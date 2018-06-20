2018俄罗斯世界杯：谁发明了足球比赛中的红黄牌？

图片版权 Getty Images Image caption 裁判肯尼思·阿斯顿受到了交通灯的启发，将红黄牌引入足球比赛

哥伦比亚球员卡洛斯·桑切斯（Carlos Sanchez，卡路斯·山齐士）在对日本队比赛第3分钟得到的红牌，是俄罗斯世界杯的第一张红牌，也是世界杯历史上时间第二快的红牌。

这张红牌很大程度上影响了本场比赛的格局和进程，最终日本队在大部分时间多打一人的情况下以2－1取胜。

而你知道红黄牌一开始是怎么来的吗？是谁发明了它？BBC西班牙语编辑部在这篇文章中为你回顾足球比赛当中这一重要元素的由来。

“我开着车在肯辛顿大街上走着，交通灯亮起了红色。我想：‘黄灯，你就要注意；红灯，停，你不能再走。’”

就是在那一刻，英国足球裁判肯尼思·乔治·阿斯顿（Kenneth George Aston）第一次想到在足球比赛当中使用红黄牌。

1960年代伊始，足球比赛当中的激烈行为一度使得这项运动变得失控。

当时已经不止一次有比赛演变成近乎你死我活的打斗，那些受伤送进医院的人为此感到愤慨不已。

1962年在智利举行的世界杯就是这一切进入白热化的时期。

“圣地亚哥之战”

在苏联与南斯拉夫之间进行的揭幕战当中，出现了多次冲撞，甚至有人骨折。

在西德对意大利的比赛当中，也出现了类似的情况。

捷克斯洛伐克对西班牙的比赛，出现了一名守门员头部被踢中，导致昏迷了几分钟；阿根廷对阵保加利亚的比赛，则有多名球员严重受伤。

图片版权 Getty Images Image caption 1970年墨西哥世界杯，是红黄牌第一次在世界杯赛上使用

情况已经糟糕至极，而后更是有了智利和意大利的对阵，一场历史上称为“圣地亚哥之战”的比赛。

暴力一发不可收拾。球员互相之间踢打、拳击，甚至连警察都走进场地介入。

智利以2－0赢得了比赛，但是裁判受到了猛烈的批评。

那一场比赛的黑衣判官是谁？正是肯尼思·阿斯顿。回想当时的情形时，他这样说：“我根本不是在当足球比赛的裁判，更像是一场军事演习当中的判官。”

球场上的暴力行为深深地影响了他，于是到1970年墨西哥世界杯到来的时候，他终于及时找到了应对这一问题的方法。

愤怒是一种世界语言

阿斯顿在1963年退出了裁判工作，后在1966年成为国际足联（FIFA）裁判委员会的一员（他还曾在1970至1972年担任该委员会主席）。

1966年世界杯的一场四分之一决赛由阿根廷对阵英格兰，由于阿斯顿的职务，应对一场即将到来的乱局便成为他的责任。

图片版权 Getty Images Image caption 1966年世界杯阿根廷对英格兰的比赛，德国裁判克莱特雷恩不得不由警员护送离场

该场比赛的德国裁判鲁多夫·克莱特雷恩（Rudolf Kreitlein）在第36分钟将阿根廷的队长安东尼奥·拉廷（Antonio Rattín）罚下场，之后他不得不由警员护送离场。

克莱特雷恩当时给了英格兰队一个任意球，拉廷上前抗议，克莱特雷恩要求他下场。

克莱特雷恩说：“拉廷当时那张脸已经足够让我明白他在说什么。”

问题是，这名裁判不会说西班牙语，而拉廷也不会说德语或者英语。

拉廷拒绝离场，声称自己不明白裁判在说什么。

比赛因此中断了超过10分钟，直到一名翻译走到温布利球场的草坪上，向拉廷解释了情况，而此时阿根廷人陷入了暴怒。

“22名演员参与的戏剧”

在如今，你可以说，要骂一个人根本不需要说他能听懂的语言。

另一方面，当裁判要将你罚出场的时候，他不需要用语言表达，你也应该明白。

图片版权 Getty Images Image caption 在红黄牌出现之前，球场上的暴力行为非常普遍

但当你怒不可遏的时候，规则和程序最好还是明确一点，当裁判向球员发出警告时，最好也不是用口头的语言。

阿斯顿当时负责管理所有的裁判工作，他用尽了自己所有的谈判技巧，让阿根廷队长冷静下来，避免了比赛中止。

但是到这个时候，英国人已经清楚知道，必须要设定一套规则，来阻止球场上的暴力，并且惩罚严重犯规的人。

最终，是交通灯帮助他找到了答案。

Image caption 阿斯顿在1970－1972年间是FIFA裁判委员会主席，这是他当时与BBC工作人员的合影

肯尼恩·阿斯顿在2001年10月23日去世，终年86岁，他对足球的热情始终不减。

他曾经说过：“比赛应该是22名演员参与的戏剧，而裁判就是舞台的导演。”

“它没有剧本，没有预设情节，你也不知道结果，但是它的目的是要带来快乐。”