平昌冬奥会看点：最冷的奥运、朝韩“解冰”和“中立”的俄罗斯

你的器材不支持播放多媒体材料 2018 Winter Olympics: Reasons to look forward to the Pyeongchang Games

第23届冬季奥林匹克运动会 主办地：韩国平昌 比赛日期: 2月9－25日 BBC报道: 英国观众可在BBC TV, Red Button, Connected TVs以及BBC Sport网站和手机应用上观看赛事直播和报道。BBC平昌冬奥完整时间表（英文）

第23届冬季奥运会在周五（2月9日）于韩国平昌开幕，这可能是历史上天气最冷的一届冬季奥运会。

开幕之前的一段时间里，朝鲜和东道主韩国似乎有意借助此次盛会改善半岛南北关系——两国将在本届冬奥会中联合组成一支女子冰球队。另一方面，169名俄罗斯运动员将以中立身份参赛的设定也引发了一些争议。

中国代表团派出82名运动员出征韩国，比上届多16人，参赛项目亦为历届最多；不过中国媒体认为，中国代表团在本届应以不低于2014年索契冬奥会的三枚金牌为目标。

英国代表团则派出了创本国纪录的59名运动员前往平昌，比四年前多三人，并希望以五金或以上为目标，赛出不列颠代表团史上最成功的一届冬奥会。

在未来17天里，有超过3000名世界顶尖运动员将角逐15个项目当中的102枚奖牌。

比赛将在韩国的13个场馆和场地进行；目前，大约有82.6万张门票已经售出，销售率为77%。

史上最冷的一届冬奥？

图片版权 Getty Images Image caption 平昌冬奥会期间，体感温度可能会低至－25摄氏度

在平昌，一年当中有三分之一的时间都处于摄氏零度以下；主办方特别为观众准备了暖身贴、坐垫和防水大衣，来应对观赛期间的极端天气。

本届冬奥会比赛主要在两个场地进行——山间雪场阿尔卑希亚滑雪度假村和海边的江陵冰上运动场，此外在宝光和旌善也有场馆承办个别项目比赛。

江陵的居民面对的天气还是相对温和的——大约有－6至－2摄氏度之间；但是在寒风凛烈的山区地带，体感温度有时候会低至－25摄氏度。

这意味着，平昌冬奥会将超过1994年挪威利勒哈默尔冬奥会（－11摄氏度），成为历史上最冷的冬奥会。

专为赛事而建造的奥林匹克体育场有3.5万个座席，位于阿尔卑希亚东北部；它没有顶盖，而当地时间周五20时（格林尼治时间11:00）开始的开幕式期间，预计温度将低至－5摄氏度。

这显然与四年前的索契形成鲜明对比，当时的冬奥会气温有时候会达到20摄氏度，也是纪录册上最温暖的一届冬奥会。

图片版权 Getty Images Image caption 阿尔卑希亚将是平昌冬奥会户外项目的主要举办地

不过，对于周五出席开幕仪式的人们来说，好消息是，大韩民国气象厅副厅长表示，严寒气温不会影响开幕式的进行。

寒冷天气并不是冬奥会前夕遇到的唯一问题。在主办方的安保队伍中查出了86宗诺如病毒（norovirus，一种引致急性肠胃炎的病毒）个案，令主办方不得不动用军队士兵来充当安保人员。

朝韩联合亮相

朝韩两国较早前进行两年来的首次高层对话之后，双方达成突破性协议，朝鲜派出了22名运动员前往平昌，参加五个项目比赛。

图片版权 AFP Image caption 朝韩两国将在朝鲜半岛旗帜一直以来象征着朝韩统一的政治愿望

这一决定在朝韩半岛当前局势下是一个重大突破——朝鲜近年多次导弹及核武测试导致半岛局势受到外界广泛关注，平壤决定派出代表团参加冬奥会有望让南北双方借助体育盛事迎来“解冰”的机会。

朝鲜派出名义上的国家元首前往韩国，也是历史上的第一次。

图片版权 AFP Image caption 花样滑冰组合廉太钰和金柱希是朝鲜代表团仅有的顶尖运动员

不过，虽然朝鲜最高领导人金正恩在新年致辞中出乎外界意料地宣布接受韩国的邀请，派出代表团参加平昌冬奥会，但是朝韩之间的这次“体育外交”并未代表两国关系将取得实质性的突破。

韩国方面推迟了与美军的年度联合军演，但是在朝鲜一方，有关核项目的问题未有改变的具体迹象。有专家表示，借体育比赛作出改善关系的姿态可能相对容易，但是在外交策略以及武器项目等严肃问题上，达成共识可能仍然比较困难。

两国将于开幕式上在朝鲜半岛旗帜下共同出场，并将组成一支联合女子冰球队参赛——这一举措在韩国一方并未受到所有人的欢迎，他们认为，临阵加入朝鲜的球员，会影响球队夺取奖牌的机会。

图片版权 Getty Images Image caption 朝韩联合女子冰球队

这支球队在上周日（2月4日）首次出战，在唯一的一场练习比赛中心3－1不敌瑞典队。

此外，朝鲜运动员还将参加滑雪和花样滑冰等项目，并且派出数百人的代表团、啦啦队和表演者前往平昌。

周二（2月6日），一艘运送约120名朝鲜表演人的船抵达韩国东部的墨湖港口时，数百名韩国示威者举行了一些小规模抗议，反对朝韩组成联合队伍参加冬奥会。

俄罗斯选手以中立者身份参赛

在四年前的索契，俄罗斯代表团高踞奖牌榜首；但四年后，俄罗斯被国际奥委会（IOC）禁止参加平昌冬奥会——因为一场有关俄罗斯涉嫌以政府资助使用禁药的调查。

国际奥委会邀请了169名俄罗斯选手以独立运动员身份参加比赛——他们均通过了反兴奋剂测试的标准；另外47名运动员和教练员则就禁赛判决提起了上诉，当中有28名运动员在上星期成功撤销了体育仲裁法庭（CAS）对他们下达的终身禁赛令。

