中国公路赛车狂想：街头F1的四种可能

图片版权 Clive Mason Image caption 布朗认为，上海赛道的特点将F1塑造成了一项独特人群的运动，更在其他地方，需要更亲民的比赛

迈凯伦（麦拿伦）F1车队的执行董事扎克·布朗（Zak Brown）说，中国应该有两项一级方程式（F1）赛事——而其中一项应该在街道上进行。这样的比赛将会是什么样的？

布朗表示：“一场中国的城市公路赛车将会突显我们希望赋予这项运动的价值——它属于人民，它有实在的能量，它给品牌提供了无与伦比的展示机会。”

但是，如果各大F1车队的老板真的要将这种想法付诸行动的话，它应该是怎么样的一项比赛？

BBC对此做了一番设想——选择有地标风景的路径，避过居民区，寻找可能成就刺激的地点。四个中国城市，或许能够举办一场成功的街头F1比赛。

无锡

布朗表示，上海以西不远的无锡会是他的最佳选择——“这是一个雄心勃勃和迅速壮大的地方。”

无锡位于中国最大淡水湖之一的太湖岸边，而我们想象中的街头赛车就是以它为背景，在蠡湖中央公园周边进行。

我们设想的赛道长6公里（3.72英里），从而能够完成51圈的赛事。

我们必须利用一个立体交叉道作为急弯，以减慢车速，否则太湖沿岸一条长长的弧形路线将会令车速过高，大大提高意外事故的风险。

观赛的最佳位置将是距离起/终点不远、115米高的摩天轮。

北京

伦敦大奖赛（London Grand Prix，即伦敦格兰披治大奖赛）曾是一个酝酿已久的梦想，人们曾经讨论过在伦敦奥林匹克体育场举行这项赛事的可能，但是英超俱乐部西汉姆联队（West Ham United）的主场搬迁到那里，令这一计划搁置。

那么，为什么不把这个概念放到北京呢？

我们设想的北京大奖赛，使用的是奥林匹克公园以及2008年奥运会主体育场“鸟巢”的周边设施，尽管我们最后决定，还是不把赛道安排到“鸟巢”里面。

5.58公里（3.47英里）的路程，将令北京大奖赛成为一个55圈的赛事，其间有一些漂亮起伏弯道挑战车手的技术，还有一个穿梭在房屋周围的减速路段——这有点像搬到墨尔本阿尔伯特公园（Albert Park）之前的阿德莱德澳大利亚格兰披治赛。

广州

在历史悠久的广州，我们设想的赛车地图是在城市商业中心的珠江沿岸，场景类似于现在于新加坡进行的赛事。

不过，赛道却可能会更令人回忆起加州长滩的前美国西岸格兰披治赛。

无可否认，赛道将会比较紧密，但是使用了歌剧院地底下的隧道，场景将会令人惊叹，也会令F1赛车立即成为中国第三大城市的焦点。

如果圈速足够快的话，4.6公里（2.86英里）长的赛道将会形成67圈的赛事。

赛道上将会出现不少的拥挤情况，但是当地人却肯定会找到令票价物有所值的部分，至少观众看到赛车本身的时间将会更多，潮湿的天气也会令赛事更具挑战性。

香港

香港邻近的澳门长年举办三级方程式赛车，该项赛事的成功也证明了高水平车手的存在 。过去在澳门赢得过冠军的就是艾尔顿·塞纳（Ayrton Senna）、迈克尔·舒马赫（Michael Schumacher）以及2017年的印地500英里（Indy 500）赛事的赢家佐藤琢磨。

而如今，香港本身也有自己的赛事，电动方程式赛事（Formula E）在香港岛的维多利亚港举行。

不过，我们的设想的赛道却是在海对面的九龙湾。它的设计意念是更快更宽敞，令车手能够在城市高速路上放开手脚，尤其晨赛道东北方位的西九龙走廊一路，赛事可以使用京士柏曲棍球场。

然后，赛道会沿着海岸伸展，途经尖沙沮区的九龙公园。

我们设想的赛道长5.25公里（3.26英里），形成59圈赛事——虽然我们也知道，要设立这么多的赛道，封锁全部所需的路段将是管理部门的一大头疼点……