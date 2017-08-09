9.58张图带你回顾“闪电”博尔特的传奇生涯

尤塞恩·博尔特（Usain Bolt）被广泛认为是史上最佳短跑选手。

牙买加人在伦敦世界田径锦标赛之后将退役，我们在这里列出他值得被称作传奇的9.58个理由，以及他是怎么做到的。

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他是史上最快的跑手。男子100米短跑世界纪录前三位的成绩都是由博尔特创造的，现在距离他首次破世界纪录已经过去九年。

在2008年5月，博尔特以9.72秒的成绩打破同胞阿萨法·鲍威尔（Asafa Powell）的9.74秒世界纪录，同年稍后又在北京奥运会上将成绩提升到9.69秒。

2009年的柏林世锦赛，他又将世界纪录提升了超过0.1秒，创下9.58秒的纪录。

在1912年，美国跑手唐纳德·利平科特（Donald Lippincott）在斯德哥尔摩跑出10.6秒，创下第一个受到当时新成立的管理机构国际田联（IAAF）认可的成绩。

1968年，吉姆·海因斯（Jim Hines）成为第一个跑进10秒以内的人，不过，人类用了将近一个世纪才将利平科特的时间缩短超过1 秒——这是博尔特的功劳。

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他不仅跑得快，而且取得佳绩的频率更高。在伦敦世锦赛之前，国际田联纪录册上跑进10秒以内的选手名单中有一些人的成绩与博尔特接近。

海因斯之后，有另外124名男子选手跑进了10秒大关。

但除了博尔特、牙买加同胞尤安·布莱克（Yohan Blake）和阿萨法·鲍威尔，以及美国人贾斯汀·加特林（Justin Gatlin）和泰森·盖伊（Tyson Gay）之外，没有人跑进过9.78秒（如上图）。

而博尔特本人跑进这个时间以内的次数就达到惊人的九次——比其他任何选手都多。

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当然，他厉害的不仅是100米项目。博尔特在200米项目上一枝独秀，也是自1977年国际田联开始使用自动计时器以来唯一在100米和200米项目中均保持世界纪录的男子选手。

2008年北京奥运会上，博尔特以19.30秒打破了美国跑手迈克尔·约翰孙（Michael Johnson）保持12年的200米世界纪录（19.32秒），一年后又在柏林将这个纪录提升到19.19秒。

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他的持续性令人难以置信。除去2017年的伦敦以外，博尔特自2008年起基本上赢得了他所参加的每一届奥运会和世锦赛短跑比赛。

2016年里约奥运会见证他完成了前无古人的“三项赛事三连冠”，连续三届在100米、200米和4x100米接力当中赢利奥运金牌——用他自己的话说，他成为了一个“不朽”的人物。

不过之后，由于队友内斯塔·卡塔（Nesta Carter）在药检翻检当中未能过关，整个接力队受到牵连，博尔特失去了2008年的接力金牌。卡特已经向体育仲裁法庭提出了上诉。

博尔特的世锦赛生涯也仅遭遇过两次失败，一次是2017年伦敦的铜牌，另一次就是2011年在韩国大丘由于100米决赛起跑犯规而被取消资格。

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自2008年以来，他在200米项目上仅输过一次——2012年牙买加全国锦标赛上输给了同胞布莱克。

布莱克在那一次比赛中还赢得了100米比赛，那是博尔特在重大赛事的100米项目上五次失利之一。

加特林、克里斯蒂安·科曼（Christian Coleman）、鲍威尔和盖伊也曾在100米项目上赢过博尔特。

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他比你所想象的还要快。博尔特在创造他的100米世界纪录那次比赛中跑出了最快的10米，用时仅0.81年。这相当于27.66英里（44.51公里）的时速——大致上等同于一匹马的奔驰速度。

而牙买加人在动态起跑的情况下曾经跑出过比9.58秒更快的100米。他在他的19.19秒200米世界纪录的奔跑当中，后半段用时是9.26秒，在4x100米接力赛中也曾数次跑进9秒以内，其中最快的一次是在2015年跑出的8.65秒。

