2007年，在有关胆固醇的新证据基础上，英国心脏基金会（The British Heart Foundation，简称BHF）建议将鸡蛋的数量限制在每周食用三个。

胆固醇

根据目前英国国民保健署（NHS）的建议："虽然鸡蛋含有一定量的胆固醇，但我们摄取的饱和脂肪量对我们血液中胆固醇含量的影响要大于我们从鸡蛋中摄取的胆固醇"。

换句话说，在胆固醇这件事情上，鸡蛋并不是问题所在——饱和脂肪才是。于是，鸡蛋怎么烹调就成了关键。

图片版权 PA Image caption 很多种食谱都推崇吃鸡蛋，包括高蛋白质的阿特金斯饮食法

根据英国心脏会（Heart UK）的信息，一只相当于一匙茶重量的鸡蛋（约重58克；2盎司）含有大约4.6克脂肪。不过，这当中只有四分之一属于能够提高人体内胆固醇的饱和脂肪。

而如果从中加上黄油或者奶油，整件事就不一样了。

沙门氏菌

当人们说起英国前卫生部长爱德维娜·库利（Edwina Currie）的时候，总是会联想到她过去对于鸡蛋和沙门氏菌的评论后引起的恐惧。

1988年12月，她曾说：“很不幸，这个国家所生产的大部分鸡蛋，现在都受到了沙门氏菌的感染。”

库利的这番话最终导致其辞职。

不过，在当时，鸡蛋当中确实有沙门氏菌的问题。而直至1990年代，生产商才得以推行疫苗计划。

30年过后，如今英国出产的鸡蛋是全世界最安全之一，至少在沙门氏菌的问题上是这样。

在绝大多数作为商品出售的鸡蛋上都有的狮子标识（The Lion Mark），就是显示鸡蛋是由一只注射过沙门氏菌疫苗的母鸡产下的。

去年，有关消息宣布，有狮子标识的鸡蛋甚至对于孕妇、幼童等健康状况较弱的群体都是安全的。

专家指，如今在半熟蛋当中含有沙门氏菌的风险已经“低到你不需要担心”。

图片版权 Getty Images Image caption 鸡蛋怎么做，对于其营养价值是有重要影响的

鸡蛋要怎么做？

说到应该怎么煮鸡蛋，可以说，最简单也最能保持其营养成分的做法就是沸水煮。

大部分的营养师都不推荐煎蛋，因为当中的脂肪可以发生变化，并且增加胆固醇的摄入。

在蛋黄酱和冰淇淋等流行食品当中常见的生鸡蛋或者不全熟的鸡蛋，在英国只要有狮子标识，并且是由英国本地的母鸡所产，也是没有问题的。

假如你仍然担心食物中毒的问题，那将鸡蛋煮至全熟是最安全的选择。

如何保存？

不要买破裂的鸡蛋，它们有可能已经感染到了尘埃或者细菌。

BBC美食网站“BBC Good Food”建议将鸡蛋连盒子或者用有盖的贮格保存在雪柜（冰箱）中。

保存在容器中的蛋白可以维持三周，而蛋黄则最多维持三天。两者都应该用保鲜膜封好。如果是冰冻冷藏的话，两者都可以最多保存三个月。

很多人都知道一个小窍门，就是将鸡蛋放在一碗冷水当中检查它是否新鲜。如果鸡蛋沉到碗底，它就是新鲜的；如果它浮在水面，就不那么新鲜。

图片版权 Reuters

“此日期前最佳”的建议是应该听取。从产下开始，大多数鸡蛋都有28天的自行保鲜期。

同时，厨房基本的卫生应该保证。

过敏

有些人会对鸡蛋过敏。这在五岁以下儿童当中颇为普遍，不过很少延续到成年期。

大多数的过敏反应较轻微：

嘴唇附近红肿

胃痛

呕吐

腹泻

在少数情况下会发生威胁生命的严重过敏反应，必须寻求医生帮助。

对于不过敏的人，菲利普斯博士表示：“所有的建议和证据都表示，它们可以以各种方式食用……但怎么去烹调，是你需要注意的。”

并且，不要放盐。