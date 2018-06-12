图片版权 Getty Images Image caption 2014年，德国队第四次捧起

世界杯预测已经不是什么新鲜事，看看博彩业的行情就知道。

但在最近几年，越来越多的预测都会涉及一些本应更多用于观察金融市场的信息源。

上月，瑞银集团（UBS）发表了一份报告，重点分析在2018年世界杯主办国俄罗斯当中的投资机遇。而就在第三页，瑞银就已经指出，俄罗斯世界杯最有可能夺冠的球队是德国，预测他们将连续第二次捧杯。如果实现，这将是德国的第五个冠军。

瑞银集团称，这份预测是18名分析师的研究成果。他们借助通常用于“二次分析”金融市场的计量经济学运算法，对世界杯进行了10000次电脑模拟。

足球真是圆的？

这当然是非常高端的技术，不过经济学家研究场外因素如何影响比赛结果的问题，已经很长时间了。

比如，更具体到世界杯来说，分析师就研究过一个国家的人口规模和人均GDP（国内生产总值）对于冲击奖杯有怎样的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 金融分析家试图借助市场分析工具来预测世界杯的比赛结果

他们发现，影响的确是有的；不过重点是，这种影响只能是在一定程度上。

“有一些经济指标证明是对比赛结果有影响的：人口、人均GDP还有基础设施等是其中的几个，”密歇根大学体育管理学教授斯蒂凡·齐曼斯基（Stefan Szymanski）解释说。

齐曼斯基教授是足球经济学研究领域建树最多的学者之一，也是《足球经济学》（Soccernomics）的联合作者之一。该书从经济角度讲解足球。不过齐曼斯基指，足球比赛的随机性仍然是更有可能主导比赛的因素。他在2017年12月与汉堡大学经济学专家米兰妮·克劳泽（Melanie Krause）联合发表的一篇论文，对1950至2014年间的3.2万场国际足球比赛进行了分析研究。

无法一概而论

齐曼斯基向BBC表示：“那些经济指标，加上主场优势以及足球比赛经验等等，对国家队之间的比赛结果影响只占30%的比重。于是像2016年欧洲杯冰岛淘汰英格兰这样的爆冷战果，就有了很大的存在空间。”

图片版权 Getty Images Image caption 专家们仍然难以解释乌拉圭在两届世界杯赛上的成功

乌拉圭在1950年第二次夺得世界杯冠军时，本国人口不足300万，而这是唯一的例外。除乌拉圭之外，世界杯“冠军俱乐部”当中的其他成员（阿根廷、巴西、英格兰、法国、德国、意大利和西班牙）都是人口众多并且经济收入相对较好的国家。

另一方面，美国和中国则是在这条定律当中另一极端的例外。两国虽然在其他的体育项目当中取得了无与伦比的成绩，但是在足球上却不然。中国仅在2002年有过一次跻身世界杯决赛圈的经历，而当时也未能从小组中出线。

而俄罗斯也和中美一样，虽是奥运会上的金牌大户，但在世界杯上的成绩不尽人意。在过去五届世界杯上，俄罗斯有三次未能晋身决赛圈。

沉睡的巨人

不过，也有人认为，一个国家的财力与运动场上的成功关系甚小。

国际咨询机构普华永道（PwC）在2014年就曾指出：“在足球场上，似乎富裕的国家通常并不见得比较为贫穷的国家表现得更好。这或许反映了一个事实：相比起一些奥运项目，足球是练习成本相对较低的运动——不管是在横街窄巷还是昂贵的体育场馆里，同样可以轻易的练习踢足球的技巧。”

图片版权 Getty Images Image caption 中国想要在2050年之前成为足球强国，而政府也计划大举投资建设足球学校

不过，德国经济学家、伦敦金融公司Fidante的领头人约阿希姆·克莱门特（Joachim Klement）认为，更多的注意力应该放在微观的经济因素上。

“太穷的国家要建造和维护必要的训练和医疗设施都有困难，就很难在大赛上取得成功，”他说。

你的器材不支持播放多媒体材料 2018俄罗斯世界杯：他们说了很久的那段BBC刺绣预告片

“当然，如果一个国家国民人数较多，人才库也就更大。这样一来，一个国家在世界人口当中的占比也会是足球领域成功的另一个决定因素。”

