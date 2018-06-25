2018俄罗斯世界杯：赛程过半，这些亮点值得铭记

图片版权 Clive Brunskill Image caption 英格兰6-1狂扫巴拿马的比赛拉高了本届杯赛的场均进球数

2018世界杯的64场比赛已经过去一半。本周，赛事将进入生死阶段，随着16强球队即将决出，半数球队将会在这个星期之后告别俄罗斯。

在场内场外，本届比赛的前半段给了我们什么样的印象？

当然，这是一届惊喜不断的赛事，方方面面也值得深入解读。在满屏的世界杯信息当中，我们总结出了这些亮点。爱上世界杯吧！

英格兰、比利时带来进球盛宴

图片版权 MLADEN ANTONOV Image caption “G”就是“Goal”：与英格兰同在G组的比利时同样势头强劲，两场攻入8球

在周末的比赛之前，本届杯赛是近年来场均进球数最少的世界杯之一。至周五晚上，平均每场比赛只有2.33个进球。

然后，G组的两支强队开挂了：比利时以5-2大胜突尼斯，而英格兰则一场比赛灌了世界杯新军巴拿马6个进球。此外，加上塞内加尔和日本2-2的平局，世界杯前32场比赛当中的进球达到了78个。

场均下来，每场比赛有2.65个进球，这意味着本届杯赛至目前为止在进球数量上比过去4届世界杯都更高产——2014年巴西世界杯的场均进球数是2.70个。

32战无白卷

图片版权 Alex Livesey Image caption 伊朗对摩洛哥的比赛，眼看着就要互交白卷，但又在最后一分钟产生了一个乌龙球

不管是球迷还是媒体，都对一些球队采取的保守打法有微词，但事实上，俄罗斯世界杯至今尚未有一场互交白卷的比赛。

前32场比赛当中，也只有5场比赛是平局收场。

金靴之争激烈程度前所未有

图片版权 PIERRE-PHILIPPE MARCOU Image caption C罗可能滑跪着闯进历史记录簿，但是他必须先超过哈里·凯恩

这个进球如麻的周末当中，英格兰的哈里·凯恩（Harry Kane，哈利·简尼）独进三球，这令他有可能成为自1986年的莱因克尔（Gary Lineker，连尼加）以来第一个荣膺世界杯金靴奖（最佳射手）的英格兰球员。

凯恩至今已经收获五个进球，但有两名球员紧跟其后——比利时的罗梅卢·卢卡库（Romelu Lukaku，卢卡古）和葡萄牙的克里斯蒂亚诺·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）均已经打入四球。

关于卢卡库，一个有趣的事实是，自1966年葡萄牙球员尤西比奥（Eusebio）以9球成为最佳射手之后，尚未有黑人球员赢得过世界杯金靴奖。

侵袭绿茵场的政治

图片版权 LAURENT GILLIERON Image caption 扎卡以鹰标手势庆祝进球，他和队友沙奇里因此须接受调查

国际足联（FIFA）在周日（6月24日）宣布，就瑞士球员扎卡（Xhaka，沙卡）和沙奇里（Shaqiri，沙基利）展开纪律调查。他们在2-1战胜塞尔维亚的比赛中庆祝进球时，做了一个模仿阿尔巴尼亚国旗的手势。两名球员都和科索沃有血统渊源——这个塞尔维亚自治地区在2008年单方面宣布独立，而当地居民大多数是阿尔巴尼亚人。

根据FIFA纪律守则第54条款对“挑衅公众”的规定，两人有可能被罚停赛两场。

对了，关于纪律……

图片版权 ERIK S. LESSER Image caption 第一轮比赛的最后一场产生了本届杯赛的第一面红牌

俄罗斯世界杯在前30场比赛当中总共出示了95张黄牌，场均3.06张。

与1994年至今的大多数世界杯相比，这个数字并不算高，但是已经超过了2014巴西世界杯黄牌数字的一半。上届世界杯的场均红黄牌数是2.92张。

满座的俄罗斯球场

图片版权 Clive Rose Image caption 卢日尼基球场入场人数为本届世界杯之最

2018世界杯组委会在周末表示，本届比赛的入场人数已经超过140万人次，总体上座率为97%。

入场人数最高的三场比赛均是在莫斯科的卢日尼基球场，分别是俄罗斯5-0胜沙特阿拉伯，葡萄牙1-0胜摩洛哥，以及德国0-1负墨西哥。

“公敌”内马尔

图片版权 Francois Nel Image caption 内马尔不小心成为了反派？

巴西球星内马尔（Neymar Jr.，尼马）在社交媒体上已经有数千万粉丝，但是他在俄罗斯并没有太受待见：他在巴西戏剧性地2-0战胜哥斯达黎加的比赛向裁判频频抱怨，并且试图假摔骗点球的行为，甚至受到了巴西球迷的广泛批评。

或许不无关系的是，谷歌的搜索引擎对世界杯球队搜索词条的分析显示，巴西是目前为止被搜索最多的球队，占总搜索量的9%，紧随其后的是阿根廷和德国（7%）、法国（6%）以及并列的西班牙、英格兰和葡萄牙（5%）。

梅西悬了

图片版权 EPA Image caption 梅西为阿根廷赢得的最高荣誉是2008年的奥运足球金牌

两场比赛仅收获一个积分，阿根廷必须在周二击败尼日利亚，才有可能避免从本届世界杯早早出局的命运。

如果不能做到，里奥内尔·梅西（Lionel Messi，美斯）不仅将再次失落世界足球最高荣誉，也将无缘在今年改写他未给国家队带来任何荣誉的的纪录。

德国战车自我救赎

图片版权 Getty Images Image caption 在第一场比赛中受到批评的克罗斯在对阵瑞典的最后一分钟挽救了德国队

卫冕冠军德国队首战落败，距离深渊就差那一个任意球，但是托尼·克罗斯（Toni Kroos，却奥斯）的小角度弧线进球令他们击败了全场表现顽强的瑞典。

最后一分钟逆转天和地，克罗斯不仅救赎了传球失误导致落后的自己，更可能是救赎了两场比赛排阵失误的主教练勒夫（Joachim Low，路维）。

以及，令两战两胜的墨西哥在最后一轮仍然有可能面对出局的命运。德国战车的冷酷气场又在最后一刻浮现？

巴拿马出局，派对继续

图片版权 Clive Brunskill Image caption 巴拿马被狂扫出局，但仍然值得庆祝自己的第一个世界杯进球

如果你一觉醒来，只看到巴拿马在下诺夫哥罗德进球之后的狂欢，会以为他们或许刚刚对英格兰爆出了冷门。

当然事实并非如此，那一场疯狂的庆祝是来自他们的一个安慰奖进球。巴拿马在比赛中被英格兰6-1击败。

但是，它是这个中美洲国家在世界杯历史上的第一个进球。

他们的首次世界杯之旅，前两场丢了9个球，但又怎么样呢？