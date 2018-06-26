图片版权 Getty Images Image caption 视频助理裁判在小组赛末轮首日成为焦点话题

俄罗斯世界杯小组赛最后一轮首日即迎来最具争议性的一夜，第一次在世界杯上使用的视频助理裁判（VAR）成为决定性因素，但是就像葡萄牙队主帅费尔南多·桑托斯（Fernando Santos，费兰度·山度士）所说的，“一切变得有点怪”。

两场同时进行的比赛，各自主裁判共四次走到场边查看视频屏幕，以决定他是否作出了正确判断。结果呢？有点混乱。

当晚的高潮出现在第92分钟，两场令人窒息的比赛，相隔2000公里的两个主裁判在几乎同一个时间作出了各自的决定。

最终，葡萄牙以1-1战平伊朗，西班牙则2-2战平摩洛哥，西、葡分别以B组第一、二名的身份晋级16强。

发生了什么？

在萨兰斯克的赛场上，葡萄牙惊险地坚持到了最后，晋级淘汰赛。当晚在这里发生了三个基于VAR作出的判决：

葡萄牙的点球 －葡萄牙队以1-0领先时，C罗（Cristiano Ronaldo，C朗）在禁区内被对方球员伊扎托拉希（Saeid Ezatolahi，伊沙杜拿希）阻截。当时主裁卡塞雷斯（Enrique Caceres）示意比赛继续，但是随后在下一个死球时修改了自己的判决。C罗的点球被对方门将挡出。

－葡萄牙队以1-0领先时，C罗（Cristiano Ronaldo，C朗）在禁区内被对方球员伊扎托拉希（Saeid Ezatolahi，伊沙杜拿希）阻截。当时主裁卡塞雷斯（Enrique Caceres）示意比赛继续，但是随后在下一个死球时修改了自己的判决。C罗的点球被对方门将挡出。 C罗逃过一劫 - 下半场中段，C罗在追球时试图绕过对方的普拉利甘吉（Morteze Pouraliganji，保拿利干治）。在此过程中，他的右臂挥向了这名后卫，击中后者的嘴。卡塞雷斯查看了回放视频之后裁决，C罗的侵犯动作只需要给黄牌。

- 下半场中段，C罗在追球时试图绕过对方的普拉利甘吉（Morteze Pouraliganji，保拿利干治）。在此过程中，他的右臂挥向了这名后卫，击中后者的嘴。卡塞雷斯查看了回放视频之后裁决，C罗的侵犯动作只需要给黄牌。 葡萄牙受罚 - 在补时阶段，落后的伊朗队在一次进攻中将一记高球传入禁区。阿兹莫恩（Sardar Azmoun，阿斯蒙）的头球顶到了葡萄牙队塞德里克（Cedric，薛迪·索拉斯）的手臂上。伊朗投诉应该判点球，在查看视频之后，卡塞雷斯判了点球。

图片版权 Getty Images Image caption C罗在下半场肘击对手被VAR抓到，但裁判只给了黄牌

图片版权 Getty Images Image caption 塞德里克的手球在VAR回放之后被认定是犯规

与此同时，在加里宁格勒的第92分钟：

西班牙“免死” - 就在伊朗获得点球的同一时间，在这一边落后2-1的西班牙由阿斯帕斯（Iago Aspas，艾斯帕斯）后脚射门将球打进。当时边裁举起了越位的旗号，但看过回放视频之后，主裁判伊尔马托夫（Ravshan Irmatov）判定阿斯帕斯没有越位，西班牙以首名晋级。

而这些判决，只不过是当晚有幸得到视频裁判审核的几个事件。

西班牙后卫皮克（Gerard Pique，碧基）在比赛中有一次双脚放铲，却幸运地逃过的判罚——假如启动视频助理裁判，他可能会得红牌。

不仅如此，伊朗认为自己在对葡萄牙的比赛当中应该早就有一个点球，当时阿兹莫恩在禁区内被撞倒。

图片版权 Getty Images Image caption 阿斯帕斯的进球在VAR帮助下被判有效

“规则里没写梅西和C罗”

虽然葡萄牙因为VAR而受到了点球判罚，但是主帅桑托斯仍然认为，VAR系统“完成了任务”。

“我对这三次判罚没有异议，”他说，“这似乎是比赛当中的正常情况。裁判做了他必须做的事，我们不得不接受。”

然而另一边，伊朗虽然在最后阶段借助VAR获得点球，但主帅卡洛斯·奎罗斯（Carlos Queiroz，基路斯）仍然表示“VAR做得不好”。

他批评裁判不将C罗罚出场的决定：“你停止了比赛看VAR，看到有肘击。肘击在规则里是一个红牌的犯规，规则里并没有管是不是梅西或者C罗。”

“判决必须对所有人都是清晰的。所有人都同意VAR做得不好，有很多抱怨。”

“我们请求国际足联（FIFA）解释，他们拒绝了。我们只想知道是谁在执法这场比赛，谁在比赛当中做决定。我们有权利知道。”

图片版权 Cristiano Ronaldo on Twitter Image caption C罗表示，晋级16强是球队完成的一次任务

摩洛哥由于前两场以同样的1-0比分输给了伊朗和葡萄牙，因此对西班牙一战，他们已经无望晋级，但是在最后时刻由于VAR的介入而被剥夺了一场胜仗，仍然令他们感到不公平。

“我们在上一场比赛当中就需要它，”摩洛哥守门员穆哈迈迪（Munir Mohamedi）向媒体表示，“当时葡萄牙打入我们的一球就是有错判。”

“他们没有以同样的方式对待我们。他们没有去看VAR，他们没有看屏幕，确定当时有误判，我们是因为这个而投诉。”

摩洛哥中场球员法吉尔（Faycal Fajr）表示：“视频技术在葡萄牙的比赛当中没有帮助我们，而在西班牙的比赛当中却用来打击了我们。虽然是这样，我们还是不想去找借口。”

图片版权 Getty Images Image caption 伊朗队主帅奎罗斯对VAR颇有微词

球评家：“可笑又混乱”

前英格兰前锋希勒（Alan Shearer，舒利亚）评伊朗1-1平葡萄牙：“那太可笑，太混乱。裁判非常走运，如果伊朗在最后再进一球，场面就绝对乱了。他今天简直不知所谓。他怎么可能认为那是一个点球。

“这太荒唐，那个后卫还能怎么样？他离球半码，眼睛闭着，那不可能是个故意手球。”

”你在打世界上最重大的比赛，但是VAR好像在玩试验，这不对。“

前切尔西前夕德罗巴（Didier Drogba，杜奥巴）：“我是VAR的支持者，因为它会厘清很多状况，但是同时它也带来很多争议。你需要找到平衡点，而我们还在努力。”

报章怎么说？

图片版权 Mundo Deportivo Image caption 西班牙《世界体育报》（Mundo Deportivo）称阿斯帕斯的进球应该”感谢VAR“

图片版权 Marca Image caption 西班牙《马卡报》同样在2-2的平局之后感谢VAR

图片版权 Sport Image caption 《体育报》头条称，西班牙在”一分钟的癫狂“之后以小组头名出线

图片版权 A Bola Image caption 葡萄牙《球报》在赛后的头条标题是”Magic and Suffering（魔术与苦难）“