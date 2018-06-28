你的器材不支持播放多媒体材料 德国队出局后球迷反应（英文视频）

好吧，德国队出局了。

作为2014年世界杯的冠军，德国队被韩国队爆冷以2-0击败，以F组最后一名的成绩打道回府。本届三场比赛中，他们只赢了一场，还是在对阵瑞典的比赛中于第95分钟绝杀致胜。

这也意味着，世界杯卫冕冠军的魔咒再一次应验了。

其实更准确地说，应该是21世纪魔咒。

图片版权 Reuters Image caption 德国与韩国双双出局，但赛场上的情景对比强烈。

2002年韩日世界杯之前，世界杯历史上只有两次卫冕冠军止步小组赛：1950年，意大利未能小组出线；以及1966年，已经连赢两届的巴西队在第3小组中落后葡萄牙及匈牙利，早早回家。

但2002年世界杯上，塞内加尔在揭幕战击败卫冕冠军法国，震惊世人，输给塞内加尔的那场球最终导致他们从乌拉圭、丹麦所在的小组出局。

2010年，历史再度重演。这次是2006年世界杯冠军意大利，他们先是被巴拉圭和新西兰逼平，后又输给了斯洛伐克。

2014年世界杯，轮到了西班牙。在此之前的八年里，西班牙两度举起欧洲杯，战绩可谓梦幻，然而这届比赛上，他们很早就尝到了苦头。第一场比赛中以1-5溃败于荷兰令所有人大跌眼球后，又0-2输给智利，彻底堵死了自己的前进之路。

现在，魔咒再现。在分组结果公布时，没有人认为瑞典、墨西哥和韩国会给德国带来太大威胁，甚至即使他们在首场比赛中0-1输给墨西哥，但随后对阵瑞典的胜利好像又重塑了他们的势头和韧性。

然而没有。在对阵此前八场世界杯比赛中未尝胜绩的韩国队时，卫冕冠军输了。可能连韩国队都没想到是这样的结局，韩国队主教练在赛前也只预测自己球队有百分之一的胜率。

如果要说说明了什么，卫冕冠军魔咒说明了连续两次赢得世界杯有多难。历史上只有意大利（1934-38）和巴西（1958-62）曾做到过。

德国没有机会加入他们阵营了。

德国队的问题出在哪？

迈克·埃蒙斯（Michael Emons），BBC体育记者

主教练勒夫（Low，路维）四年前曾带领德国队登上冠军之位，现在，世界杯赛前和期间的排兵布阵都面临强烈质疑。

图片版权 Getty Images

他没有将曼城前锋勒鲁瓦·萨内（Leroy Sane，莱辛尼）选入自己队中，尽管这名22岁的球员在联赛球队中地位重要，是帮助球队夺得英超冠军的重要功臣，另外，2014年世界杯决赛对阵阿根廷的比赛中射入制胜一球的马里奥·格策（Mario Gotze，葛斯）也落选国家队。

在与韩国队的小组赛里，勒夫一共调整了五个位置，包括让阿森纳中场厄齐尔（Mesut Ozil，奥斯尔）重回首发及托马斯·穆勒（Thomas Muller，汤马士梅拿）成为替补，但没能为球队带来胜利。

勒夫自2006年起执教德国队，带领球队打入2008年欧洲杯决赛，不过在那场比赛和之后世界杯的决赛中都输给了西班牙。

爆冷输给韩国后，勒夫爱将们也是前途未卜。

诺伊尔（Neuer，纽亚）今年32岁，萨米·赫迪拉（Sami Khedira，基迪拉）今年31岁，而厄齐尔与马尔科·罗伊斯（Marco Reus，马高列奧斯）都是29岁，这意味着这可能是他们的最后一届世界杯了。