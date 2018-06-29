2018世界杯：“脱亚入欧”的日本队引发台湾球迷反思

图片版权 Getty Images Image caption 2018世界杯日本队迎战哥伦比亚赛前合影

赛前几乎无人看好的日本国家足球队在俄罗斯2018世界杯小组赛中以韧性、顽强和坚持，成功挺进16强，再为亚洲足球争得国际尊重同时也在台湾球迷中掀起新反思。很多人在问："日本能，我们怎么做也能？"

坚韧顽强

"日本行，为什么台湾不行？！"这个话题这几天在台湾网路被热烈讨论。 2018世界杯足球赛，日本先踢赢南美劲旅哥伦比亚后，又神奇逆转逼平西非强队塞内加尔，最后虽然输给波兰，但是靠着黄牌少惊险晋级。

让许多台湾球迷感动的是，日本队在多次落后时依旧锲而不舍的韧性。另外赛后日本球迷球场"捡垃圾"，也让台湾网友感到佩服。

作为地缘政治的"弱者"，台湾往往对诸如冰岛等被视为弱者的球队等给予更多关注。日本队在此次世界杯上的表现一改弱者形象，被普遍认为足球实力已经真正"脱亚入欧"引起台湾球迷反思："我们该怎么做，才能真正发展好足球运动？"。

日本情结

世界杯期间的不俗表现，使得原本就有文化好感的台湾多出了很多新的日本队球迷。曾参与台湾足球代表队教练团运作的真田圭辅向BBC中文表示："我觉得现在在台湾的日本队支持者很多，不少日本球会都有兴趣开发台湾市场，近年很多日本足球人士愿意来台教球与交流，都让台湾人对日本足球有好感"。

中国时报体育副总监，资深足球记者与球评的李弘斌对BBC中文说："台湾的日本球迷很多，虽然流行文化是韩国为主，但是运动赛场上，台湾人一直都比较喜好日本"。

虽然韩国足球近年来也多有优异表现，但是韩国队往往因为比赛动作与铲球过于夸大，造成许多争议，在台湾球迷心中的形象大打折扣。

另外，台湾在篮球与棒球运动史上常常吃不少韩国的亏，因此让台湾人对韩国足球平添负面观感，自然更加认同日本的相对"君子"足球魅力。但这次韩国也在最后一仗展现韧性，以2比0踢赢上届冠军德国，拼劲也受到足球迷认可。

图片版权 Getty Images Image caption 2018世界杯小组赛对塞内加尔一战，日本二度追平

"举国团结"

资深体育记者李弘斌认为日本足球出现质变绝非偶然。他说，日本足球有全国统一系统，不各自为政，在发展体育方面有一致性与举国团结一心。日本政府在各级城市广设人工与天然草皮，有计划性地推广、并且让足球运动与在地结合，成为人民生活的一部分。

相较于台湾社会，除政治上因为统独，无法整合出一致的国家认同外，对于足球这种需要长期推广的运动也缺乏真正远见。真田圭辅说："黑田教练曾说，台湾社会需要一种‘家庭感’，要团结，而足球正是可以团结台湾的武器"。

台湾体育虽然在棒球运动上，偶尔可以在国际舞台扬眉吐气，也能暂时团结台湾，短暂忘却国内政治尴尬，但是棒球毕竟不是像足球一样风靡世界的运动，纵使台湾棒球有世界级排名，也没有受多数国家关注。

李弘斌说，足球运动就是"国民教育"的概念，台湾要反思的是，让足球变成生活的一部分，融入国民教育体系中，先求教育、再求如强国般"进修"甚至"专精"，都是要30年功夫。

如今，台湾球迷在羡慕日本足球20年突飞猛进之余，或许也期盼自己的足球和整体竞技体育有朝一日也能以小搏大、以弱胜强。试想自己虽然军事、经济力不如中日等大国，但是就连北欧的33万人口小国冰岛，都可以在有计划推广下踢进世界杯，日本足球的两战皆捷，或许无形也让不少台湾足球迷，受到更多启发。