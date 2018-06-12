人类未来：性爱机器人是美女还是野兽

图片版权 AFP Image caption 仿真性爱娃娃可以以假乱真

人类发展到今天，上天入地早就不在话下。与此同时，随着数码时代以及人工智能的进步，人们也把注意力转移到人类最私密的需要。

那些栩栩如生，能说会动的性爱娃娃/性爱机器人（sexbots, or sex robots）已经成为一些人生活必不可少的一部分 。

网络约会、性爱娃娃、虚拟现实、高潮冥想、三人同行？只要你能想得到，一切皆有可能。

人们不禁要问，未来的性与爱将会是一种什么样的前景，是好事还是坏事呢？

而这一切又将对人类之间最私密和温馨的情侣/婚姻关系产生什么样的影响和冲击呢？

美国纽约女记者埃米莉·维特在其《未来性爱》（Sex Future）一书中对有关问题进行了探索。

图片版权 NOAH.KALINA Image caption 《未来性爱》一书作者埃米莉·维特

维特在书中说，互联网帮助人们找到性伴侣，让人不再感到孤独。真是这样吗？

BBC俄语部在对维特进行专访时提出，人们普遍认为现代科技让人长时间地坐在电脑前，不再相互交流。

无独有偶，BBC驻东京记者傅东飞也曾报道说，日本许多年轻人沉迷于网络色情，他们不再付出努力与他人交流，更不愿意花时间与精力去交友，于是出现了一大批"处男处女"。

他说，日本年轻人40%是处男/处女，64%没有情侣关系，成为无性一代。

图片版权 AFP Image caption 性爱娃娃也是一些日本中年男子必不可缺的生活伴侣。这是日本山梨县，62岁的Senji Nakajima在4月樱花盛开的季节带着硅胶娃娃外出野餐郊游。他认为他找到真爱，而且把玩偶当成真人一样看待。

对此，维特是怎么看的呢？

维特说，她本人对现代科技感到乐观。她说，网上提供的各种服务可以帮助人们克服孤独。

她说，将近一半的美国成年人人口没有结婚，越来越多的人一个人生活。正因为这样我们才要确保现代技术能为我们提供在这方面的帮助，让人们"团结"在一起。

专家质疑

随着性爱娃娃的兴起和使用增加，美国财经频道CNBC最近也给于了关注。

报道说，有关性爱娃娃可能给人们带来的种种医学好处的观点遇到挑战。

例如，支持者称，性爱娃娃为那些难于找到性伴侣的男性提供了一种安全和理疗性手段。有些人还认为它还可以降低性犯罪等问题。

他们说，这些好处包括帮助治疗男性勃起障碍、减少性病传播以及防止暴力性行为等。

但一些医生认为，性爱娃娃几乎不能为人类提供任何健康益处。

Image caption 美女机器人“和谐”就是这样一个性爱娃娃

圣乔治大学医院NHS（英国全民卫生保健系统）信托基金会和伦敦国王学院的女性健康教授苏珊·比利（Susan Bewley）在《英国医学杂志》发表文章，分析性爱娃娃对健康的影响。

文章说，没有什么试验证据显示这一价值300亿美元的仿真性娃娃产业对健康所带来实质益处，尤其是在减少性暴力方面。

文章得出结论说，使用性爱娃娃甚至会让一些人产生错觉，导致他们对真人麻木不觉以及在性问题上把人物化的后果。

比利的研究报告说，"虽然许多性爱娃娃使用者能区分现实与幻境，但是有些使用者却不能。这将加剧性侵以及强奸的危险，无论是对儿童还是成年人"。

与此同时，一些制造商已经开始专门为恋童癖者生产仿真儿童版性爱娃娃。

4月份，由于担心销售儿童性爱娃娃可能导致对儿童的性侵，亚马逊公司不得不赶紧把其相关产品下架。

据悉，这些高级性爱娃娃价格不菲，从5000美元到15000美元价格不等。他们主要针对男性市场，但据信为女性生产的性爱娃娃将于明年销售。

学者争议

英国莱斯特德蒙福特大学研究机器人伦理学专家理查森教授（Kathleen Richardson）也对性爱机器人的崛起表达了担忧。

她说，"我们生活在一个通过嫖娼卖淫物化性关系的世界。人被当作工具使用，性爱娃娃只是又进了一步。"

几年前，理查森教授还发起一项禁止性爱机器人的运动，但后来她得出的结论是，"性爱娃娃不是真正的问题"，问题在于人们对性、对人际关系的态度。

她并不看好新型人工智能性爱娃娃，"如果认为给性爱娃娃装上人工智能就是增加了人性，这是错误的。我家洗衣机里的人工智能比性爱娃娃还多。单有脸蛋、有身材并不能让娃娃成人。"

Image caption 现代技术做出的美女机器人让人真假难辨。

然而，英国歌德史密斯大学的高级讲师德福林（Kate Devlin）却持不同观点。

她说，"从目前来看，性爱机器人确实是针对男人的，但是，性玩具产业仍然在发展，有许多新兴企业都在开发针对女人的性玩具。"

她认为，为私密关系设计的机器人最终会增强、而不是破坏人与人之间的关系。

"每当出现重大的技术变革，总会有人惊慌失措。人们担心新技术会给人带来怎样的影响。但是在通常情况下，技术总能让人走得越走越近。"

但是《未来性爱》作者维特则认为，人们根本不需要性爱机器人。

维特说，我们都需要一个真正的男人（或是女人）。

同时，她对人类未来不再需要性来产生后代，因为人类可以通过各种现代科技手段来满足性需求这种看法也不买账。

她说，如果未来真是这样那很悲惨。她认为性是驱动一切的动力。很多时候人们试图压抑性或是根本不懂得性。

她说，人们应该赞美歌颂性。然而，作为一种其它的选择则无可厚非。

图片版权 FRED DUFOUR/AFP/GETTY IMAGES Image caption 工作人员在精心制作美女机器人

在谈到性爱未来时，维特表示，如果旧有的男追女传统体制能够被打破将对人人都有好处。因为，这种体制中如果你是一位美妙佳人一切都好办，但如果你害羞，而且并不知道自己所需，就不好玩了。

培养"性"趣

维特的建议人们需要去尝试，去探索性爱。她说，随着人口结构变化，人们结婚的可能性越来越小。

然而，人们现在有更多机会找到适合自己的性伴侣。特别是如果你思想比较开通，喜欢接受新事物，你可以学到很多东西，因为性是可以培养的。特别是对女性来说。

她说，性是一种可以通过学习来获得的技能，在这一点上现代科技为人们提供了便利，你不需要上交友网站，跟数百个人约会。你可以通过看性爱视频或是阅读书籍来学习，然后再实践。

换言之，无论能够找到理想伴侣，结婚与否，只要勇于探索性爱，了解自身，让现代科技为你如虎添翼又何乐而不为呢？