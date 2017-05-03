欧洲田联引发的“地震”：多项田径世界纪录可能被取消

图片版权 Getty Images Image caption 田径界在致力挽回世界的信任

欧洲田联（European Athletics）提出的一份方案，可能将令2005年以前创造的田径世界纪录被取消，令田径运动界发生了一场震动。

这一提议的理由是在过去的那一段时间并没有足够适当的兴奋剂药物测试。

方案于5月1日在巴黎获得欧洲田联通过。在该方案下，运动员在受到认可的比赛中刷新世界纪录之前就必须已经通过多次药物检测，赛后药检样本也将保留10年以备重测。

该方案将废除在不具备重测条件下创造的欧洲田径纪录，但是由于欧洲纪录当中有不少也是世界纪录，而国际田联（IAAF）在2005年才开始保存运动员药检样本，这可能意味着2005年以前创造的世界纪录均不被继续承认。

多项田径世界纪录可能被取消？

国际田联将于今年8月的会议上对有关方案进行讨论。

一旦方案被国际田联通过，多项保持多年的田径世界纪录将不复存在，其中包括中国女子长跑运动员王军霞的3000米世界纪录，以及英国马拉松皇后保拉·拉德克里夫（Paula Radcliff）在2003年创造的纪录等等。

国际田联主席塞巴斯蒂安·科（Sebastian Coe）对有关方案反应积极，于是这一方案的推动也就有了重要的动力。

他本人刷新过的男子1000米和4x800米欧洲纪录也属于被取消的纪录之列，但国际田联掌门人表示，有关规定如果得到合理实施，田径运动界将很可能“重新赢回信任”。

但纪录受到影响的其他多名运动员则对有关方案感到失望，一些人声称将会强烈反对。

这里，是其中一些可能将会从田径运动的纪录史册中被删除的名字和他们造就的瞬间：

迈克·鲍威尔（Mike Powell）－男子跳远：8.95米

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在所有受到威胁的纪录当中，这个在1991年东京世锦赛上创造的纪录，可算是其中一个最具符号意义的瞬间。

此前的跳远纪录从1968年以后就没有运过，但鲍勃·比蒙（Bob Beamon）当时在墨西哥城创造的纪录是发生在高原——这意味着空气更加稀薄，对于跳远选手来说是一个特别有利的条件。于是，一些人怀疑，它是否还有可能被打破。

但是在日本首都一个非同寻常的夜晚，纪录被改写了。五天前刚刚刷新100米刘易斯先是改写了世锦赛纪录，之后又刷新了他个人的最好成绩，到最后以1厘米之差打破了世界纪录——不过由于它受到了风力的帮助，纪录并没有被承认。

然后鲍威尔出现了。他之前的一次试跳成绩与刘易斯的很接近，虽然他认为是一次成功试跳，但是却被裁定犯规，这令他很沮丧。然后他跃出了惊人的8.95米。这一次，已经没有了风力的帮助。一个新的世界纪录被创造了。

之后，刘易斯还有一次试跳机会并且非常接近——但接近还不够。在那之后，没有任何运动员曾跳进过鲍威尔纪录的20厘米之内。

佛洛伦丝·格里菲斯－乔伊娜（Florence Griffith-Joyner）－女子100米：10秒49

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这是田径史上最非同凡响也最短暂的运动生涯之一。佛洛伦丝·格里菲斯·乔伊娜以大破女子百米世界纪录的成绩入围1988年首尔（汉城）奥运会。

那一天风很大，尽管检测设备生产商否认，但是现在的田径统计学者协会（Association of Track and Field Statisticians）认为，这一纪录“很可能受到风力很大的帮助，但仍然被认可为世界纪录”。

然后在奥运会正赛上，乔伊娜在200米赛事上再创纪录。她的两项纪录在之后都无人能接近。

比赛后不久，在本·约翰逊（Ben Johnson）臭名昭著的男子100米项目兴奋剂检测呈阳性的事件下，格里菲斯·乔伊娜令人意外地退役了。她表示自己想要做生意。

乔伊娜于1998年在睡梦中猝死，终年38岁。

谢尔盖·布卡（Sergey Bubka）－撑杆跳：6.14米

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与鲍威尔和格里菲斯－乔伊娜都不一样，布卡并不是横空出世打破尘封多年的纪录，然后又昙花一现，他是在整整十年里不断刷新纪录。

他第一次是在1984年的立陶宛维尔纽斯打破的室内纪录，当时他代表苏联参赛。之后在一个月内，他又再度打破该纪录两次。

然后，随着赛季转向室外，这种势头就带到了室外比赛。他在1984年和1991年均分别四次打破纪录，在1992年又打破了三次。

总共下来，他是生生地把这项运动的最高标准提升了大约35厘米，他最后刷新的纪录，分别是在1993年6.15米的室内纪录和1994年6.14米的室外纪录。

保拉·拉德克里夫（Paula Radcliffe）－马拉松：2小时15分25秒

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英国长跑选手保拉·拉德克里夫已经公开反对这项取消纪录的方案，因为她的纪录是在划定的2005年之前两年创造的，将会被废除。

她在2003年的伦敦马拉松刷新了世界纪录，当时她使用了两名男性领跑者。

她的纪录被认为是最接近终极表现的成绩之一——基本接近一个运动员在生理上可能达到的最完美状态。

欧洲田联的领导人已经向拉德克里夫致歉，将她的纪录称为被“附带损害”的部分，但这么做的目的是为了将禁药使用者剔除出纪录册。

希查姆·艾尔·奎罗伊（Hicham El Guerrouj）－男子1500米：3分26秒

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摩洛哥人奎罗伊被认为是史上最佳中距离跑手。他保持着运动生涯巅峰的十年中创下的三项世界纪录。

有两项纪录是一英里跑和2000米跑，均是很少有比赛的项目。但是另一项1500米的纪录则不一样。

那是在1998年7月的罗马创造的，比此前的纪录快了1.37秒。

欧洲田联已经表示，他们的方案规定，旧纪录将会被保留在“全历史”的纪录册上，但是不会再被承认为官方的世界纪录。

类似的措施也将在标枪项目中实施。由于选手投掷的力量越来越大，标枪不得不被做得更重，以免对人们造成潜在的安全威胁。

使用轻标枪时创造的纪录将永远不会被打破，但它们也会被保留在纪录册上。

王军霞－女子3000米：8分06秒11

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被誉为“东方神鹿”的王军霞在1993年的那个夏天创造的奇迹给中国田径史留下了一段复杂的记忆。

当时仍属辽宁田径队女子中长跑教练马俊仁麾下大将的王军霞在北京的第七届全运会上六天之内五次出赛不同项目，三次改写世界纪录。

其中的3000米女子世界纪录在两天内被她两次打破：她在9月12日的预赛中以8分12秒19打破旧纪录，一天后又在决赛中将成绩改写为8分06秒11。

在此之前五天，她已经在女子10000米比赛中以29分31秒78将旧世界纪录提升了近42秒，也成为世界上第一个在万米跑中跑进30分钟的女性，这一纪录也在尘封23年之后才于2016年里约奥运会被埃塞俄比亚选手阿尔马兹·阿亚纳（Almaz Ayana）打破。

至目前为止，国际田联仍然承认王军霞在1993年写下的纪录。不过王军霞等多名“马家军”成员在2016年承认，曾在教练马俊仁麾下被迫使用禁药。

王军霞在1994年离开“马家军”团队，后在1996年亚特兰大赢得女子5000米金牌。