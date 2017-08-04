2.22亿欧元：内马尔“世纪转会”背后的资本足球战

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这一切最终还是发生了。喧闹数周之后，法国足球甲级联赛豪门巴黎圣日耳曼（Paris St-Germain，PSG）以创世界纪录的2.22亿欧元（2亿英镑）转会费从西班牙巴塞罗那签入巴西前锋内马尔（Neymar Jr）。

25岁的巴西足球国宝这一次的转会身价远超上一个足球员身价世界纪录——2016年8月保罗·博格巴（Paul Pogba）从尤文图斯回归曼联时的8900万英镑。

内马尔与巴黎圣日耳曼的合同期为五年，税前年薪将高达4500万欧元（4070万英镑），即周薪达86.5万欧元（78.2万），如完全履行完合同期，大巴黎将为他支出4亿英镑。

内马尔表示，他加入了“欧洲最有雄心的俱乐部之一”。

“巴黎圣日耳曼的野心吸引了我……我准备好了迎接挑战，”他说。

“从今天开始，我会尽我所能帮助我的新队友。”

这支法甲豪门将在欧洲时间周五举行新闻发布会，内马尔将在周六巴黎圣日耳尔曼的赛季首场比赛前在王子公园体育场与球迷见面。

巴黎圣日耳曼签下内马尔之后，目标剑指欧洲冠军联赛冠军。他们在上赛季就是被内马尔效力的巴塞罗那击败，法甲联赛中也遭遇失利，卫冕的联赛冠军旁落摩纳哥。

一场资本足球大战

这场备受瞩目的转会并非是单纯的豪门生意，它牵扯了欧洲足球俱乐部以及世界顶尖球员的势力分布，以及对资本足球更深层的争议。

持续几个星期的传闻和猜测之后，内马尔在周三（8月2日）与他的父亲兼经纪人向巴塞罗那高层表达了离队的意愿，并得到了巴萨新主帅巴尔韦德（Ernesto Valverde）的同意。

图片版权 AFP Image caption 内马尔的律师胡安·克雷斯波（戴帽者）在周四曾前往巴塞罗那支付转会费

内马尔与巴萨的合同中有2.22亿欧元的违约金条款，而在西班牙，违约金条款只能通过球员自己支付违约金来启动。

内马尔的律师在周四曾前往代为支付违约金，但遭到西甲联赛（La Liga）官方拒绝，之后各方均发表了声明。

西甲联赛认为巴黎圣日耳曼违反了欧洲足联（UEFA）的财政公平竞争（Financial Fair Play，简称FFP）条例，巴塞罗那此前则曾表示，他们会向欧洲足联举报。

巴黎圣日耳曼则认为西甲联赛未有依照法律行事，法甲联赛（LFP）则表示“惊讶”，并敦促西甲遵照国际足联（FIFA）规则办事。

由于西甲未接受违约金的支付，内马尔的经纪人转而向巴塞罗那支付2.22亿欧元转会费。

“财政公平竞争”条例还有效吗？

“财政公平竞争”条例（FFP）最早在2011－12赛季实施，其中核心的规定是欧洲俱乐部的超支金额不能多于3000万欧元。

曼城、摩纳哥、国际米兰以及罗马等欧洲俱乐部均曾因违反FFP而受到罚款或限制球员买卖等制裁。

巴黎圣日耳曼并不是世界前十的有钱足球俱乐部——它在福布斯的排行榜上位列足球俱乐部产值的第11位，但是它的特殊性在于，它实际上几乎是由卡塔尔政府通过一个基金所持有的。

转会费世界纪录

1975年，意大利人朱塞佩·萨沃尔迪（Giuseppe Savoldi）从博洛尼亚转会那不勒斯，成为世界上第一个身价100万英镑的球员

四年后英国人特雷沃·弗朗西斯（Trevor Francis）以120万英镑从伯明翰城转会诺丁汉森林

只有两个球员曾经两破转会费世界纪录：阿根廷人马拉多纳和巴西人罗纳尔多——马拉多纳在1982年300万英镑从博卡青年转会巴塞罗那，两年后以500万英镑转会那不勒斯；大罗则在1996年以1320万英镑加盟巴萨，一个赛季又以1950万镑转制国际米兰

