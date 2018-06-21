“滴酒不沾反而早死”，喝与不喝之纠结

Image caption 年轻时的乔治·贝斯特

乔治·贝斯特（George Best）是中国人熟知的英国足球名将。但这样一位足球英才却由于酗酒成瘾，英年早逝，去世时年仅59岁。

他的死因直接与酗酒有关。有人戏谑地说，贝斯特"喝坏了两个肝"。他曾接受了肝脏移植手术。但却继续喝酒。酒精是导致他死亡的直接原因。

毫无疑问，经常喝得酩酊大醉肯定对健康不利，这个道理不难理解。但一滴不沾是否就意味着健康长寿呢？

根据英国最新一项有关酒精与健康的研究发现，一点酒也不碰似乎也不好。

英国有个老笑话说，滴酒不沾不能让你长寿，也许这句话还真有点真理在里面？

图片版权 Getty Images Image caption 有人说适当饮酒对心脏有益

有关饮酒与健康之间联系的研究比比皆是，一会说少量饮酒对健康有利，一会又说即使适量也不好，而且喝酒并没有安全上限。

那喝酒到底是好是坏？到底该喝还是不该喝呢，喝多少才算正好呢？

研究人员发现，那些少量饮酒者要比一点酒都不喝的人早亡率要低。

具体来说，那些一生从不喝酒的人要比每周喝3杯果酒或啤酒的人死亡或是得癌症几率高7%。

矛盾与争论

然而之前的研究却说，即使少量饮酒也会增加罹患癌症的风险，但是，少量饮酒可能会对心脏有好处，并降低早亡率。

研究人员承认，这可能给人们发出比较含混的信息。

因为单从癌症风险来看，一些人认为没有所谓的"酒精安全上限"。

虽然另外一些人强调适量饮酒可能给心脏带来的益处。有专家说，这可能是酒精中的芳香剂和其他化合物，而非酒精本身的作用。

图片版权 Thinkstock Image caption 喝酒让人放松，是许多人交际时热衷的饮品。

贝尔法斯特女王大学（Queen's University Belfast）的这份新研究试图利用美国近10万人死亡与癌症的数据，来揭开酒精与健康之间的争论。

研究人员计算了人们一生中的平均饮酒量，得出的结论是那些稍微喝一点酒的人（每天不到一杯）早亡或是生癌率最低，每天喝2到3杯人死亡及患癌风险上升10%，豪饮者风险则上升21%。

该项研究的负责人安德鲁说，它与英国有关饮酒指南相符合。

根据英国最新出台的饮酒指南，无论男女每周饮酒量都不应该超过14个酒精单位，大约相当于6品脱啤酒（酒精度为4%）。

如果是酒精度在12%果酒的话，则大约是9杯（125毫升杯）。也就是说，很容易过量。

研究人员希望，公众在全面了解饮酒与健康之间种种厉害关系之后，可以做出明智和健康的选择。

但这并不意味着原本不喝酒的人从此开始喝酒来改善他们的健康，因为研究人员也无法弄清为什么少量饮酒者死亡率较低，这也许跟这些人医疗条件好，或者是他们还有其他比较健康的习惯有关。

比如，适量饮酒的人是否也经常运动、饮食平衡并且在通常情况下都会照顾好自己呢？

可能这些人做事比较自律，自律的人往往在别的方面也能掌握好平衡。

七种癌症

专家承认，确定适量饮酒对健康是否有益，是一项复杂和长期的工作。

但是英国NHS（英国全民医疗保健系统）说，酒至少与7种癌症有直接关联。

图片版权 Getty Images Image caption 苏格兰成年人每周平均喝19.6个单位，远远过量。

它们包括口咽癌（oropharynx， mouth and throat), 喉癌（larynx ，voice box), 食道癌（oesophagus， gullet), 肝癌（liver）, 结肠癌（colon，bowel）、直肠癌（ rectum） 和女性乳腺癌（female breast）。

之前的数据显示，即便是适量饮酒也会增加风险：每天一杯就会增加 4% 乳腺癌风险，而过量饮酒则会增加 40% 至 50% 的风险。

这酒还应不应该喝？怎么喝？

专家建议，即使不超过每周14个酒精单位的推荐量，也要分开喝，不要一下子把一周的量在一天全部喝完。

而且，饮酒最好不要空腹。这样才能给你的身体，特别是你的肝脏得以喘息的机会。因为大量饮酒不仅伤肝，还会永久性杀死神经细胞。

当然，那些认为适度饮酒可能对身体有益的观点一直存在，甚至连一些专门研究酒精问题的组织也不得不承认，少量饮酒可能对预防心脏病和某些类型的中风有积极作用。

有关酒精对人体健康影响的研究和辩论仍会继续下去。

与此同时，如果你喜欢喝两口，请您适度，英文有句话说：It's all about balance and moderation,一切在于平衡与适度。

但如果你本来不爱喝酒，也不要就此强迫自己开戒。