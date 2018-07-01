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这是1970年以来进球数最多的世界杯淘汰赛比赛日，这个时代里最伟大的两名球员都没能找到球门。

对于梅西（Lionel Messi，美斯）和C罗（Cristiano Ronaldo，基斯坦奴·朗拿度）来说，他们在各自球队的16强比赛当中未能带来决定性的贡献，意味着他们本届世界杯的征程，甚或是赢得足坛最高荣誉的梦想，到此结束。

阿根廷在这一天负于法国，葡萄牙则输给了乌拉圭，这使得31岁的梅西和33岁的C罗在足球生涯当中赢得世界杯的可能性已经大为降低。

看梅西回家是一种伤感

在喀山，梅西将队友臂章摘下，缓步走出球场的瞬间，留下的是一个沮丧的身影。他的球队在一场扣人心弦的比赛当中4-3负于法国，梅西步入球员通道，没有回头看一眼。

在这场充满能量和剧情的对抗中，他已经付出了一切，给出了两次助攻，但这仍然不足够。

德国的世界杯冠军名宿尤尔根·克林斯曼（Jurgen Klinsmann，奇连士文）表示，阿根廷队“从来就没有找到过梅西”，梅西又一次担起国家的希望，在一届赛事当中跌跌撞撞地前行。

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“他在上半场孤军作战，下半场更加是几乎没有碰到球。”

阿根廷当然没能给予梅西在巴塞罗那得到的支持。对法国的比赛，他在禁区内只有四次触球，只有一次射门打在门框范围以内。

这是梅西国家队生涯当中又一个失望的篇章。他在2016年则短暂退出国家队，之后回心转意。

“看着梅西这个可能是史上最好的球员要回家，有种伤感，”西班牙足球专家吉列姆·巴拉格（Guillem Balague）说，“他知道自己对这支球队做不了太多，他知道自己不能一个人做所有的事情。阿根廷一直是一支走心的同时完全无组织的球队。法国队拿起了武器，最好的球队获得了胜利。”

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在俄罗斯世界杯，梅西的进球数或许不达预期，但是这一届赛事他经历了很多。

在阿根廷对冰岛的首场比赛，他射失了点球，在负于克罗地亚的比赛之前，他在奏国歌时显露出了备受压力的神情。

对尼日利亚，梅西拿出了当场最佳球员的表现并打入一个精彩进球，将阿根廷带进16强——之后他承认，那一场必须赢的比赛当中，压力如此之大，他“不记得以前曾有过这样的折磨”。

甚至有报道指，是他在指挥球队的战术和选人，这一说法被主教练豪尔赫·桑保利（Jorge Sampaoli）否认。

在球队16强出局之后，桑保利表示，阿根廷“用尽了一切方法”去帮助梅西。

“我们有世界上最好的球员，于是我们必须力图创造一个能真正用到那个球员的整体格局，他能够有很多出色的瞬间，”桑保利说。

最终，他们的努力都失败了。

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你意想不到的梅西世界杯数据

自2006年至今，他一共在世界杯淘汰赛参加了756分钟的比赛，但未有取得过一个进球。

对尼日利亚的进球之前，他经历了662分钟的世界杯“进球荒”。

他的世界杯进球当中，有50%（6个进球当中的3个）是对尼日利亚打进的。

在周六对法国的比赛当中，两队八次射在框内的攻门有七次都进了球，唯一没有进的是梅西在第85分钟的射门。

在前两场小组赛中，他的射门次数为所有球员当中最多（12次），但未能取得进球。

梅西的世界杯历史数据 年份 参赛场次 上场时间（分钟） 入球 助攻 球队成绩 个人奖项 2018 4 360 1 2 16强 2014 7 693 4 1 亚军 金球奖 2010 5 450 0 3 四分之一决赛 2006 3 122 1 1 四分之一决赛

C罗“仍可以贡献很多”

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在葡萄牙的第一场3-3战平西班牙的比赛中，克里斯蒂亚诺·罗纳尔多打进那脚精彩的任意球并完成个人的帽子戏法时，你或许曾想，这一届比赛——甚至是金靴——或许会属于这个现届金球奖得主。

他将自己的火热状态带到了对摩洛哥的比赛中，但之后对伊朗的平局当中射失了点球，甚至或许本来会被罚下场。不过，葡萄牙还是晋级了淘汰赛。

然而，和梅西一样，C罗也无法阻止球队在16强被淘汰的命运。埃丁森·卡瓦尼（Edinson Cavani，卡云尼）的梅开二度帮助乌拉圭以2-1取胜。

于是，对于2016年赢得欧洲冠军的C罗来说，这是他在国家队生涯的最后结局吗？

葡萄牙主教练费尔南多·桑托斯（Fernando Santos，费兰度·山度士）在赛后坚称，他的球队队长“仍然可以为足球贡献很多”，或许还没有准备从国家队引退。

“在9月有一项赛事（欧足联国家联赛），我们希望C罗还会和我们一起帮助球员们成长，”他说。

“在那里有一个队长很重要，而他总是会为我们出现。”

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你意想不到的C罗世界杯数据

他在对西班牙的比赛打入的第三球，是他在大赛上为葡萄牙队打进的第一个直接任意球——他试到第45次才成功。

C罗在大赛上为葡萄牙罚点球的成功率是50%，射入两个（2006世界杯对伊朗和2018年对西班牙），也射失了两个（2016年欧洲杯对奥地利和2018年对伊朗）。

他这些年在世界杯淘汰赛阶段踢了514分钟，但未有过任何进球和助攻。

C·罗纳尔多的世界杯历史数据 年份 参赛场次 上场时间（分钟） 入球 助攻 球队成绩 2018 4 360 4 0 16强 2014 3 270 1 1 小组赛 2010 4 360 1 1 16强 2006 6 484 1 0 半决赛

梅、罗告别，姆巴佩降临，球王换代？

BBC记者帕特里克·詹宁斯（Patrick Jennings）发自喀山

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在这场令人窒息的世界杯经典比赛结束时，梅西和凯利安·姆巴佩（Kylian Mbappe，安巴比）互相拥抱。这是一个引人注目的瞬间，仿佛是在确认，一个球员的伟大时代结束，另一个将要到来。

在周六气氛炽烈的喀山体育场，每一个人离开时都知道，自己见证了一场特别的比赛，一场将铭记多年的淘汰赛。

其中的一名球员，令所有人脊背发麻。

姆巴佩才19岁，但是他打入两球，并且从自己的半场得球后以疾风一样的速度杀向对方禁区博得首开纪录的点球。迪迪埃·德尚（Didier Deschamps，迪金斯）这支才华横溢的球队最终以4-3获胜，挺进八强。

这是一场令人神魂颠倒的表演，比赛呈现的局面也显示，法国队拥有在俄罗斯一路登顶问鼎该国历史上第二个世界杯冠军的潜力。