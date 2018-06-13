预防前列腺癌：唾液检测可快速识别高危基因

图片版权 BACKYARDPRODUCTION Image caption 唾液DNA筛查

一种通过唾液检测识别前列腺癌高风险患者的诊断方法在英国早期实验成功，有望在两年内开始临床应用。

参加筛查的人只要提供唾液，就可以知道自己是否属于高危人群。

用DNA方法来筛查测试者是否携带易患前列腺癌高危基因是科研人员研制的一种最新方法。

据信每100名男子中就有1人可能携带这种高危基因。

目前，只有300名男子参加这项在伦敦开展的检测。

前列腺癌是男性的主要杀手。根据英国公布的最新数据，男性死于前列腺癌的人数首次超过女性死于乳腺癌的人数。

而且随着人们寿命延长，越来越多的男性可能成为前列腺癌的受害者，并最终导致死亡。

能够找到一种早期诊断方法是预防和早期治疗前列腺癌的最有效手段。

图片版权 Getty Images Image caption 前列腺癌是男性健康的头号杀手之一

目前，仍没有任何单一可行的前列腺癌检测方法。

前列腺特异抗原（the PSA blood test）、活检以及体检都不是完全可靠。

前列腺特异抗原可能会呈现假阳性，有时又会漏掉一些非常严重的病例 。

该DNA检测是由一组位于伦敦癌症研究院（the Institute of Cancer Research (ICR) in London）的国际科学家研制出来的。

他们对14万名男子进行了研究，共鉴定出可能增加前列腺癌风险的63种新遗传变异。

科学家把这63种遗传变异结合之前100多种与前列腺癌有关的基因研发出了这种测试。

伦敦癌症研究院的肿瘤遗传学教授罗斯·伊莱斯（Ros Eeles）说，这个研究"十分重要"。

"通过深度观测和研究数万名男子的DNA密码，我们发现了关于可能导致某些人罹患前列腺癌的那些遗传因素的重要新信息。关键是我们结合了已知的150多种遗传变异可以为人们提供一名男子患前列腺癌遗传风险的读数。"

只有那些属于高危人群的男子将接受进一步的检查以及前列腺活检。研究人员希望这可以阻止那些不必要的介入措施。

伊莱斯表示，如果能早期发现症状，当然治疗更容易，也更容易治愈。

明年，试验范围将扩大到5000人。

Image caption BBC前主持人Bill Turnbull不久前被诊断出前列腺癌

癌症研究院院长保罗·沃克曼（prof Paul Workman）说，该研究也为前列腺癌的成因以及人体免疫系统的作用提供了重要信息。

"免疫系统最终可能被用于设计新的治疗方案"。

该项研究发表在《自然遗传学》杂志（Nature Genetics）上 。

英国前列腺癌慈善组织研究主任伊恩·弗雷姆表示，这项新研究可以帮助男子了解他们个体罹患前列腺癌的遗传风险，这将有助于他们去寻求自己家庭医生的帮助。

弗雷姆说，"在男性的一生中每8个人中将有1人会被诊断为前列腺癌。我们急需找到适合在全国推广的更加准确的筛查方法。"

慈善组织"英国癌症研究"的卡尔·亚历山大（Carl Alexander）说，我们如何从基因中找到线索，来甄别可能发病的男子，这项研究是"一个令人兴奋的例子"，

他表示，下一步研究重点是如何开发出更多检测方法，能够甄别可能患高度恶性癌症的男子，让所有患者都受益。