图片版权 Getty Images Image caption 司职中锋的西蒙尼安（右）为苏联队打进过10个进球。

1958年瑞典世界杯上，尼基塔·西蒙尼安（Nikita Simonyan）是苏联队的队长。他们在小组赛击败了英格兰，之后晋级四分之一决赛，最终负于东道主。西蒙尼安向BBC俄语部讲述了他对那一届世界杯的回忆，以及他的足球生涯。

从西蒙尼安第一次踏上瑞典世界杯的草坪到现在，已经过去整整60年，但是对他来说，那一切就像昨天一样。

“我们的驻地就在巴西人旁边，而我们那时候会去偷偷过去看他们训练，”他带着微笑回忆说，“他们带着一个崭新的4-2-4阵型来到世界杯，而我们对于他们踢的足球只能惊叹。当然，他们也带了一名新的球员，一个叫贝利（Pele，比利）的17岁瘦小子。”

西蒙尼安现在已经91岁了，三夺世界杯冠军的贝利77岁，他们俩至今仍是好朋友。1958年世界杯的巴西队阵中，如今只有五人仍然在世，而苏联队则只剩两人。西蒙尼安想起很久以前的那些队友，禁不住摇了摇头。

“好吧，他们现在在天上大概也有自己的足球队了，”他说着，有些怅然若失。

他头上仅剩的一点头发已经银白，而近些年，他的行动也越来越迟缓，但是说到他自己热爱的这项运动时，他眼睛里的光芒仍在。回想起那届世界杯的时候，他还会禁不住笑起来。

他记得在瑞典遇见博比·查尔顿爵士（Bobby Charlton），之后那些年里两人也曾经再次见面。他在一个盒子里翻找着一张他们两人的黑白合影。

Image caption 西蒙尼安的私人收藏之一，是他与英格兰及曼联传奇球员博比·查尔顿的合影。

2010年，在国际足联（FIFA）开会决定2018年（以及2022年）世界杯主办权的归属时，他们再次见面。“当宣布俄罗斯将成为主办国时，可以看得出博比·查尔顿和大卫·贝克汉姆（David Beckham）都很失望，”他说，“我希望他们现在已经缓过来了吧！”

在去瑞典世界杯之前两年，西蒙尼安曾去往墨尔本参加奥运会，苏联队在那里赢得了足球金牌。回程的时候，那趟曲折的旅程走了20天——先是坐船到海参崴，然后是坐八天的火车到达莫斯科。在共青团广场（Komsomol Square），球队受到了英雄式欢迎，大批群众聚集在那里迎接他们回归。

“那给了我很深的印象，”西蒙尼安说。

有了奥运会上的成功，苏联在参加1958年世界杯时便满怀着希望。一开始看来，他们确实大有机会。

虽然被分在了一个被认为是最艰难的小组，但苏联仍然成功出线。

他们0-2输给了巴西队，但是以2-0击败奥地利，然后与英格兰2-2战平——西蒙尼安在比赛中打进了首开纪录的一球。在决定谁将进入八强的一场附加赛中，苏联以1-0战胜英格兰，后者的世界杯冠军梦被粉碎。

“我们进入了四分之一决赛，”西蒙尼安说，“这意味着我们是世界最好的八支球队之一。”

不过，他们却未能复制奥运会上的成功：他们输给了东道主瑞典队，后者又在决赛中输给了巴西队。

图片版权 Getty Images Image caption 在瑞典世界杯小组赛上，英格兰与苏联在哥德堡以2-2战平，但是一个多星期后的同一声场地上，苏联队以1-0赢下了附加赛。

“人们当然是期望我们能夺冠，于是当我们回到家乡的时候，就受到了广泛的批评，”西蒙尼安伤感地回忆道，“我其实觉得我们踢得非常好，可是（共产）党认为我们的表现是失败了。好吧，那时候的体制就是那样。”

他们不踢球的时候，就会去附近的湖里游泳。

“我们那个传奇门将列夫·雅辛（Lev Yashin）喜爱钓鱼，所以我们就去给他搞了根鱼竿，他立马就钓鱼去了，”西蒙尼安说到这儿又笑起来。

当然，他们当时的普遍情况就是无论去到哪里都会有苏联的克格勃（KGB）特工跟随着。这一切对他有影响吗？

“噢，没有啦，”他笑说，“我们知道他们只是在工作。我们甚至和他们相处得很友好。”

在俄罗斯南部的阿尔马维尔，父母是亚美尼亚裔。西蒙尼安从小就知道，自己想要当个足球运动员。

他的父亲是鞋匠。西蒙尼安四岁的时候，他们一家就搬到了黑海上的阿布哈兹。在那里，他每天在他们狭小的后院里对着墙踢网球，长达多个小时。

“那院子尽头有两棵柏树，我就是在那里射门得分的，”他回忆说。

图片版权 Getty Images Image caption 西蒙尼安出席了俄罗斯世界杯的分组抽签仪式。

1958年之后，西蒙尼安在莫斯科斯巴达队又踢了一个赛季——他当时是队中最好的球员，也是1949、1950和1953年的队中最佳射手。之后他挂靴，成为球队的领队和主教练。后来他还执教过亚美尼亚的艾拉华特叶里温队（Ararat Yerevan）。

如今，虽然他年事已高，但仍然担任俄罗斯足协（Russian Football Union）的副主席，每天坐在自己的办公桌前工作。在2017年12月的莫斯科，他是国际足联世界杯抽签仪式的荣誉嘉宾之一。

说到今年的世界杯，他承认，世界排名第70位（32支参赛队中最低）的俄罗斯将会面对艰难的前景。不过，他仍然希望，他们能有好的表现。

“他们在体能和战术上都准备得充分，”他说，“不过最重要的是，他们应该对于世界杯比赛有足够的心理准备。”

他所说的当然是经验之谈。他会去看比赛吗？

“我不一定会去看在莫斯科以外进行的比赛，”西蒙尼安伸了伸他那两条咯咯作响的腿说，“但是在首都打的那些比赛？那还用说！”