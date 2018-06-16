2018世界杯博客：梅西的最后一搏

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有近10年的时间，里奥内尔·梅西（Leonel Messi，美斯）与史上最佳球员的地位之间，就差那一座世界杯。

四年前他曾经非常接近它。在巴西里约马拉卡纳体育场，阿根廷队与德国队战至加时，最终被替补上场的马里奥·格策（Mario Gotze，葛斯）攻破球门。然后，梅西在近在咫尺的大力神杯前面走过、神情木然地接受赛事最佳球员奖座的瞬间，成为载入史册的画面。

历史上没有得到世界杯冠军但仍然定义一个时代的球星有很多：迪·斯蒂法诺（Di Stefano，史迪芬奴）、普斯卡什（Ferenc Puskás，普斯卡斯）、克鲁伊夫（Johan Cruyff，告鲁夫）……而得益于欧洲俱乐部足球的先进体系和一个叫瓜迪奥拉（Pep Guardiola，哥迪奥拿）的天才教练，这一代球迷有幸见证了一个像梅西这样几乎将现代足球提升至另一个维度的球员。

有一派观点认为，在现今的职业足球环境下，梅西在巴塞罗那成就的一切已经足够令他成为史上最佳球员之一。

但是世界杯毕竟有着特殊的意义，对于梅西来说尤其如此。

这个出生于阿根廷罗萨里奥，因为生长激素紊乱症而不得不长期接受昂贵而痛苦的注射治疗才勉强长到普通人身高的足球天才，13岁时就远赴西班牙。巴塞罗那俱乐部为他承担治疗费用并令他成为世界级球星的故事被传诵已久，但对于祖国阿根廷，梅西一直有着不可割舍的感情。

他的整个成长期都在欧洲度过，但他的西班牙语一直保持着浓重的阿根廷口音。双重国籍的他曾在可以选择代表阿根廷或西班牙国家队踢球时，毫不犹豫地选择了前者。

在俄罗斯世界杯前不久的一次访问中，梅西表示，他宁愿用自己在巴塞罗那俱乐部赢得的冠军，去为阿根廷换一个世界杯。

图片版权 Getty Images Image caption 2014世界杯决赛是梅西希望在俄罗斯洗刷的痛苦回忆。

而他生在一个义无反顾地呼唤着英雄主义的国度。经历过独裁统治、福克兰群岛战争失败，又被球王马拉多纳（Diego Maradona，马纳当拿）带上过世界杯巅峰的阿根廷，一次又一次地寄望梅西像那个“污面天使”一样为阿根廷赢得世界杯，并曾一度为他在国家队的表现不如在俱乐部而怪罪于他。

2006年首次参加世界杯时，梅西只有18岁，2010年带队的主帅（就是马拉多纳）指挥不当导致八强惨败，2014年他在半满血的状态下出战……未能为国家队带来一个冠军似乎从来不是梅西的错，但就像人们常说的，历史由胜利者写就。

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2018年的俄罗斯，因为他，阿根廷仍然被列为夺冠热门之一——事实上，是因为他在预选赛最后一轮对厄瓜多尔的帽子戏法，阿根廷才得以晋级世界杯决赛圈。

无论最终结果如何，本屆世界杯到7月莫斯科卢日尼基体育场結束之時，梅西将已经满31岁。要想在巅峰时期捧得世界杯，大概俄罗斯將是他的最后机会。

而在周六迎战第一个对手冰岛之前，一切看起来并不妙。预选赛涉险出线阿根廷在热身赛1-6惨败给西班牙，主力守门员和一名中场球员在开赛前又接连受伤离队，世界杯前最后一场与以色列的热身赛又因为耶路撒冷的政治形势而取消。

这一切到底是时运不济还是计划不周尚不得而知，但清楚的是，阿根廷是近20年成绩与牌面实力最不相称的国家队之一。从2014年的决赛起，梅西已经伴随国家队经历了三次大赛决赛失利（另外两次是2015和2016年的美洲杯），那种痛苦令他一度萌生退意；同时，梅西对于管理混乱的阿根廷足协的鄙视众所周知。

假如梅西这一次能将阿根廷队带向世界杯冠军，关于史上最佳球员的争论大概可以结束。但另一方面，假如你不是一个阿根廷人，又在这个时代里因为梅西的存在而获得过无数快乐，或许你会只希望可以享受梅西最好的时代里（可能是）最后一次的世界杯，你甚至会希望，他也能放下这一切，和你一样去享受它。

但梅西是一个阿根廷人，他不可以。