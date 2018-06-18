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“英格兰最有机会赢世界杯。”这一句话已经在我口中说了不知道多少遍了。

1998年世界杯，我看球赛的球龄是零。对于完全看不懂足球的我，心里只想自己支持的队伍胜出。什么球员、什么战术、什么对手，我一窍不通。英格兰阵中唯一一位我能说出名字来的就只有“碧咸”（David Beckham，贝克汉姆）。而英格兰本身的实力，我是完全忽略的。所以我觉得：“英格兰最有机会赢世界杯。”最后在16强遇上阿根廷，贝克汉姆拿到红牌后的眼泪，为英格兰的世界杯划上一个句号。

图片版权 PA Image caption 因报复对手而被罚红牌的贝克汉姆

四年后，2002年日韩世界杯，英格兰足总大胆起用外籍教练，瑞典籍埃里克松（Sven-Göran Eriksson，艾历臣）手执帅印。其中一件最令人记忆深刻的事，是他委任在98世界杯受尽千夫所指的贝克汉姆为国家队队长。手臂上多了队长臂章的他，多了一份成熟，更带领英格兰在世界杯外围赛压倒德国首名出线。“英格兰最有机会赢世界杯。”最后八强遇上巴西，门将西曼（David Seaman，施文）被罗纳尔迪尼奥（Ronaldinho，朗拿甸奴）的罚球吊入后的尴尬表情，为我的预测加了几分失败感。

图片版权 Getty Images Image caption 西曼被罗纳尔迪尼奥任意球吊射成功

2006年德国世界杯，英格兰起用保罗·罗宾逊（Paul Robinson）解决了2002年门将老去的问题。后防一刚一柔的特里（John Terry，泰利）及里奥·费迪南德（Rio Ferdinand，费迪南），中场由杰拉德（Steven Gerrard，谢拉特）、兰帕德（Frank Lampard，林柏特）及贝克汉姆组成黄金中场，加上当年以超级新星入选英格兰的鲁尼（Wayne Rooney，朗尼）担起进攻的责任，根本就是无懈可击的阵容！“这是英格兰近年最有机会赢世界杯的一届。”

八强面对葡萄牙，鲁尼的红牌让英格兰以十人应战，最终互射十二码落败。

图片版权 PA Image caption 鲁尼被红牌罚下

“虽然没有凌厉的进攻，但防守是不错的。最重要是赢出比赛！”2010年南非世界杯，英格兰起用意大利战术大师卡佩罗（Fabio Capello，卡比路）作为主帅。卡佩罗是一位只看赛果的教练，娱乐性绝对不是他要考虑的东西。这也很符合英格兰球迷的期望，大家都只想在有生之年看到英格兰捧世界杯，加上在外围赛以9胜1负的佳绩进入决赛周，“这是英格兰最有机会赢世界杯的时刻。”

最后在16强败给德国，兰帕德的表情也就是英格兰的结局。

图片版权 Getty Images Image caption 球过了白线后弹出，却没有成为入球

“要不是球证没有看到那个进球，上一届其实是很有机会的，而这一届的球员也不差吧。”上一届的不幸，竟然成为了我支持英格兰最后在2014巴西世界杯夺冠的原因。只是这样吗？还有英格兰的教练霍奇森（Roy Hodgson，鹤臣）是执教弱队的专家，配合不太差的英格兰球员，说不定会是黑马。所以“英格兰也有机会以黑马的身份夺得世界杯”。

最后英格兰3战0胜，小组赛出局。

二十年来，纵使面对这么多次的失望，为什么我还是会支持英格兰？

当教练是执教弱队的专家也能成为原因的时候，其实是没有原因的。

不迷下去的话，怎能叫做球迷？

理性都不是在这时候用的。

就像从冰岛球迷的眼神里，你会看到“冰岛是世界上最棒的球队”！

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所以如果你问我2018俄罗斯世界杯，谁最有机会赢得世界杯？

答案是：英格兰。

如果有人问你哪一队会赢到世界杯？

答案是：你支持的那一队。

有时候，爱与支持就是这么的单纯。

而当我等到那一刻，我会大声的喊出来：“我一路支持你二十年了，恭喜你。因为我一直都觉得‘英格兰最有机会赢世界杯’。”