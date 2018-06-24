2018世界杯：英格兰6-1大胜巴拿马晋级16强
- 2018年 6月 24日
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英格兰足球队踢出他们在世界杯的最佳成绩，6-1大胜巴拿马，以小组赛两胜成绩提前晋级16强淘汰赛。
在第一场比赛2:1击败突尼斯之后，英格兰队的心理素质有所提升，对阵巴拿马展现了凌厉的攻势，火力全开，在上半场结束时就以5-0大比分领先对手。
英格兰球星哈里·凯恩在比赛中踢进三球，目前在本届世界杯进球榜中，以五颗进球排名第一，超过葡萄牙C罗的四颗进球。6-1大胜巴拿马也是英格兰在世界杯的最佳成绩，超过1986年墨西哥世界杯3-0胜波兰和巴拉圭，以及2002年3-0胜丹麦。
英格兰在G组和比利时一样，都是两胜，积分六分，进球数都是8，失球数也都是2，唯一差别是英格兰被罚黄牌比比利时要少，因此暂时排名G组第一。
难以置信
英格兰大比分压倒巴拿马也令英格兰球迷欣喜若狂，难以置信，不敢想象，如梦似幻。
最近几年的国际性重大比赛，英格兰足球成绩差强人意，在上两次世界杯比赛中英格兰只踢进五球。
在期望值偏低的预期心理下，年龄相对较轻的“三狮军团”反而有更大的发挥空间，小组赛两战全胜。
在推特等社交媒体上，英格兰球迷也随着一个个的进球欢欣鼓舞。
足球评论员林内克对英格兰的表现也难以置信。
哈里·凯恩进球数排名第一，网友也没忘了调侃一下葡萄牙的C罗。
就连哈里王子在婚礼上“我真是幸运”这句话也被拿来恶搞。