最近七次刷新转会世界纪录的买卖中，西班牙皇家马德里包办了五次

西甲联赛主席哈维尔·特巴斯（Javier Tebas）就曾指责大巴黎是在注射“财政兴奋剂”。

欧足联在2015年6月更新的FFP条例中规定，如果一家俱乐部获得的赞助合同来自一个与球队拥有者有关系的商家，并且注资超过俱乐部收入的30%，欧足联就将介入调查。

大巴黎在2014年曾与卡塔尔旅游局签订一份1.67亿英镑的商业合同，被欧足联认定定价不合理而违反FFP。

俱乐部因此被罚款2000万英镑，并在2014－15赛季只能注册21名球员而不是赛制允许的25名参加欧冠比赛。

巴萨俱乐部主席乔赛普·马利亚·巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）曾表示，如果巴黎为内马尔支付1.99亿英镑，就不可能符合FFP的规定。

专家表示，巴黎圣日耳曼是否会违反FFP，还需要看未来一两年俱乐部的财政状况，但以他们为内马尔支付的费用来看，他们至少需要出售部分球员以及获得其他高金额赞助合约。

内马尔又一次争议转会？

内马尔在2013年6月加盟巴塞罗那时，西甲豪门声称他们总共支付了4860万英镑。

但巴萨拒绝透露更多的细节，之后西班牙的司法部门开始介入，调查俱乐部是否有漏税行为。

图片版权 Getty Images Image caption 内马尔在2013年加盟巴塞罗那

任内见证内马尔转会巴萨的时任俱乐部主席桑德罗·罗塞尔（Sandro Rosell）最终辞职，虽然他声称是私人理由，但他的继任人、现任主席巴托梅乌之后披露，巴萨签下内马尔的实际费用是7150万欧元.。

分析－BBC电台第五频道体育记者理查德·康威（Richard Conway）

在王子公园球场，你肯定不看到巴黎圣日耳曼的俱乐部格言：“Rêvons Plus Grand！”

什么意思？“做更大的梦！”

签下内马尔，彻底改写转会世界纪录，肯定与这个自己塑造的理想价值相符。

俱乐部的拥有者卡塔尔体育投资公司（Qatari Sports Investment，简称QSI）是欧洲球坛的新资本，他们一心要撼动旧有秩序。

QSI是卡塔尔政府的其中一个分支财团，所以大巴黎的野心也就等于是有了海湾政府巨额天然气财政的支撑。

卡塔尔现在正与阿拉伯世界的邻国闹得僵持不下，于是这一场转会也有了政治的弦外音——卡塔尔希望表明，它不会被持续的贸易壁垒和外交辞令吓倒。

手握2022年世界杯主办权的多哈将巴黎圣日耳曼视为卡塔尔实现举国雄心的其中一种手段。

签下内马尔，他们希望这名球员能够将一支欧冠联赛的一般竞技者变成常胜将军。

实现这一目标的路一直不好走。花费在转会市场上的数以亿计资金目前只换来了几个国内冠军，而俱乐部不止是要这些。

近年屡屡在四分之一决赛止步，上赛季更是在两回合的比赛中将大好形势断送给巴塞罗那，止步16强，这与幕后掌权者的雄心壮志无法契合。

在巴黎，他们谈的是要建立一个皇朝，而不仅仅是偶尔闪现的希望和荣誉。

说到财政公平竞争？这些条例在近几个赛季肯定也一定程度上限制了PSG的奢侈花费，但内马尔的到来代表一种严肃的改变正在发生，不仅是俱乐部，还有欧洲足联的可靠性。

这场转会的总价值——转会费加上薪酬——当然要经过一些必要的门槛。PSG董事会内部有信心，这不会是大问题，但是他们的会计在接下来的几个月肯定会和他们的球队一样忙碌。

到最后，在影响力上，这是定义一个时代的转会，与马拉多纳（Maradona）转会那不勒斯、希勒（Shearer）转会纽卡斯尔，还有齐达内、大罗以及贝尔转会皇马，或者博格巴转会曼联齐名。

那些转会的核心都是比赛竞技层面上的野心。现在这一场转会却更多地被认为是政治和财政上的考量。

但这是足球。评判这场转会的最终标准不会是在多哈政府内，也不会在财务报表上。它的成功与否，必须取决于大巴黎能不能记得俱乐部足球领域的最高冠军荣誉。

BBC巴西部记者费尔南多·杜亚特（Fernando Duarte）：

一言蔽之，这就是足球历史上最大的一场转会。

我们在说的是一个有潜力成为世界最佳球员的人。他有市场潜力，他是个天生的明星，不像梅西，在镜头总是看起来有生硬。

为什么布拉德·皮特（Brad Pitt）拍一部电影以拿2000万美元，一个注定不能踢到40岁的足球运动员就不应该拿这么多？

离世界杯还有一年，他将要去一家俱乐部，所有的责任都会落到他的肩上。如果PSG赢得欧冠，那将是内马尔的功劳；如果PSG失败，也将是内马尔的错。