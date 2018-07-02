聪明的乌鸦：会用自动售货机还会造币！

你的器材不支持播放多媒体材料 看看聪明的乌鸦如何“制作工具”，并“制币”使用"自动售货机"

南太平洋一个小岛上住着一种聪明的乌鸦，它们能使用为其设计的"自动售货机"，并且还能"造币"，让科学家对智能学习方式有了新认知。

新喀里多尼亚乌鸦会制作和使用工具 - 包括一种"虫钩"。

它们会解决一些复杂的问题，比如"钓虫"：用小棍子反复戳洞里的虫子，直到虫子被捣急了就上钩反咬住小棍子，从而被乌鸦拖出洞来。

关于聪明乌鸦的最新研究，发表在《自然科学报告》期刊上。

"乌鸦自动售货机"

剑桥大学的科学家萨拉·吉尔伯特博士为乌鸦设计了这种"自动售货机"，来测试乌鸦的智力。她在研究这种乌鸦的认知能力之际，看到了乌鸦学习新事物的能力，使她非常着迷。

在新喀里多尼亚，科学家们有一个特殊的鸟舍，他们可以把野生的鸟在那边关几天，研究它们的智力，随后将他们放回森林。

这个"自动售货机"试验是科学家们对的这种乌鸦智能研究的一部分。这个试验的想法是创造一个任何乌鸦在自然环境中不会遇到的任务，然后看乌鸦如何完成这个任务。

吉尔伯特博士说："乌鸦肯定不会在野外环境中找到纸或者卡片之类的东西，所以我们设计了这款自动售货机，它们从"投币口"投入一小张纸，机器"售货"出口就会滚出一个小奖励给它吃：一小块肉。

图片版权 Sarah Jelbert Image caption 乌鸦"投币"使用"自动售货机"。

如何教乌鸦"使用售货机"

首先，要教会乌鸦来操作使用这种箱形的机器。吉尔伯特博士说："我们把石头或纸片放在箱子的顶部，底下藏着肉。乌鸦会经常将石头或纸张推入边上的洞里，或者说是投币口，这样'自动售货机'就会放出一个奖励。"

等乌鸦了解了"自动售货机"的工作原理后，研究小组就给了它们比"投币口"要大很多的纸张，看它们怎么办。吉尔伯特博士说："结果有半数乌鸦都会用嘴和爪子把大纸撕成能投入'投币口'的小片。"

这还不能显示乌鸦的"真本事"。这也是测试变得复杂 、并且能揭示出很多信息的地方。科学家们最想知道的是，这些鸟能否记住"售货机纸钞"的正确尺寸。

吉尔伯特博士表示，这正可能为野鸟学习制作复杂工具提供了解释，比如制作钓虫的"虫钩"。

她解释说，这是对这些乌鸦开发出"它们自己的工具制造传统"的研究。

创新的萌芽

研究人员为8只乌鸦中的每一只都提供了一台吉尔伯特博士设计的自动售货机。只有在投入特定尺寸的"纸币"时机器才会吐出一种食物。

图片版权 Sarah Jelbert Image caption 这张票子太大，要花整为零，才好使用。

吉尔伯特博士解释说："我们测试它们能不能记住需要什么尺寸的'纸币'，并且看它们能否自己做出这个尺寸的'纸币'。它们没有造币的模子，需要记住所需'纸币'的尺寸。"

她说："我们发现所有成年乌鸦都能做出它们的'自动售货机'所需要的合适尺寸的'纸币'。"

研究这些乌鸦多年的科学家们说，它们已经显示出创新的最早阶段的行为。

与人类不同的学习方式

英国圣安德鲁斯大学的克里斯蒂安·鲁茨教授说："当我看到这些乌鸦制作带钩的工具时，可以管中窥豹，看到一项正在变化的技术的原型。"

吉尔伯特博士说，这些鸟揭示了"进化产生智能可能有很多种方式。"

她说："因为我们人类的智能学习方式首先是模仿他人，所以我们认为这种方式对其他动物也很重要。"

图片版权 James St Clair Image caption 乌鸦选择一种容易弯曲的小棍子做成虫钩在树洞里钩虫。

她指出，这些乌鸦似乎没有关注或者重复彼此的行为，不像人类的孩子的学习是通过对老师或父母的模仿。

她说："但是，我们确实看到小乌鸦偷成年乌鸦的工具，也许他们可能是在复制工具，而非复制行为。此外，如果乌鸦能记得某个特定的工具设计好用，并且靠记忆来重造一个，这就显示使用工具的文化可能会传播到整个乌鸦群里。"

这些聪明的乌鸦的能力继续让研究人员感到惊讶，不仅是它们在工具制作和解决问题方面的创造性，也因为它们揭示出，乌鸦的智能与人类智能的演进可能有巨大不同。

吉尔伯特博士说："这些乌鸦让我们看到和人类行为非常相似的行为，虽然它们只有喙和脚，他们可以操控事物并制作相当复杂的工具。"

她说："深入研究这些问题显示出我们人类的智能学习方式并非唯一的方式。这让我感到大自然奥秘的无穷。"