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在运动生涯的早年，安迪·穆雷（Andy Murray）与男孩和女孩都对练过，然后又在混双项目中和世界顶尖的女子网球手搭档过。最近，他因为一些有关于体育界性别平等的言论而登上头条，还曾经当面纠正过一个记者不经意的性别歧视说法。在这里，安迪·穆雷为BBC撰文，谈论了他关于网坛女性的一些愿景：

我从来没有打算过成为一个女性平权的代言人。

我与阿梅莉·毛瑞斯莫（Amelie Mauresmo）合作的经历令我近距离窥见到了一些体育界当中对于女性的态度，因为当时男子网球手跟随一名女性教练是一件不寻常的事。我经常因为此事被提问。

对我来说，和阿梅莉合作是因为她是这份工作的适当人选，与她的性别全无关系。然而，我清晰地发现，她有时候并没有得到和从事相似工作的男性一样的待遇，于是我觉得我必须为此发声。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 穆雷与前教练毛瑞斯莫

自那以后，我就一直有被问到关于女性平权的问题，而如果我不说出心里话，我会觉得很难面对那些顶尖的女子网球运动员。

你的器材不支持播放多媒体材料 视频：穆雷当场纠正一名记者关于性别的说法

人们常常低估成为一个顶尖球手所需要付出的努力。而这种对敬业精神的要求，无论你是男是女，都是一样的。

在健身房，在网球场，在理疗室，在旅途中，都是无数多个小时的时间，分析比赛和对手，和你的团队讨论，管理你自己的身体；当然，还要作出很多的牺牲。

任何与这些顶尖女子选手共处过的人都知道，她们的牺牲和任何参赛的顶尖男选手是一样多的，并且献出了同样的决心和行动。

图片版权 Getty Images Image caption 塞琳娜·威廉姆斯赢得2017年澳网女单冠军后，接受姐姐维纳斯·威廉姆斯的祝贺

当BBC问我，对于男女在青春期到来之前一起参加体育运动的主意有什么想法时，对我来说答案颇为简单直接：我认为这是个很棒的主意。

图片版权 The Murray family Image caption 童年时的安迪·穆雷（右）在玩摇摆球——他从三岁开始练习网球

当然，在网球当中，我们有幸拥有混双项目，所以男人和女人、男孩和女孩都对此很习惯。

我在网球场上一些最快乐的时光是在打混双的时候度过的——在澳大利亚的霍普曼杯（Hopman Cup）以及在奥运会上与海瑟·沃森（Heather Watson）和劳拉·罗布森（Laura Robson）搭档的时候。尽管她们未必同样觉得跟我合作是那么快乐！

图片版权 Getty Images Image caption 海瑟·沃森与穆雷在2016年霍普曼杯网球赛混双比赛上

作为一个在邓布兰（Dunblane，苏格兰城市）的年轻人，我从小就受到爸妈不断的鼓励，在邓布兰网球俱乐部（Dunblane Tennis Club）和女孩子对练。

我在巴塞罗那训练的时候，也曾经与斯维特拉娜·库兹涅佐娃（Svetlana Kuznetsova，俄罗斯女子球手）合练。

图片版权 The Murray family Image caption 在少年时期，穆雷与男孩和女孩都对练过

参加男女混合运动有很大的好处，比如建立友谊，建立信心以及减少学费和俱乐部费用的支出等等。

毕竟，早期的训练很大部分是在于击球技巧、手眼协调以及树立竞赛精神等等方面，而不是力量和速度，所以同时向男孩和女孩教授这些技术，难道不是很合理吗？

什么是“巾帼百名”（100 Women）

BBC“巾帼百名”每年在全球范围内报导100个具有影响力和启发性的女性故事。2017年，我们重点关注当今女性面对的四个重大问题——对女性的无形限制、女性教育、公共场合中的骚扰以及体育领域的性别主义。

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我母亲热爱并积极参与到运动当中来，因为有她，女孩子应该和男孩子一样积极参加运动，对我来说是一件非常自然的事情。

而我现在知道了，这并非必然，很多女孩到了青少年期就退出了。

这是我妈妈很热衷要去改变的事情。她有一个叫做“Miss-Hits”的项目，致力于向女孩们教授基本的网球入门技术——目前，在这项运动当中，男孩的数量是女孩的四倍。

她正在取得一些进展，但是整个体育领域，仍然需要更多的女性教练，还有更多自上而下的支持，才能带来真正有意义的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 穆雷和母亲茱迪

女性体育人绝少得到与男人们一样的曝光率，而且体育领域高级别职位上的女性仍然不够多，不过情况正在改善。

自从美国网球公开赛（US Open）率先给男女子运动员同等奖金待遇以来，网球在过去35年取得了很大的进步。

现在所有的大满贯赛事给男女子冠军的奖金数额相等，这是非常好的事情。其他运动项目都没有像网球做得这么多，能够参与这样一项走在前面的运动真的是很棒。希望网球能够推动其他运动项目，作出同样的改变。

伦敦奥运会同样在英国为女子体育提供了绝佳的平台。我们拥有像杰茜卡·恩尼斯－希尔（Jessica Ennis-Hill）和妮可拉·亚当斯（Nicola Adams）这样的杰出榜样，作为普通英国女孩取得了伟大的成就，接下来就要看这能不能真正启发一代人。

图片版权 Getty Images Image caption 杰茜卡·恩尼斯－希尔成为女子运动界的榜样

我们正看到其他一些一直由男性统治的体育项目迈出重大的步伐——国际板球理事会（ICC）已经作出了很大努力，让女孩子参与业余板球；当然还有英格兰女队赢得板球世界杯冠军，对于这项运动的公共推广是一件大事。

足球也在向前迈进，如今能够在电视上看到如此多的女子足球比赛，实在是很棒。

在英式橄榄球领域，很遗憾看到英式橄榄球联盟（RFU）终止了与英格兰15人制女子队的合约——对于一项女子参与人数明显在增长的运动来说，这似乎是一种倒退。

如果女孩们看到有女子选手在顶尖水平赛事上角逐，就有希望鼓励更多的女孩参加与各项运动当中。

但是，希望这不会令那些真正想参与这项运动的女士们却步。

传统上由男性统领的运动项目已经作出重大投入，致力于提升顶尖女子选手的水平，以使得比赛能够吸引更广大的观众，获得更多报章和电视报导的关注。特别是在近年的足球、曲棍球、板球以及英式橄榄球等项目上，这已经在发生。如今它们正在获得比以往多是多的曝光率，这是一件美事——如果女孩们看到有女子选手在顶尖水平赛事上角逐，就有希望鼓励更多的女孩参加与各项运动当中。

总体来说，我相信未来是光明的。我们已经有比过去任何时候都多的女子选手作为榜样，也有比过去任何时候都多的女子评述员，还有了比以往更多的人在引领体育领域的女性权益。

事情正在向积极的方向发展，而我对于一个在赛事上人人平等的未来，深感兴奋。