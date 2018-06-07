火锅中的小龙虾毅然断臂自救 动物世界七大逃生绝招

图片版权 Getty Images Image caption 小龙虾是中国人最喜爱的美食之一

说起小龙虾，是不是立刻垂涎？火锅，麻辣，中国人真是喜欢（爱吃）到不要不要的。

最近几天，一只小龙虾不仅在中国、在海外也刷爆了屏。但是，原因不是因为美味。有视频、有真相。

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这段视频出自中国的抖音网站。几人出去吃饭，点了特色菜火锅小龙虾。一盘活蹦乱跳的小龙虾一次性倒入。

突然，其中一只纵身一跃，跳出火锅，但是，左钳留在了沸腾的麻辣烫中。小龙虾审时度势之后，毫不犹豫地举起右臂将左臂剪断，胜利大逃亡了。

壮士气概，令无数人唏嘘。

众生皆怕死，求生是本能。动物世界中的这些奇葩自救秒招，估计也能你震撼 （惊恐）到不要不要的。

九阴白骨爪

图片版权 New Scientist Image caption 恐怖蛙：利爪胜过猫

非洲有一种青蛙，人称"多毛蛙"、"恐怖蛙"，受到威胁时，主动敲断自己的骨头。断骨穿破脚趾皮肉，形成利爪，其锋利足以伤敌。研究人员相信，危险过去后，青蛙肌肉放松，利爪缩回皮下。

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怒目血枪

图片版权 Rolf Nussbaumer/NPL Image caption 蜥蜴：喷血图片太过血腥，仅用一张颜值比较高的

德克萨斯角蜥（Texas horned lizard）颜值为负，头上长角、身上长刺是天生的防御工事。如果这不足以自救，它下眼袋会充血，突然加压，眼中怒射出一股鲜血，射程长达6英尺（2米），且味道极端恶心。鲜血直接喷入对手口中效果最佳，所以蜥蜴经常会蓄势、进了"虎口"再开枪，趁对手无措时逃走。代价是，一枪就能用掉全身血液的三分之一。

肋骨成刀

Image caption 蝾螈：肋骨成尖刀

西班牙蝾螈（Spanish ribbed newt）受到威胁时，会移动肋骨、前倾至特定角度，肋骨顶端穿透皮肤，形成一排排小小"刺刀"。同时分泌有毒奶状物，渗出到皮肤表层。"刺刀"加"毒液"非常有效，特别是对手要咬、叼，蝾螈先用刺刀穿破敌人的口内薄膜，再让毒液渗入，导致对手剧痛、甚至死亡。据信肋骨作刀对蝾螈没有长期影响。

化学武器

图片版权 BBC Life Image caption 放屁虫：高温化学屁

投弹甲虫(Bombardier Beetle)俗称放屁虫，腹部有两个储藏室，分别存着对苯二酚和过氧化氢。受到威胁时，它用腹部强大的肌肉挤压、喷射出这两种液状化学物，混合后产生剧烈反应，形成高达100摄氏度的雾气，威力巨大，甚至能直接杀死对手。放屁虫身长只有一两厘米，化学屁的射程可达20厘米。

自杀爆炸

图片版权 NATGEO Image caption 工蚁：爆炸模拟图

法属圭亚那有种白蚁，部分成员会在外敌入侵时牺牲自我保护家园。随着年龄增长，工蚁背部会出现两个蓝色斑点，内含蓝色晶体。打不过敌人时，工蚁身上的蓝色斑点膨胀、爆炸，喷出的液体变黏，粘住敌人的腿、封住敌人的嘴。爆炸后的工蚁自然也就成了烈士。科学家还发现，工蚁背上的"炸药包"随着年龄不断长大，爆炸时杀伤力更强，因此，执行自杀任务的多半是年迈的老工蚁。

呕心吐肺

图片版权 WWF Image caption 海参：呕心图片比较刺激，仅用“标准照”

某些种类的海参遇到攻击时会把内脏排泄出去，转移掠食者的注意力。这些内脏有的有黏性，可以把对手粘住，有的有毒性。不过，海参不会因此付出生命代价，那些拉出去的内脏过一段时间还能重新长出来。

自带装甲

图片版权 WWF Image caption 穿山甲：缩成一个球

穿山甲已经身披坚不可摧的"钢盔铁甲"：鳞片占体重的20%。遇到威胁时，穿山甲会卷成球状，用粗大的尾巴盖住头部。有些种类的穿山甲受到攻击时，鳞片还会动，起到"刀切"对手敏感部位—比如口、鼻—的效果。