尽管如此，年龄和伤病还是不可避免地压到了即将31岁的博尔特身上。他的赛季最佳成绩逐渐走下坡，参赛的频率也已经下降。在2016年，他在100米跑出9.81秒，200米跑出19.78秒——以他的标准来说算比较慢了，但还是赢得了冠军。

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他是怎么做到的？这个问题无法简单回答。不过由麦卡拉·克尔齐茨托夫（Mackala Krzysztof）和安蒂·梅罗（Antti Mero）发表在《人类运动学》（Journal of Human Kinetics）上的研究发现，博尔特6尺5寸（195厘米）的体格是令他优于对手的其中一个因素。

对短跑选手来说，身高体长常常被视为一种不利于起跑的阶段劣势，因为它对初始加速施加的限制，这个阶段跑手身体需要以某个角度前倾，以获得加速度动力。

但是，研究者称，到了中段，“博尔特的身高带来了更大步幅，令他能够更长时间地保持高速，减速率也被身高较矮的跑手低”。

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博尔特的平均步幅可达2.47米。这比大部分的对手大20厘米——而他的步频仍然足够频密。

这对于他的对手来说是灾难性的，因为博尔特一旦进入全速，他跑的每一步都能赢得优势。

克尔齐茨托夫和梅罗发现，牙买加人在他创世界纪录的一战中以不到41步完成了100米，其他的决赛选手平均需要几乎45步。

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那高个子跑手起跑慢又怎么办呢？博尔特能够克服这一点——大多数时候是这样。

确实，他在起跑时的速度比其他跑手慢：如果你看看他在奥运会和世锦赛上的所有起跑反应时间数据（除了大丘世锦赛起跑犯规的一次），在伦敦世锦赛前，他平均反应是0.158秒，而其他决赛选手的平均反应则是0.149秒。

不过，据迈克尔·约翰逊所说，博尔特在状态最佳的比赛中能够得到的加速力与身高较矮的选手相当。“你会看到，在头30米左右，他就已经和矮一点的跑手并肩了，这是很罕见的，”约翰逊告诉奥林匹克官方频道说。

在世界纪录一战中，博尔特全程都是最快的一个。他在20米的位置就已经开始领先，并且在之后的每一个20米都是速度最快的一个。

然而，在2017年的伦敦，他0.183秒的反应时间对他来说很慢，也比其他选手至少慢0.031秒。

9.58

关于博尔特，在跑步之外的元素总是存在。从他招牌的“闪电”姿势到在赛道周围的玩闹，再到他声称在北京奥运期间吃了“大约1000个”鸡块，博尔特爱玩的性格已经成为他巨星气质的一部分。

一些批评会不时出现，说他在冲线之前卖弄作秀，但这无损粉丝对他的爱戴。

在退役之前，他是全世界社交网络上最受欢迎的田径运动员之一，他的脸书上有近1900万个粉丝，Instagram上则有710万，推特上有475万。

随着声名大噪，接踵而来的就是赞助。据《福布斯》杂志报导，博尔特与彪马（Puma）、玛姆香槟（Mumm）、布洛芬医药等等品牌的合同令他在2016至2017赛季的年收入达到3420万美元（2620万英镑），在百大名人当中排名第88。

博尔特通过他的基金会向慈善机构捐款，包括多年资助他在牙买加的中学母校。

但是现在，他从世界舞台走下来之后会隐退吗？他自己就说，他想要“放松一下，尽可能地享受快乐”。

然后，或许会在世界田径运动当中担当一个持续的角色。

但是毫无疑问，这项运动会想念他。国际田联主席塞巴斯蒂安·科男爵近日曾告诉BBC：“我们将会怀念的是他的人格。我们想要有人格魅力的运动员。”

关于这一点，没有图表能够完全表达。

图表设计：格里·弗莱彻（Gerry Fletcher）；制作：埃尔文·欧拉德（Alvin Ourrad）、艾莉森·本杰明（Alison Benjamin）。数据提供：马克·布特勒（Mark Butler）