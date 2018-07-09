精神与心理疾病治疗：“迷幻药”或许大有作为

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一提到迷幻蘑菇（magic mushrooms）和LSD(麦角酸二乙基酰胺)等，人们通常会把它与1960年代的嬉皮士联系起来，而不是医学实验。

但是，科学家现在希望利用这类能够让人产生幻觉的药物特点帮助治疗精神与心理疾病，看它们是否具有心灵愈合的潜力？

一些较小规模的研究已经显示，致幻剂在治疗抑郁症、上瘾症以及创伤后压力症（post-traumatic stress disorder， PTSD,也称创伤后遗症）等方面令人鼓舞。

英国伦敦帝国学院的研究人员将进行至少为期2年的大规模试验，比较其中一种致幻剂药物是否在治疗抑郁症方面比现有的主要抗抑郁药物更有效。

将领导这一研究的卡哈特-哈里斯博士（Dr Robin Carhart-Harris）说，"致幻剂具有变革式的巨大潜力，这并不是夸张"。

背景和争议

其实，这并不是致幻剂第一次引起科学家们的注意，早在50年前科学家就对此感兴趣。

当时，人们认为致幻剂大有潜力，可以用于治疗一系列的心理健康障碍。科学家为此进行了1000多项研究。

但由于这些药物的特点，争议重重。不得不停止试验。

图片版权 Getty Images Image caption 参与研究的科学家之一Timothy Leary

因为当时（1960年代）许多歌唱界和娱乐界名人把致幻剂当作毒品来吸食，给其带来了"恶名"。

加之报纸和媒体对其的负面报道等，出于安全考虑美国在1968年把致幻剂药物定为非法。尽管当时一些科学家希望能对此做深入研究，并能利用它们的治疗潜力。所有的研究不得不嘎然停止。

特别是1971年，联合国就有关药品公约正式结束了对该类药品的科学研究。

目前，出于需要以及政府的特批，许多科学家又开始把注意力转移到迷幻蘑菇中的一种叫裸盖菇碱（psilocybin）的化合物上。

90年代已经有人首开先河，展开对致幻剂的研究。但此类研究直到2000年以后才开始经历"科学复兴"。

根据美国约翰·霍普金斯大学（Johns Hopkins University in the US）的研究，裸盖菇碱可以让那些由于得了癌症而导致抑郁症的人症状减轻80%。

同时，它还可以让人成功戒烟，其疗效要比目前戒烟药物更好。

杏仁核部位

卡哈特-哈里斯博士也成为英国研究裸盖菇碱如何影响人类大脑的第一位科学家。

他的研究之一发现，裸盖菇碱具有重新"启动"大脑的能力，特别是对那些患有无法治疗的抑郁症患者身上。

图片版权 Getty Images Image caption 像任何药物一样，迷幻药也是有风险的。

据信，裸盖菇碱主要影响人脑两大区域，杏仁核（the amygdala）和默认网络（the default-mode network）。

其中，杏仁核区域是负责主管人脑情绪部位，即恐惧、焦虑等等情绪。

虽然，研究人员还不完全明白裸盖菇碱是如何影响大脑的，但是卡哈特-哈里斯博士相信，它可以有效地"使大脑加热"，让人们可以克服大脑中根深蒂固的自毁思维模式等。

卡哈特-哈里斯博士表示，加上理疗师的帮助，那些接受治疗的患者可以重新以一种更加健康的方式校准大脑。

风险犹存

当然，这类致幻类药物并不是没有风险的。虽然它不会对人体造成什么毒害，但是它会让人产生不适和负面影响（bad trips），因而可能会导致服用者失控自残等。

此外，它还会加剧已有的一些心理健康问题，导致出现精神问题。

科学家用于试验的药物质量更纯，并且具有丰富的医学经验，参加试验的人也不会有潜在的精神问题，但人们平时所使用的这类娱乐药物就不一样了。

伦敦国王学院精神病学研究院（the Institute of Psychiatry at King's College London）的拉克博士（Dr James Rucker）将对裸盖菇碱的安全性能进行试验。

他说，即使裸盖菇碱安全有效，也可能至少要等5年甚至更长才能使其合法在医学上作为治疗使用。

那么，致幻剂是否能够证明是治疗突破，具有彻底改变心理健康的能力呢？

卡哈特-哈里斯博士说，即使大型试验证明致幻剂的治疗作用，恐怕也不是对每个人都适用， 特别是那些有不愉快经历的人。

拉克博士则说，在精神疾病治疗方面，没有一种药物或方法是对人人都有效的。

但是，人们至少多了一项选择。