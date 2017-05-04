广州恒大因球迷展示“歼英犬 灭港毒”标语遭罚款

你的器材不支持播放多媒体材料 恒大与东方球迷差点因政治标语而大打出手。

亚洲足球联盟（亚足联）周四（5月4日）宣布，广州恒大上月对战香港东方，作客球迷展示带有歧视性的标语，令球队触犯纪律和道德守则，需要受罚。

广州恒大在4月25日对决香港东方，以六比零大胜。期间有广州恒大的球迷展示“歼英犬 灭港毒”的标语，亚足联指标语涉及针对他人“国籍及政见”的歧视，裁定球队违反纪律和道德守则第58条及第65条。

亚足联判处广州恒大需于未来两场赛事进行闭门赛事，缓刑两年执行。另外，球队需被罚款22500美元。

亚足联表示，假如任何球队任何成员或支持者在缓刑期间再次触犯规则，惩处将会立即执行，或一拼执行处罚。

中港矛盾

图片版权 BBC Chinese Image caption 广州恒大球迷展示“歼英犬 灭港毒”标语

BBC中文网于4月25日曾派员采访赛事，广州恒大及香港东方的球迷曾口角，但未有发生更严重冲突。据当时现场报道，有人欲向场内扔杂物时，主队球迷会高声喝止。

另外，当时法新社及网站“香港01”拍摄到有香港球迷挥动港英旗，不过多数在场传媒并未察觉。

近年中港政治矛盾加剧，体育赛事亦受到影响，中港的足球比赛最引人关注。最惹人注目的是2015年的世界杯预选赛，中国国家队及香港队同时被编入C组。香港球迷曾嘘国歌，展示“香港不是中国”标语等，中港两地球迷掀起骂战。

图片版权 AFP Image caption 资料图片：11月17日香港队对中国国家队球赛

前年进行的世界杯预选赛中，香港足球总会（香港足总）曾被国际足联处罚两次。第一次是9月8日举行的香港对卡塔尔的赛事，香港球迷嘘国歌，国际足联向香港足总罚款5000瑞士法郎。

第二次是11月17日香港队对中国国家队，有球迷再次嘘国歌，及展示“香港不是中国”标语。香港足总因此被罚款一万瑞士法郎。

社交媒体反应

亚足联对广州恒大开罚 ,两地球迷反应迥然不同。

不少中国大陆的球迷对亚足联决定大感不满，认为亚足联决定不公，指亚足联没有对挥动港英旗的东方球迷。

图片版权 AFP Image caption 广州恒大对香港东方的赛事中，有香港球迷挥动港英旗

一名“CJH_SNS偶像”的微博用户说：“亚足联涉嫌支持港独和不承认一个中国原则。”

另一名“大王Yuho”用户说：“请在座的同胞，都举报亚足联涉嫌公然支持港独和不承认一个中国的原则。作为亚洲圈足球代表影响力极大的公众微博，发这种信息的影响力是可想而知的。我们一定要维护好国家尊严，实行中国公民的义务一定要举报一波，请顶我上去让其他人看见 。”

不过，也有大陆球迷批评展示标语的举动。“真不知道恒大球迷组织是个什么组织？准备政治横幅的球迷组织骨干们不知道懂不懂亚足联的相关规则？恒大俱乐部和国内其他足球俱乐部的法律顾问要好好地给自己的球迷协会骨干上上法律课了 。”

至于香港方面，则有球迷质疑处罚过轻。