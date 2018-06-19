2018世界杯：墨西哥爆冷战胜德国引发“地震”的真相
这是一个与足球有关的神奇故事：百万名狂热的球迷同时欢呼雀跃，震动地面，引发了用于监测地震的传感器。
墨西哥地质和大气调查研究所（Institute of Geological and Atmospheric Investigations）在推特上称，确有其事。
该研究所指，近日德国队对墨西哥队的比赛开场35分钟，希尔文·洛萨诺（Hirving Lozano）进球得分，7秒后，至少有两个地震监测仪在墨西哥市侦测到了震动。
该研究所称，震动是“人为”的，“可能是国家队在世界杯上得分时许多人蹦跳引发的”。
质疑
但是，其他地方的地质组织怀疑这种说法。
“我曾听过许多这样的说法，关乎不同的运动赛事，”美国地质调查局（US Geological Service）的一名地质学家对BBC表示，“但是我认为这难以置信。”
根据美国地质局的说法，“这种情况发生的可能性极小，但是，没有数据很难去确定或否认”。
美国地质调查局不怀疑地球震动，但怀疑是否由球迷蹦跳引起：“从地震的角度来说，这部分地壳活动很活跃。”
球迷引发？
所以，如果墨西哥确实在国家队进球时震动，是因为球迷跳跃，还是巧合？
英国地质调查局的科学家们也说，他们认为球迷引发轻微地震的可能性“很小”。
“地震仪很敏感，”一名英国地质调查局的专家说，“他们会记录任何严重的震动，”但那并不说明地壳的活动就是欢乐球迷引发的地震。
但是墨西哥人说...
媒体形容墨西哥市的震动时的用词可能会引起人们的蔑视。
事实上，“地震”这个词用在这里可能太夸张了。
但是墨西哥地质和大气调查研究所总监卡洛斯·德尔·安赫尔（Carlos Del Ángel）在这个问题上观点明确。
安赫尔毫不怀疑“出现了人类活动导致的震动，对于普通大众来说当然感觉不到，只有检测设备记录下来了”。
但是他怎么能这么肯定是雀跃的墨西哥人引发了地震，而不是地壳恰好震动？
因为“只有两台设备检测到了活动”，安赫尔说，“一台在城市南部，一台在市中心，接近人们聚集观看比赛的广场。”