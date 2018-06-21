2018世界杯：英俄关系恶化 俄罗斯球迷情系英格兰队

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三个月前，俄罗斯和英国的关系因前俄罗斯间谍中毒事件降至冷战时期低点，不过对于在世界杯举办地伏尔加格勒（Volgograd）的俄罗斯球迷来说，足球场上政治无关紧要。

前俄罗斯间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）和女儿尤利娅（Yulia Skripal）3月在英国城市萨利斯伯里（Salisbury）的中毒事件引发英国与俄罗斯之间的口水战，两国都有几十名外交官被驱逐。英国政府坚持认为俄罗斯人使用苏联时代的神经毒剂诺维乔克（Novichok）给斯克里帕尔下毒，俄罗斯否认所有指控。

世界杯开赛前夕，英国首相特蕾莎·梅（Theresa May）称，她正精简代表团阵容，并表示英国不会有任何部长或王室家族成员出席。英国外交部还警告，英国球迷在俄罗斯时要保持警惕。

Image caption 希罗琴科夫已经喜欢英格兰队28年了

但是周二（6月19日），许多观看英格兰对突尼斯比赛的俄罗斯球迷对BBC表示，他们对政治不感兴趣。

“自1990年世界杯看到英格兰队起，我就是他们的球迷了，已经有28年了”，在莫斯科外一家巧克力工厂工作的希罗琴科夫（Maxim Shirochenkov）说。

希罗琴科夫穿着英格兰队的球衣。他说，他在伏尔加格勒被误认为是英国人，那里的俄罗斯人甚至用不标准的英语告诉他如何去体育场。

尽管是英格兰队的粉丝，2012年欧洲足球锦标赛时他也曾去乌克兰和波兰支持他们，但他从未到过英国。“这很难，我需要签证，近些天，这变得更复杂了”，他叹口气说。

来自俄罗斯图拉的兄弟安德鲁（Andrew）和伊戈尔（Igor）也是英格兰队的球迷。

Image caption 来自俄罗斯图拉的兄弟安德鲁（Andrew）和伊戈尔（Igor）

“我的看法是，为什么不支持英格兰队？毕竟那是足球起源的地方”，伊戈尔说，他与他的哥哥一样，从头到脚都穿着英格兰队服，“我真的认为，不应该将政治和足球混在一起。而且不管怎样，他们的队伍确实十分强大”。

周二的比赛中，并不是所有在伏尔加格勒的俄罗斯球迷都支持英格兰队。比赛前，曾在新西伯利亚一起念军校的奥列格（Oleg）和罗曼（Roman）对BBC表示，他们会支持突尼斯。

“我们是前苏联军人，我的儿子为俄罗斯特种部队工作，”奥列格说，“我们怎么能支持英格兰队？”

在英格兰和突尼斯比赛中，有不少轻松的玩笑。突尼斯的球迷为他们的球队唱歌的声音，被英格兰球迷唱的国歌和一首热爱俄罗斯伏特加的歌淹没了。

比赛结束后，俄罗斯、突尼斯和英格兰的球迷一起庆祝，互相拥抱、自拍，将对方球队的旗帜披在身上。

图片版权 Science Photo Library Image caption 许多球迷说，他们不关心政治

英格兰球迷对BBC表示，现场气氛比他们预想中友好多了。

来自英国利物浦的亚历山大（Alexander ）说，他的家人曾经求他不要去看世界杯，担心间谍事件后俄罗斯出现种族歧视和反英情绪。

“这完全是媒体造成的，”亚历山大说，他来自利兹（Leeds）的朋友詹姆斯（James）说: “我们不怎么关心报纸所说，重要的是这里的人，他们都非常友好。”

事实上，当晚最大的较量不是像许多人预测的那样是英格兰和俄罗斯球迷的冲突，而是球场内30度的高温，以及让球员和球迷都感到烦躁的伏尔加河的蚊虫。

安娜（Anna）和罗曼从罗斯托夫州（Rostov）的新沙赫京斯克（Novoshakhtinsk）赶来观看比赛。对他们来说，这是一个让人难忘的夜晚。

“我对政治不感兴趣，”安娜说，她在周二前没离开过自己的家乡，“但是我没有看见任何对立或反感情绪，我只是对俄罗斯举办这次世界杯感到十分兴奋，可能不会再举行了，所以这是千载难逢的机会。”