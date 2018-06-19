图片版权 Stuart Franklin - FIFA Image caption “命运之屏”

在索契进行的俄罗斯世界杯小组赛B组首轮，西班牙3－3战平葡萄牙的比赛中，迭戈·科斯塔（Diego Costa，迪亚高·哥斯达）的第一个进球不仅是他个人的世界杯处子球，而且因为另一个原因，它有着历史性的意义。

这是世界杯历史上第一次由视像助理裁判（VAR）确定一个进球有效——这个系统是专门用来在足球比赛当中复核主裁判作出的判决。意大利籍裁判吉安卢卡·罗奇（Gianluca Rocchi）在那场比赛当中借助这个系统重看画面，确定科斯塔在进球之前是否有对佩佩（Pepe，帕比）犯规，最后他认定整个过程没有不妥。

在接下来的下一场比赛当中，法国队以2－1战胜澳大利亚，头两个进球都是点球，并且都是在VAR的帮助下确定的；法国队的致胜一球则是由于门线技术确定，球越过了球门线。

假如VAR技术在过去的世界杯比赛当中也存在的话，又会怎样？它会不会改变历史？

1986墨西哥世界杯，阿根廷 v 英格兰

图片版权 BONGARTS Image caption 马拉多纳一“手”创造历史

对，假如你还没听说过的话，这就是那个著名的“上帝之手”进球。阿根廷在一场势均力敌的八分之一决赛当中险胜英格兰，马拉多纳在腾空当中伸出左手抢在彼得·希尔顿（Peter Shilton，施路顿）之前将球打进。

是的，他之后又打进那个世界杯历史最漂亮的进球之一——带球晃过对方半支球队将球打进，令阿根廷领先至2－0，之后加里·莱因克尔（Gary Lineker，连尼加）在第80分钟为英格兰扳回一城。

但我们不要忘记，在前51分钟的时间里，阿根廷并没能撕破英格兰队的防线。

假如有VAR帮忙核实，裁判一定会看到，帮助抢赢一个身高比自己高近20厘米的男人，绝不是马拉多纳的头。

1994美国世界杯，巴西 v 荷兰

图片版权 Mark Leech/Offside Image caption 在罗伯特·卡洛斯之前，布兰科就是巴西左后卫线上的任意球专家

这是世界杯历史上最激烈的对抗之一。

贝贝托（Bebeto，白必图）和罗马里奥（Romario，罗马利奥）的进球令荷兰队2-0落后，之后他们展开反扑，由丹尼斯·博格坎普（Dennis Bergkamp，柏金）和阿伦·温特（Aaron Winter，云达）进球扳平，最后在第81分钟因为布兰科（Branco，白兰高）的任意球而功亏一篑。

VAR会显示，那个任意球根本不应该判，因为布兰科在此之前明显侵犯了马克·奥维马斯（Marc Overmars，奥华马斯），才有了之后的这个致胜进球。

在这个进球发生的那个阶段，荷兰人看起来更加充沛有力，假如比赛进入加时，或许他们将会是更加锐利的一方。

1994美国世界杯，西班牙 v 意大利

图片版权 Henri Szwarc Image caption 恩里克本以为自己被肘击的事情已经不需要更多证据

这发生在同一届世界杯，不过这一个争议是另一个问题。

在波士顿酷热天气下进行的比赛中，2－1落后于意大利的西班牙队使尽浑身解数反扑军团。在比赛最末尾的几分钟，西班牙队的路易斯·恩里克（Luis Enrique，安历基）在奋力接应一个传中球时被意大利的毛罗·塔索蒂（Mauro Tassoti，戴索迪）用手肘挡截。

这肯定不仅是一个点球，而且还会是一张红牌，对吗？

可惜西班牙人不走运，匈牙利裁判桑多·普尔（Sandor Puhl）和他的助理们都没有看到这个事件。

而且，尽管恩里克已经满脸鲜血，他们还是选择对球员的投诉不予理会。

不过，事后塔索蒂却是被追加了处罚，停赛八场，这令他错过了最后对巴西队的比赛。只不过，那已经无法给被淘汰的西班牙人多少安慰。

2002韩日世界杯，韩国 v 西班牙

图片版权 Andreas Rentz Image caption 西班牙队球员埃尔格拉（Ivan Helguera，艾云·希古拉）表示：“所有人都看到了两个完全合法的进球，西班牙没有赢，是因为他们不让我们赢”

我们从哪里说起呢？

西班牙有两个完全合法的进球被埃及裁判加马尔·甘多尔（Gamal Ghandour）判无效，而且有好几次，西班牙球员在似乎不越位的情况下被判越位。

最终120分钟的比赛以0－0结束，西班牙在点球大战中出局。

韩国人此前战胜意大利队晋级四分之一决赛的过程就充满了争议，那场比赛意大利队弗朗西斯科·托蒂（Francesco Totti，托迪）被裁判判假摔而得到第二面黄牌，那个判决看起来很苛刻。

但东道主仍然一路杀入四强，最后被德国队1－0击败。

2014巴西世界杯，巴西 v 克罗地亚

图片版权 Buda Mendes Image caption 谁认为这是个点球？请举手！

第二次主办世界杯的巴西，在圣保罗的揭幕战遭遇一连串噩梦。

他们10分钟就因为马塞洛（Marcelo，马些路）的乌龙而先落后于克罗地亚，虽然内马尔（Neymar，尼马）将比分扳平，但是他们仍然被对手压制，克罗地亚更像会赢得比赛。

直到第70分钟巴西前锋弗雷德（Fred）在克罗地亚的禁区内与德扬·洛夫伦（Dejan Lovren，路夫云）微乎其微的接触之后倒地。

日本籍主裁判西村雄一判给了一个点球，内马尔一蹴而就，令巴西2－1领先。假如有VAR，这个点球很可能不会判。

奥斯卡在第91分钟打进一球，彻底击碎了克罗地亚人的心，也避免了东道主的尴尬——至少是将它推迟到半决赛的时候。