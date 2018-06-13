2018俄罗斯世界杯：32队参赛球衣图鉴
- 2018年 6月 13日
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2018俄罗斯世界杯32支参赛队伍的主场球衣全在这里了！其中尼日利亚（奈及利亚）球衣在开赛前就收到300万个订单提早完售。
A组
俄罗斯
沙特阿拉伯
埃及
乌拉圭
B组
葡萄牙
西班牙
摩洛哥
伊朗
C组
法国
澳大利亚
秘鲁
丹麦
D组
阿根廷
冰岛
克罗地亚（克罗埃西亚）
尼日利亚（奈及利亚）
E组
巴西
瑞士
哥斯达黎加
塞尔维亚
F组
德国
墨西哥
瑞典
韩国
G 组
比利时
巴拿马
突尼斯（突尼西亞）
英格兰
H组
波兰
塞内加尔
哥伦比亚
日本
所有球衣图片来自国际足联西蒙·霍夫曼（Simon Hofmann）