图片版权 Getty Images Image caption 2018年6月17日，墨西哥队在世界杯上战胜德国队后，欢欣鼓舞的气氛席卷了墨西哥城的大街小巷

这是一个与足球有关的神奇故事：百万名狂热的球迷同时欢呼雀跃，震动地面，引发了用于监测地震的传感器。

墨西哥地质和大气调查研究所（Institute of Geological and Atmospheric Investigations）在推特上称，确有其事。

图片版权 Tweeter Image caption 墨西哥地质和大气调查研究所发布的推特

该研究所指，近日德国队对墨西哥队的比赛开场35分钟，希尔文·洛萨诺（Hirving Lozano）进球得分，7秒后，至少有两个地震监测仪在墨西哥市侦测到了震动。

该研究所称，震动是“人为”的，“可能是国家队在世界杯上得分时许多人蹦跳引发的”。

质疑

但是，其他地方的地质组织怀疑这种说法。

“我曾听过许多这样的说法，关乎不同的运动赛事，”美国地质调查局（US Geological Service）的一名地质学家对BBC表示，“但是我认为这难以置信。”

图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥地壳运动活跃

根据美国地质局的说法，“这种情况发生的可能性极小，但是，没有数据很难去确定或否认”。

美国地质调查局不怀疑地球震动，但怀疑是否由球迷蹦跳引起：“从地震的角度来说，这部分地壳活动很活跃。”

球迷引发？

所以，如果墨西哥确实在国家队进球时震动，是因为球迷跳跃，还是巧合？

英国地质调查局的科学家们也说，他们认为球迷引发轻微地震的可能性“很小”。

图片版权 Getty Images Image caption 地震仪对与地壳运动非常敏感，但无法解释什么引发了地震

“地震仪很敏感，”一名英国地质调查局的专家说，“他们会记录任何严重的震动，”但那并不说明地壳的活动就是欢乐球迷引发的地震。

但是墨西哥人说...

媒体形容墨西哥市的震动时的用词可能会引起人们的蔑视。

事实上，“地震”这个词用在这里可能太夸张了。

图片版权 Getty Images Image caption 墨西哥人庆祝世界杯墨西哥对德国队比赛胜利

但是墨西哥地质和大气调查研究所总监卡洛斯·德尔·安赫尔（Carlos Del Ángel）在这个问题上观点明确。

安赫尔毫不怀疑“出现了人类活动导致的震动，对于普通大众来说当然感觉不到，只有检测设备记录下来了”。

但是他怎么能这么肯定是雀跃的墨西哥人引发了地震，而不是地壳恰好震动？

因为“只有两台设备检测到了活动”，安赫尔说，“一台在城市南部，一台在市中心，接近人们聚集观看比赛的广场。”