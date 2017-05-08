英格兰足球主教练：“超高收入腐蚀球员动力”

图片版权 Getty Images Image caption 英格兰足球国家队主教练索斯盖特说，超高的收入影响到球员们的动力。

英格兰足球队主教练索斯盖特警告说，那些小小年纪就"百万英镑富豪级"的年轻球员在取得任何成就前，正从巨大的收入中收到错误信息。

他说："他们内心没有动力，所以他们也失去了一定的优势。"

他认为目前英超"被过度追捧炒作"，并对沉迷其中的球员们发出警告。

这位英格兰主教练是在英国寄宿学校协会举办的大会上作上述表态的。他说，目前球员的收入过高，而过早在职业生涯中就赚取那么多钱会让球员们失去本来应有的"饥饿感"。

"务实的信念"

索斯盖特说："足球作为一项运动，已经出现问题了，而且我们本来是可以纠正的。"

他说："我们完全可以把给球员的钱支付给一个基金会，要不我们就应该降低他们的收入。"

他指出："现在最大的问题是，这帮孩子还没有任何建树的时候，就已经大把挣钱。如此一来，我们把他们踢球的动力都剥夺了。"

索斯盖特建议对球员的奖励应该以递增的方式进行，并称这或许能更好调动球员们的积极性。

他说："不管球员挣的多少，那些天才球星总会脱颖而出。但现在大把给球员撒钱反倒是让新人出来的更困难了。"

这位现任英格兰主帅还呼吁英国民众不要对国家队期望值过高。他说："我们是需要信念，但是这个信念得务实。我们目前在世界仅排名第14位。"

他说他经常这样警告国家队球员："甭管英超多火、你在媒体上有多火，外面的世界大着呢，厉害的国家队有的是。"

图片版权 Reuters Image caption 索斯盖特说，现在英格兰球员们一比赛就担心输球怎么办。

他警告球员说："我们怎么能比他们更厉害呢？"

肝儿颤

索斯盖特说，英格兰球员要消除害怕去国家队踢球的恐惧心理。

他说："最大的问题在于我们现在没功夫想我们怎么能赢、特别是在有压力的情况下。现在反过来了，我们总是担心要是输了可怎么办，这心态怎么能踢好球呢？"

他指出，顶级球员要学会应对"巨大的焦虑"、和对自己的怀疑。他说，不要老问自己"我今天行吗"？

他透露说，当他做球员首次去国家队集训时，他感觉"浑身哆嗦"，"连吃饭都是煎熬"。

他说，现在球员们是"总想赶快跑回自己屋里猫起来"。