2018世界杯：阿根廷表现不济 眉头深锁的梅西

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阿根廷前锋里奥内尔·梅西（Leonel Messi，美斯）与克罗地亚（克罗埃西亚）在世界杯碰头前，眉头深锁，用右手按着自己的头额。这一幕，引来世界的注意。

阿根廷在今届世界杯的表现并不理想。先是1：1赛和世界杯前毫不起眼的冰岛，然后被克罗地亚以3：0击败。阿根廷现时在小组排行第三，只剩下6月26日对尼日利亚的比赛。它能否在小组赛出线，仍然是未知之数。

但梅西个人的压力更大，4400万名阿根廷人都希望他能为国争光，但至今他仍然没有取得入球。据报，阿根廷上周六（6月16日）跟冰岛赛和后，梅西十分不高兴，更没有参加阿根廷队的烧烤晚会，宁可留在自己的酒店房间内。

为甚么梅西的压力这么大？为甚么阿根廷在这届世界杯的表现如此不济？评述员对此七嘴八舌，议论纷纷，但大都同意：那不是梅西一个人的错。

图片版权 Reuters Image caption 阿根廷今届的世界杯代表队人选引来质疑，教练桑保利备受批评。

世界杯开始前，阿根廷教练桑保利（Jorge Sampaoli）决定不让伊卡尔迪（Mauro Icardi）加入阿根廷的世界杯代表队，这个决定从一开始就引起争议。另外，桑保利在阿根廷两场比赛都没有让上届意大利足球甲级联赛有22个入球的戴巴拿（Paulo Dybala）出战。

已退役的英格兰足球代表队中场克里斯·沃德尔（Chris Waddle）认为，这个阵容令梅西的压力更大，但却没有其他人可以帮助他。他跟BBC说，戴巴拿本来可以和梅西合作，但戴巴拿却没有出战。

曾在2014年世界杯为阿根廷出战的曼城前球员萨瓦莱塔（Pablo Zabaleta）认为，阿根廷队的攻势太慢，令梅西配合不到。他又认为，阿根廷队的状态十分差劲，战术毫无新意，在他记忆中“从来没有看过这种表现”。

图片版权 AFP Image caption 阿根廷队今届的世界杯表现强差人意，至今未尝胜仗。

BBC国际部体育总编本·萨特兰（Ben Sutherland）和BBC巴西部记者费尔南多·杜亚特（Fernando Duarte）认为，阿根廷队在世界杯南美初赛时，表现已经十分不理想。但除了这些，一些梅西个人的问题也可能影响他的表现。

他可能太累了：美斯在2017至2018年度欧洲足球赛事中，共出战54场，是2014至2015年度以来最高。足球统计网站Transfermarkt的数字显示，他在这54场赛事出战总时间4,468分钟，平约每场球赛82.7分钟。

他受伤患困扰：阿根廷媒体在2018年四月引述消息报道，梅西的右脚大腿受伤，影响他快跑和改变速度的能力。阿根廷早前跟意大利和西班牙打友谊赛时，梅西都没有上阵，外界就知道他真的受伤患困扰。

他可能受罗尔纳多影响：今届世界杯另一名明星球员克里斯蒂亚诺·罗尔纳多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）至今已经为葡萄牙进账四球，占据射手榜第一名。这可能令梅西感到压力。毕竟，罗尔纳多今届世界杯的表现令人叹为观止，而梅西至今最令人印象深刻的表现，就只是与冰岛对迭时获判点球，却没能把握机会打开纪录。