不过在周五开幕式开始前，体育仲裁法庭裁定驳回上诉，47名选手和教练不获资格参加平昌冬奥。

以中立者身份参赛的俄罗斯人将以国际奥委会旗帜为标记，并受到了警告，不能在着装颜色上显示出俄罗斯国旗的三种颜色。

中国队的奖牌点

虽然中国派出了人数超过四年前的代表团阵容，但是中国媒体对于争夺冬奥奖牌的前景持谨慎态度。

与夏季奥运会的强势不同，中国在冬奥项目上仍属于较“年轻”的级别——在2002年冬奥会首次夺金，之后在2010年温哥华冬奥上夺得至今最高纪录的五枚金牌。

2014年，中国队在索契夺得三金四银两铜。中国媒体的分析认为，此次在平昌假如能够追平索契冬奥会的三枚金牌成绩，将算得上“完成任务”。

体育数据公司Gracenote日前预测中国代表团有平昌有13个夺金点，并可能最终夺得5枚金牌；不过，新浪体育对中国代表团前景的分析是“无项目有绝对实力”。

中国曾经是依靠短道速滑选手王濛在温哥华冬奥独揽该类别女子项目中的全部三枚金牌，才创造了目前为止中国代表团的冬奥金牌最高纪录。

在平昌，预计中国的主要奖牌希望仍然集中在冰上项目。

图片版权 Getty Images Image caption 周洋将在平昌冬奥会担任中国代表团旗手

索契冬奥会短道速滑男子1500米亚军韩天宇刚刚伤愈，比队伍晚三天抵达了平昌，他被认为是中国队夺金的主力。

短道速滑女子500米项目的金牌在过去四届冬奥会一直是中国队的囊中物，但是主力选手范可新在本赛季世界杯四站比赛中均因为犯规而无缘所在级别的决赛，人们期待她在平昌扭转这一颓势。

两届奥运会短道速滑女子1500米冠军周洋——本届中国代表团开幕式旗手——去年在长时间休战之后回归国家队，将率领中国女队在这一项目上进行争夺，而韩国女队的崔敏静和沈石溪被认为是中国队的最强对手。

武大靖在2017年短道速滑世界杯上海站夺得男子500米和1000米冠军，四年前在索契也是男子500米亚军，他将在平昌对这两个项目发起冲击。

冰壶混双是中国在该项目唯一一支直接晋级冬奥会的队伍，在2016和2017两届世锦赛分别夺得亚军和季军的巴德鑫、王芮将在这一项目冲金。

图片版权 CNS Image caption 隋文静、韩聪被认为是花样滑冰双人滑的夺金热门

花样滑冰双人滑组合隋文静、韩聪是2017年世锦赛冠军，本届由于最强大的对手、俄罗斯的两对组合——塔拉索娃、莫洛佐夫和斯托波娃、克里莫夫——被禁赛，中国双人组被看作是夺金热门。

在2017－2018赛季美国普莱西德湖世界杯总决赛中夺冠的自由式滑雪女子空中技巧选手徐梦桃同样是伤愈复出参赛。

来自炎热国家的冬奥选手们

你的器材不支持播放多媒体材料 来看看冬奥史上第一批来自非洲的雪橇项目选手（英文）

滑雪名将琳赛·沃恩（Lindsey Vonn）、米凯拉·席弗林（Mikaela Shiffrin）以及单板滑雪传奇肖恩·怀特（Shaun White）等均会悉数在平昌亮相。

不过，冬奥会并非仅仅属于奖牌争夺者和那些生活在冰天雪地的人們。這些來自熱帶國家的選手，同樣是平昌冬奧會的主角。

图片版权 Cocoa From Ghana Image caption 弗林蓬将是加纳首位俯式冰橇奥运选手

阿夸西·弗林蓬（Akwasi Frimpong）从一名田径选手转型为俯式冰橇运动员。他将代表加纳出赛，成为该国的首位俯式冰橇奥运选手，也是冬奥会史上这一项目的首位黑人选手。

图片版权 Getty Images Image caption 2016年里约奥运会开幕式上汤加王国的旗手皮塔·塔乌法托法将参加平昌冬奥越野滑雪项目

牙买加则将派出本国史上第一支有舵雪橇女子队出征平昌，这与该国男子队首次出征冬奥会相隔了30年——1988年卡尔加里冬奥会，牙买加男队首次参赛的历史甚至被好莱坞改编成了电影。

尼日利亚选手苏恩·阿迪根（Seun Adigun）、恩戈琪·翁乌米尔（Ngozi Onwumere）和阿库沃玛·奥米欧加（Akuoma Omeoga）将同样参加有舵雪橇女子项目——她们是尼日利亚史上的第一批冬奥会参赛者，也是冬奥史上第一批来自非洲的雪橇项目选手。

2016年里约奥运会开幕式上汤加王国的旗手皮塔·塔乌法托法（Pita Taufatofua）则从跆拳道转向了越野滑雪。