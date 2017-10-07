你的器材不支持播放多媒体材料 曹星如经理人：希望能择日重赛。

这可能是香港拳王曹星如职业生涯的22场胜仗当中最不寻常的一次。

比赛早段一次意外的头撞头令"神奇小子"在这场本就不轻易的比赛中发挥受阻，但在第六回合结束时裁判宣告他伤势严重须终止比赛之后，他仍然赢得了足够的分数，战胜WBA前世界冠军、日本拳手河野公平。

这场"王者对决3"在香港会议展览中心进行。第二回合一次对抗中与对手头部意外相撞，令曹星如左额以及左眼严重肿胀，赛事医疗官在第七回合后介入宣告终止比赛。由于赛事已过半，可以点数定胜负。最终裁判一致裁定曹星如胜出，他也成功卫冕世界拳击组织（WBO）超蝇量级国际冠军的腰带。

"对不住啊老婆，我又打肿了眼！"宣告比赛胜出后，落泪的曹星如拿起麦克风说这样呼喊道。

除了战胜个人生涯迄今为止最强对手并保持职业赛完美战绩的激动之外，30岁的香港拳坛第一人或许更多的是松一口气。那下碰撞发生在第二回合，但是曹星如在第一回合就曾在被河野公平右拳击中后滑倒在地，现场8000名观众——当中绝大部分是香港人——似乎明显感觉到，这与今年3月曹星如技术性击倒向井宽史的比赛不可同日而语。

然后就是那一下意外的碰撞，一下钝响令观众席一阵惊呼，然后现场大屏幕上的特写显示，曹星如的左额头立即肿起一块。

随后几个回合，曹星如就是顶着这个越来越大的肿块坚持与河野公平周旋。他不时用拳套抚摸着左额，而每一回合的间隔，曹星如的团队都在全力治理这个始料不及的伤。

外号"Tough Boy（坚强小子）"的河野公平则在大部分时候采取非常积极的攻势，不过曹星如在第三个回合起似乎找到了节奏，虽然他的伤势令他显得总是更吃力的一方，但在这个量级属于身材较高（1.70米）的他通过距离或者抱住对方来限制对手的攻击，并在第五回合结束的钟响前清脆地击中对手面部。

在河野公平继续发起凌厉攻势，曹星如试图限制对手的第六回合，裁判曾一度暂停比赛，让医疗官检查曹星如的伤势。"神奇小子"再次走进擂台中央的一刻，现场响起欢呼。然而回合结束后，裁判再次与双方团队短暂商议，然后宣告终止比赛。

造成曹星如受伤的撞头被裁定为"意外"，而根据赛事规则，在四个回合出现意外中止的比赛将判定为"无胜负"（no contest），而此时比赛已打完六个回合，裁判需通过"技术裁定"（technical decision）以分数写胜负。

在现场，当曹星如与河野公平互碰拳套致意时，观众和记者仍然无法立刻知道确切状况，事实上两名拳手似乎均没有办法认定自己是否获胜。但当曹星如向四面看台的观众鞠躬时，现场的气氛仿佛是：曹星如输了。

部分观众甚至开始离场，但更多的人在为"神奇小子"鼓掌，并高喊曹星如的名字。

那些选择留下来为曹星如声援到最后的观众收获了幸福。当裁判举起曹星如的手时，观众席的欢呼响彻香港会展五号厅。

现场裁判并没有公布最终比分，但据曹星如经纪人刘志远赛后说，三名裁判一致裁定曹星如以68比66取胜。

"好多谢今日入场支持我的观众，"曹星如站在擂台上向留守的观众说，"今天我听了教练的指引，和对手保持距离。我也要多谢我的对手河野公平，他真的很厉害！"

"第四回合开始，我的左眼已经痛到我想跪下去——真的是超级痛，但我都坚持住了！"

之后，泪流满面的曹星如披上香港特区区旗再次向观众致意，然后他取消了赛后采访，直接被送往医院。

刘志远向记者表示，曹星如在第六回合过后左眼已经因肿胀而几乎睁不开。

你的器材不支持播放多媒体材料 曹星如胜向井宽史：“胜利不止是我。”

如果说比赛的结果对曹星如和香港观众来说是一种坚持之后的胜利，对河野公平来说，则或许是一次被剥夺的机会。

36岁的河野近期战绩未如理想——2016年两度在超蝇量级拳王对决中落败，失去了WBA的冠军腰带；今年7月击败泰国拳手之后，四个月前刚刚当上父亲的河野公平原本希望通过与曹星如的比赛重新激活自己的拳王生涯。

刘志远在赛后承认，六个回合中止比赛对双方而言都是一种遗憾，他们本来更希望看到曹星如能通过完整的12回合比赛体现完整实力。

"河野是一个'Tough Boy'，他最出名的就是耐力，其实（比赛中止时）他是在留力的，"刘志远赛后对记者说。

"这六个回合虽然是星如险胜，但后面六个回合如果打下去，是不是一定是星如赢？没有人知道。"

本场比赛的合约当中的重赛条款原本是属于曹星如一方——即假如曹星如落败，可以决定与河野公平重新约战。而现在，河野公平一方的重赛意愿或许会非常强烈。

"我是绝对希望我们重赛一次，"刘志远向记者说，并且透露，河野公平一方在赛后已经立即表达了重赛的意愿。

刘志远表示，原本希望通过这场比赛测试曹星如有没有在近期内挑战世界冠军的实力。曹星如此前考虑的目标是挑战WBO世界拳王井上尚弥的可能性。而去年曾被井上尚弥技术击倒的河野公平在本场比赛前曾表示，曹星如目前没有实力战胜井上。

曹星如在此前的职业拳击生涯当中取得21场全胜（其中13场击倒对手）的现象级战绩，但这第22场胜利似乎只有胜负，但没有得到原本期望的收获。

"我们打拳击，不会说就这样去找个世界冠军来打一下看行不行，我们要有一个胜算，"刘志远说，“所有的胜算就是要在今天与河野公平的比赛里面去看——星如如果能赢河野，是怎么样赢，然后我们才会知道胜算有多少。”

"而这一个标准……我们（现在）是没有看到。"

但至少现在，这场胜利对香港观众来说是足够的。

"他已经是香港的一个icon（标志性人物），"一名现场观众告诉BBC中文网说。曹星如在2011年成为香港第一个职业拳击手，之后六年间的连胜使他成为香港拳击界乃至体育界的代表人物这一，也在这个通常以独立身份参与体育赛事的中国城市成为家喻户晓的人物。

"他告诉我们：我们是可以的。和我们说，我们一起上，一起下。这比胜负更加重要。"另一名接受访问的观众说。

假如再次在香港进行重赛，会展8000座位满座大概仍可预期，但胜负可能会难料得多。