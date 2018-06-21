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上小学的时候，我曾经时常在晚上睡觉前都躲在被窝里看从同学那里借来的《足球小将》漫画。和所有刚刚开始接触足球这个游戏的小孩一样，那个多少带点超现实色彩的日本足球少年故事，对当时的我们来说代表着某种奇妙的愿景。

当时在操场或者住宅区水泥地上踢野球的那些喜欢幻想自己是球星的中国小孩，叫得最多的名字未必是马拉多纳或者范志毅，而是那些由一个叫高桥阳一的日本人虚构的角色。

90年代初和现在有很大的差别，当时日本才是世界第二大经济体。半个世纪前的战争记忆仍在课堂和教科书中传达给我们，家家户户已经开始购置日本电器，小学老师在坦诚地指出向世界先进国家学习的必要性。

而在足球上，当时的中国与日本，感觉差距并没有那么大——虽然都有过一些失之交臂的经历，但两国都从未进入过世界杯决赛圈。

于是，大空翼、日向小次郎和岬太郎的故事——他们为日本赢得U17世界杯（当时叫世界少年锦标赛）冠军，主角后来先是去了巴西，而后登陆欧洲，在顶尖俱乐部效力，从替补打成了主力，再代表日本国家队参加世界杯——在当时是连小孩都知道是离地的幻想。

图片版权 Getty Images Image caption 香川真司是当代顶尖日本球员的代表。

对比总是令人尴尬。之后20年的历史众所周知，日本经过一代又一代足球人的努力，将漫画和卡通里的那些故事悉数变成现实，日本成为世界杯常客；中国则在2002年在世界杯一球未进之后离这个梦想的舞台越来越远。

在周二（6月19日）2-1战胜哥伦比亚的俄罗斯世界杯小组赛当中，日本队连替补上场的14名球员当中，除中卫昌子源一人外，均有过在欧洲顶级联赛效力的经验。

其中最突出的两人，一个是为日本队打进第一个点球的香川真司，主要生涯在曼联和多特蒙德度过；而替补他出场的本田圭佑在巅峰时期则一度是意甲AC米兰的10号兼队长。他们都曾经被高桥阳一本人称作是《足球小将》的真人版。

图片版权 Getty Images Image caption 日本足球努力了超过30年，仍然在前进的路上。

中国足球的职业联赛成立只比日本晚两年。在一个叫三浦知良的日本人登陆意甲效力弱旅热那亚的90年代中期，中国也有一个叫郝海东的前锋受到乌拉圭球队佩纳罗尔的青睐（由于军人身份未能出国）。在中村俊辅 笑傲苏超的时代，孙继海、郑智也先后在英伦球队担当主力。

但恰恰是在中国总经济体量取代日本成为世界第二，中超联赛进入以广州恒大为代表的大资本时代之后，中国球员留洋的机会逐渐变小。当中国制造的产品逐渐影响世界的时候，中国的球员的输出比以往更少。

甚至可以假想，前往高水平联赛提升自己的意欲都在降低。中超联赛的转会费已经局部地堪与英超比较，为培养年轻球员而制定的U23球员出场规定也大幅推高了年轻中国球员的身价。中国目前最好的年轻球员之一韦世豪，在2018年以上亿人民币的身价，从葡甲雷克索斯俱乐部回流，加盟北京国安。

只是，经济实力不见得能直接转化为足球场上的成功，一项运动的客观规律不会改变。

于是，看日本队在俄罗斯世界杯上的表现大概会令我这一代中国球迷有特别的感慨。看着《足球小将》长大的一代日本人，如今已经看到他们的国家队在世界杯上追寻现实的梦想；而同样看过那部漫画的中国人，仍然在等待本国的足球再次起步。