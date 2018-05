图片版权 Science Photo Library

现代居住环境与卫生条件的改善意味着我们目前的家居环境可能比去"干净"了许多。

这当然是件好事,然而,这种缺少细菌的现代生活却导致儿童中罹患癌症人数的增加。至少,英国最知名的科学家之一是这么认为的。

其中,一种受急性淋巴细胞白血病(Acute lymphoblastic leukaemia)影响的儿童数量达到2000:1,即每2000儿童中就有一人发病。

癌症研究机构的梅尔·格里夫斯教授(Prof Mel Greaves, from the Institute of Cancer Research)经过多年研究,积累了30年的证据显示,如果人类的免疫系统不在生命早期"暴露"在足够的细菌下,那就有患癌的危险。

已经有越来越多的证据表明,微生物(microbes)对人类健康的重要性。

疾病的3个阶段

这听起来有点可怕,但是,这也意味着可以有阻止这种情况发生的可能性。

这种急性淋巴细胞白血病在发达、富有的社会似乎更普遍。这显示它可能与人类现代生活方式和环境有关。

之前,也曾有一些说法称高压电缆、电磁波以及一些化学制品可能导致白血病。

但这种说法到底有多大真实性很难说,至少格里夫斯教授不这么认为。

格里夫斯教授在与全世界研究人员合作后得出结论说,这一疾病分3个阶段:

首先,似乎在母亲子宫里时出现的基因突变,这是无法阻止的。

其次,在孩子生命的第一年缺少与微生物接触,失去了让免疫系统学习如何正确应对威胁的机会。

前面两个因素为孩子在儿童时期的感染营造了条件,导致免疫系统功能失常以及罹患白血病。

这种关于白血病的"统一理论"并不是哪一个单独研究的结果,而是相当于一个综合各项研究得出的证据。

格里夫斯教授说,"研究显示,急性淋巴细胞白血病有其明显的本身原因,在后期受到各种感染所诱发后,它就会在那些免疫系统没有得到'经验'的易感儿童身上发作。"

这些研究证据包括:

意大利米兰爆发的猪流感(swine flu)导致7名儿童患白血病。

研究显示,去幼儿园的孩子以及有哥哥姐姐的孩子患白血病的比例较低,因为他们接触细菌的机会较多。

吃母奶有利于增加对白血病的抵抗力,因为吃母奶可以刺激肠道内有益细菌的生长。

那些在完全没有微生物状态下繁殖的动物在受到感染后会得白血病。

看来,中国民间所流传的所谓"不干不净,吃了没病"的说法,也许并不是完全没有道理。

当然,这项研究决不是责备那些过于讲究卫生的父母。但是它表明,社会和医学进步也会付出一定的代价。

Image caption 微生物对人体健康的重要性越来越被重视。

而且,接触有益细菌是很复杂的事,并不是多接触脏东西这么简单。

最重要的是,格里夫斯教授说,大多数儿童白血病是有可能避免的。

他希望,将来能够给儿童一种安全的"含多种细菌的饮料",比如就像一杯酸奶那样喝下去,来帮助训练他们的免疫系统。

这一想法可能还需要进一步的研究。但与此同时,格里夫斯教授说,父母们可以对孩子"普通的和小感染不必大惊小怪,鼓励孩子与其它儿童的社交与接触"。

Bloodwise慈善机构的研究主任阿拉斯代尔·兰金博士(Dr Alasdair Rankin)敦促孩子家长不要太担心。

他说,"生命早期就能练就一副强大的免疫系统可能会帮助减少患白血病的风险,但目前还没有任何绝对措施可以帮助预防儿童白血病。"

有益细菌

过去,人们往往把微生物认为是"坏蛋",但该研究表明这是现代医学发生重大改变的一部分。

认识到微生物在我们健康中所扮演的重要角色,可以对一些疾病有了全新的认识,其中包括由过敏引起的各种疾病乃至到帕金森症、抑郁症以及白血病等。

英国慈善组织"英国癌症研究"(Cancer Research UK)的斯旺堂教授(Prof Charles Swanton)说,"儿童白血病不常见。无论从父母或是从医学专业人员这方面来说,目前并不清楚采取什么措施防止这一疾病。"

他表示,希望那些有孩子患白血病的父母不要感到内疚,目前并没有什么已知的手段可以防止他们患病。