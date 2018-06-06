乳腺癌治疗突破：数以千计女性无需化疗

图片版权 Science Photo Library Image caption 这一研究意味着在治疗早期女性乳腺癌方面一个罕见的突破。

根据一项最新的研究，大约有70%最普通型乳腺癌早期患者可能不需要接受"化疗的痛苦"。

它不仅可以节省大笔资金，也对治疗方式有着立竿见影的影响。

由纽约阿尔伯特·爱因斯坦癌症中心（the Albert Einstein Cancer Center in New York）领导的这一研究意味着在治疗早期女性乳腺癌方面一个罕见的突破。

英国伦敦皇家马斯登医院（the Royal Marsden Hospital in London）的医生阿利斯泰尔·林对BBC表示，这是肿瘤专家一直期待的结果，它将立即改变治疗手段。

他说，"它给我们如何护理早期乳腺癌患者带来根本性的改变"。

这一突破是经过对肿瘤危险性基因一系列的测试得出的。

改变治疗方法

英国治疗癌症的专家说，这一发现将使英国从本周一（6月5日）起的治疗方法开始改变。

这意味着，属于这一类早期乳腺癌患者可以接受手术和荷尔蒙疗法（也称激素疗法，hormone therapy），不需要接受没有必要的化疗。因为化疗毒性大，病人身体也会承受巨大痛苦和精神压力。

化疗旨在减少癌症复发以及向身体其他地方转移的机会，但它的副作用较大，患者可能出现呕吐、疲倦、不孕以及永久性神经损伤等。

极少数情况下，它可能还会造成心脏衰竭以及白血病等。

图片版权 Science Photo Library Image caption 化疗副作用较大，患者可能出现呕吐、疲倦、不孕以及永久性神经损伤等。

英国有关慈善机构称，这是一个"非常好"的消息，仅在英国，它就每年可能影响大约3000名女性。

这一试验共涉及一万多名女性，研究人员利用基因检测来分析她们的癌症类型。其实，基因检测已经广泛得到使用，包括在英国国民公共保健系统，即NHS。

目前，只有那些在基因检测中得分较低的患者可以不接受化疗，分数较高患者则绝对需要化疗。

但是，大多数女性则处于中间地带，因此并不知道到底该不该接受化疗。因此，为了保险起见，也接受化疗。

根据研究人员呈现给在芝加哥召开的世界最大规模的癌症专家和科学家大会显示，这些女性接受与不接受化疗的存活率几乎一样。

例如，不接受化疗女性的9年存活率为93.9%，接受化疗的9年存活率为93.8%。

改变人生的突破

但这里需要注意的是，该研究严格限于早期乳腺癌患者，特别是那些仍然可以使用荷尔蒙疗法的人，那些癌细胞没有转移到淋巴结，而且没有HER2基因突变的人，因为HER2基因突变可以让癌细胞生长迅速。

图片版权 Google Image caption 英国伦敦皇家马斯登医院的医生阿利斯泰尔·林说，他们医院从本周一开始改变治疗方法。

研究人员取下肿瘤的一点标本，之后观察21种基因的活性水平来判断癌症侵袭性的强弱程度。

英国乳腺癌护理慈善机构的罗森（Rachel Rawson）说，"每天，某些类型的乳腺癌女性都要面对是否接受化疗这一难题，因为她们不知道化疗是否对她们有益。"

她说，这一改变人生的突破绝对是一个好消息，因为它可以让成千上万名女性得到解放，无须经历化疗的痛苦。

美国临床肿瘤学会（the American Society of Clinical Oncology）的哈罗德·伯斯坦博士（Dr Harold Burnstein）说，"这一研究将会立即改变对癌症的护理，而且是朝着好的方向。"