2018世界杯：日本出线淘汰赛为何被骂“闹剧”

图片版权 EPA Image caption 日本队成功进入淘汰赛后，日本队球迷都在庆祝，但日本队与波兰对决时采取的战术却被批评欠体育精神。

俄罗斯世界杯小组赛的最后一天赛事，日本被波兰以1 - 0击败，与同组的塞内加尔（Senegal）得分相同。日本因为比塞内加尔被罚较少黄牌，成功出线淘汰赛，但日本出线的策略却备受批评。

日本与波兰对决的同一时间，塞内加尔也跟稳占出线资格的哥伦比亚对决。日本与塞内加尔的小组分数、得失球数量和入球次数都一样。比赛前，日本队在这次世界杯累积了3张黄牌，塞内加尔就总共被罚5张黄牌。

比赛至中段，日本和塞内加尔各自都落后1 - 0。日本队当时大概计算过，只要他们不被罚超过两张黄牌、或一张红牌、或不再被波兰攻破龙门，而同时塞内加尔输掉与哥伦比亚的赛事，他们就能出线。

计算过后，日本队在赛事的最后10分钟明显地放慢节奏，把自己出线的希望寄托于塞内加尔和哥伦比亚的赛事上。

图片版权 Getty Images Image caption 塞内加尔与哥伦比亚的赛事，间接成为日本队能否打进淘汰赛的决定性因素。

为甚么这样说？很明显，日本队的球员把皮球在中场传来传去，不把球带进波兰的一边，积极防守，让自己不会因为发动攻势被对方反击成功。

球赛分析网站Opta的资料显示，日本队在球赛第80分钟开始，就没有带球深入波兰一边。而在球赛最后5分钟，皮球绝大部分时间都留在球场中间。

观众都在喝倒采──他们看穿了日本队的把戏。

图片版权 Opta Image caption 图左显示，日本队在球赛最后十分钟几乎没有对波兰发动攻势。右方显示的是波兰队在同一时间的传球纪录。

球证示意完场后，日本队的教练、球员和粉丝等待了一分钟，确定他们的计划奏效了，塞内加尔输了，让日本队成功晋事淘汰赛。

比赛完毕，日本队教练西野朗说日本队的战术是一个“十分困难的决定”。他说他自己并不满意日本队的表现，但为了让日本队成功晋身淘汰赛，那是唯一的方法。他也承认，日本队的做法“令人感到一点遗憾”，但强调他当时没有其他选择。

图片版权 Reuters Image caption 日本队换进长谷部诚后，被指故意拖慢球赛。

前爱华顿球员奥斯曼（Leon Osman）批评，日本和波兰在赛事最后10分钟的表现“令人尴尬”，把球赛变成一场“闹剧”。他说，日本队换进中场球员长谷部诚后，长谷部诚就把球赛拖慢，同时提醒其他队员也要慢慢比赛。

北爱尔兰足球代表队教练奥尼尔（Michael O'Neill）说，奥地利与西德在1982和1986年也做过差不多的事情。奥尼尔认为，让其他队伍决定自己命运这个做法“十分奇怪”。

他说他对日本队有种“情意结”，但他希望在淘汰赛中，日本队会因为这种战术惨败被淘汰。

前苏格兰代表队成员帕特里克•内文（Patrick Nevin）说他从不希望有足球队会用这种战术出线，但他同时指出，如果日本队当时决定继续进攻而被波兰成功反击，就会被骂“愚蠢”。