综合因素

克莱门特准确地预测了2014年德国队夺冠，也预测中了半决赛将有一场巴西与德国的对阵，只不过没有猜出令人咋舌的东道主1-7失利。

他对2018年的预测是，法国将带走他们的第二座世界杯冠军奖杯。

图片版权 Getty Images Image caption 齐曼斯基说：“新加坡的成功经验在博茨瓦纳就不一定奏效”

“一个国家的财富和它在足球上的成功，之间的关系是非线性的。像瑞士或者卢森堡这些非常富有的国家或许有钱去建造必要的基础设施，但是却不能给它们的青年梯队征召足够的年轻人，”克莱门特写道。

“实际上，足球仍然是一项工薪阶层和中层人士玩的运动。如果一个国家太富有的话，年轻人会更倾向于参与一些更昂贵的爱好，或者干脆玩游戏机，而不是上街头去踢足球。”

中国能崛起吗？

齐曼斯基则指，胜利的综合因素要从一个国家复制到另一个国家并不容易。他以现实世界当中的经济为例，来阐明他的观点。

“新加坡之所以成为世界上最富有的国家之一，原因包括它位于世界主要贸易路线上的策略性地理位置。这个模式搬到俄罗斯或者博茨瓦纳就不会有用。同理，乌拉圭在足球领域所做的事情，在别的地方并不会自动奏效。”

图片版权 Getty Images Image caption 虽然人口规模极小，且没有深厚的足球文化底蕴，但冰岛还是跻身俄罗斯世界杯决赛圈，是本届世界杯最小的参赛国家

不过，他在国际足球的研究当中却找到了证据，显示体育领域也会有类似经济学上的趋向性假说（convergence hypothesis）现象。说白了，就是穷国与富国之间的追赶效应。

“较弱的国家在总体上有所进步，虽然这并不代表它们会成为下一届世界杯冠军，但是有有力的证据显示，人口较多的国家只要发展新晋人才，就有可能取得巨大的进步。”

这样，中国的球迷就有了希望。中国国家主席习近平声称将在2025年之前建成5万所足球学校，这是让中国发展成足球强国大计划的一部分。

据国际足球管理机构国际足联（FIFA）最近的一次普查（2007年），中国已经是踢足球人口最多的国家——超过2600万，第二多的是美国。

图片版权 Getty Images Image caption 足球在印度：这个板球大国会崛起为足球巨人吗？

排在第三位的则是另一个赛场上表现未如人意的国家——印度。该国从未跻身世界杯决赛圈（1950年他们曾经出线巴西世界杯，但却在比赛正式开始前退出），但它的国内居住人口超过10亿，也是全球十大经济体之一。

不过，这个板球更加出名的国家似乎正在追赶足球世界的步伐：在国际足联世界排名当中，印度位列第97，这是它自1993年有足球世界排名以来最高的一次。

此外，从2026年开始，世界杯参赛球队数量将从现在的32队增加到48队，而亚洲国家的参赛席位有望从四队增加到八队。

但是惊喜爆冷的机会仍然存在，就像冰岛那样。他们在俄罗斯世界杯预选赛上在有克罗地亚、乌克兰和土耳其的小组当中成为头名，历史上首次跻身世界杯决赛圈。又或者像叙利亚那样，虽然国内饱受战乱，但仍然获得了预选赛附加赛的资格。

“足球仍然高度的不可预测性。否则，我们又怎么会如此着迷？”齐曼斯基说。

最后，给德国队球迷一句话：虽然瑞银集团很相信运算法，但是他们上一次准确预测出世界杯冠军已经是2006年的事……