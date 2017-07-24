英超俱乐部切尔西就球员冒犯性网帖“郑重”道歉

图片版权 Reuters Image caption 肯尼迪上赛季只仅出场三次——两次代表切尔西，一次在出借期间代表沃特福德

切尔西俱乐部的巴西球员肯尼迪（Kenedy）在随队访华进行季前赛期间于社交网站上发布冒犯性的评论帖子，俱乐部官方已就事件“郑重和诚恳地致歉”。

肯尼迪在访华比赛前发布的两个帖子在中国的网络舆论引起强烈争议。球迷认为，这名21岁的球员发布的言论有带有辱华和种族主义意味。

“……此举已伤害了广大中国球迷的感情，破坏了交流气氛，造成了恶劣影响，”切尔西俱乐部在其官方网站上发布的中英文双语声明中这样说道，“为此，我俱乐部再次郑重和诚恳地致歉。”

切尔西于周六（7月22日）在北京以3－0击败阿森纳，肯尼迪在现场遭受球迷的嘘声。

比赛前一天，肯尼迪通过Instagram上的短视频功能发布了一段自拍，提到中国时用葡萄牙语配上了相当于英文“F”字眼的字幕，之后又在另一段视频中拍下了一名睡着的中国保安员，用葡语配上字幕“醒醒，中国”。

肯尼迪也在事后有关言行道歉。

他在社交网站上说，“如果有人因为我使用了某种表达而感到伤心”，他表示遗憾；肯尼迪还表示，他没有种族歧视的意思，“只是一种表达方式”。

图片版权 EPA Image caption 切尔西在中国有相当数量的球迷

切尔西俱乐部表示，肯尼迪的行为“十分粗鲁”和“缺失教养”，已对这名在2015年从巴西弗卢米嫩塞签来的球员“作出严肃处罚”。

“肯尼迪的行为是一个严重的错误，他将从中汲取深刻的教训，”声明说，“肯尼迪的行为不代表整个球队，也有失我俱乐部对球员高格要求的期待。”

近年切尔西不止一次涉及种族歧视争议，2015年欧洲冠军联赛期间，作客巴黎观看比赛的几名切尔西球迷在地铁上将一名黑人男子推下车，并高喊种族主义口号，事后切尔西宣布涉事球迷终身禁止进入球队主场观赛；今年1月，巴黎法庭对四名切尔西球迷裁定暴力对待他人罪名成立，缓刑一年。

周日，切尔西抵达新加坡，开始下一场季前巡回热身赛，将于周二对阵拜仁慕尼黑。